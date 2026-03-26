Spis treści: Bytów w urzekającym krajobrazie Miasto pamięta czasy średniowiecza. Zamek to jego największa atrakcja Śladami dawnej zabudowy Kultowy most kolejowy w Bytowie Tutaj średniowiecze spotyka się z egzotyką Aktywny weekend nad wodą

Bytów w urzekającym krajobrazie

Miasto znajduje się w zachodniej części województwa pomorskiego. Należy do obszaru Kaszub i Pojezierza Bytowskiego, więc sama lokalizacja jest już bardzo atrakcyjna. Region słynie z bogatej kultury i wyjątkowych krajobrazów. Bytów jest otoczony pagórkami, lasami i jeziorami, więc są to okoliczności sprzyjające długim spacerom, wycieczkom rowerowym i wyciszającemu obcowaniu z naturą. Wizyta w mieście i jego okolicach okaże się doskonałym wyborem dla osób chcących odpocząć od hałasu i natłoku turystów.

Miasto pamięta czasy średniowiecza. Zamek to jego największa atrakcja

Lubisz miejsca, w których czuć ducha bardzo dawnych czasów? Bytów to miasto z ponad 650-letnią historią. Łatwo więc wyliczyć, że jego początki sięgają średniowiecza. Nie tylko można o tym przeczytać w broszurach turystycznych, ale przede wszystkim przekonać się na własne oczy.

Zamek w Bytowie był na pewnym etapie własnością książąt pomorskich WOJCIECH STROZYK East News

Największą atrakcją Bytowa jest imponujący zamek krzyżacki, uznawany za jeden z najlepiej zachowanych tego typu obiektów w Polsce. Powstał na przełomie XIV i XV wieku i w czasie swojej długiej kariery pełnił najróżniejszy funkcje. Od siedziby zakonu, poprzez budynek sądowy, aż po więzienie czy magazyn. Dziś w zamku mieści się hotel, restauracja, ale i Muzeum Zachodniokaszubskie, dzięki czemu łatwo jest wkroczyć do świata przeszłości regionu.

Śladami dawnej zabudowy

Spacerując po Bytowie, warto zwrócić uwagę na ceglaną gotycką wieżę. To pozostałość po dawnym kościele św. Katarzyny, który uległ zniszczeniu wskutek pożaru w 1945 roku. To jeden z najbardziej charakterystycznych punktów miasta, który przypomina o jego długiej historii i stanowi ciekawy kontrast dla współczesnej zabudowy. Obecnie wieża pełni funkcję muzealną.

Bytów to kompaktowe miasto, które najlepiej zwiedzać piechotą WOJCIECH STROZYK East News

Kultowy most kolejowy w Bytowie

Nie trzeba być największym miłośnikiem kolei, by docenić widok murowanego, kamienno-ceglanego mostu, wzorowanego na rzymskich akweduktach. Wybudowany około 1884 roku most kolejowy nad rzeką Borują stał się bohaterem legendy, którą mieszkańcy do dziś chętnie opowiadają.

Dotyczy ona tego, że po imponującej konstrukcji nigdy nie przejechał żaden pociąg. Czy można się więc tylko uśmiechnąć na myśl o ówczesnej myśli technicznej i jej absurdach? Nie do końca. Z biegiem czasu dotarto do dokumentów, z których wynika, że most był eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem przez około 30 lat. Dopiero wtedy doszło do porzucenia tej trasy ze względu na przebudowę węzła kolejowego w Bytowie na początku XX wieku.

Na temat nieczynnego mostu kolejowego krążą legendy WOJCIECH STROZYK East News

Tutaj średniowiecze spotyka się z egzotyką

Centrum Bytowa skupia się wokół niewielkiego rynku z kolorowymi kamieniczkami. Poczujesz tutaj lokalny klimat, być może zatrzymasz się na kawę. Wśród innych atrakcji wyróżnić można także Ogród Japoński, oferujący spokojną przestrzeń idealną na relaksujący spacer. Przemierzanie ulic Bytowa doprowadzi także do kilku interesujących kościołów, ciekawych zarówno pod kątem architektonicznym, jak i z perspektywy historycznej.

Aktywny weekend nad wodą

W planie wyjazdu warto uwzględnić ruszenie w plener i spotkanie z przyrodą. Najlepiej z wodnej perspektywy. Spływ kajakowy rzeką Bytową, a zwłaszcza odcinek zaczynający się na obrzeżach miasta i prowadzący do Jeziora Głębokiego, zaliczany jest do łatwych. Na tej trasie miłośników sportów wodnych nie czekają żadne komplikacje, więc spróbować swoich sił mogą nawet początkujący. Szlak poprowadzi nas przez ciche łąki i lasy, pozwalając na kapitalne wyciszenie.

Szlakami kultowych filmów w Europie INTERIA.PL