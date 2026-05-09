"Małopolski skarb". Sielska wieś idealna na wypad za miasto. 45 minut od Krakowa

Natalia Grygny

Jedna z najbardziej fotogenicznych wsi w Polsce. Sułoszowa już jakiś czas temu podbiła internet, m.in. za sprawą charakterystycznego układu pól uprawnych. Szczególnie pięknie prezentuje się z lotu ptaka. Sielska wieś w Małopolsce ma jeszcze sporo do zaoferowania odwiedzającym.

Sułoszowa w Małopolsce widziana z lotu ptaka: żółte pole rzepaku i wąska wieś otoczona pasiastymi polami uprawnymi
Sułoszowa - sielska wieś w MałopolsceMarek Lasyk/Artur Barbarowski/East NewsEast News

Spis treści:

  1. Sułoszowa. Najbardziej fotogeniczna wieś w Polsce
  2. "Małopolski skarb". Sielska wieś idealna na wypad za miasto
  3. Malownicza wieś na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Co zobaczyć?

Sułoszowa. Najbardziej fotogeniczna wieś w Polsce

To miejsce istnieje naprawdę i znajduje się w Polsce. Sułoszowa, niewielka miejscowość w woj. małopolskim kilka lat temu "wyruszyła" na podbój świata.

W 2021 roku w mediach pojawiła się fotografia ukazująca widok na wieś z lotu ptaka. Chodzi o geometryczny układ pól uprawnych, które rozciągają się wzdłuż jednej drogi. Zdjęcie stało się viralem, a wieś zyskała miano jednej z najbardziej fotogenicznych polskich wsi. Co więcej, dawniej Sułoszowa była podzielona na tzw. działy, dzięki którym każda posesja ma dostęp do drogi i swojego pola uprawnego. Do dziś zachowało się kilka starych zagród, tzw. okołów.

"Małopolski skarb". Sielska wieś idealna na wypad za miasto

Wieś zyskała sławę nie tylko w Polsce. Z wizytą wybrali się tu niegdyś dziennikarze "Daily Mail", którzy opisali miejscowość i wykonali zdjęcia z drona. Tym samym o "falujących polach" znów zrobiło się głośno. Sułoszowa zyskała też tytuł "Miejsca z klimatem" w ramach konkursu "Turystyczne Skarby Małopolski" w 2023 roku.

Rozległe, zielone pola z samotnym drzewem po lewej stronie i wijącą się przez krajobraz ścieżką na horyzoncie.
Wiosenne pola uprawne w okolicach Skały i SułoszowejM.LasykMarek Lasyk/REPORTER

Sułoszowa jest znana też z innego powodu. To jedna z najdłuższych "ulicówek" w Polsce o długości 9 kilometrów. Jest położona wzdłuż drogi nr 773, która łączy Sieniczno i Wesołą nieopodal Słomnik. Malownicza wieś znajduje się w odległości nieco ponad 30 kilometrów od Krakowa. To wręcz idealne miejsce na wypad za miasto - ze stolicy Małopolski dojedziemy tu w ok. 45 minut. 

Malownicza wieś na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Co zobaczyć?

Sułoszowa to nie tylko sielski klimat. Jest położona na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a na jej terenie znajduje się Zamek Pieskowa Skała i Maczuga Herkulesa, jeden z najbardziej znanych symboli Ojcowskiego Parku Narodowego. 

Budowlę obronną rozkazał zbudować tu Kazimierz Wielki w XIV wieku. Renesansowy charakter zyskała dopiero ponad 200 lat później, o co zadbali właściciele. Szafrańcowie sięgnęli w tym celu po sprawdzone wzory Wawelu.

Zabytkowy zamek z jasnymi murami i czerwonymi dachami otoczony gęstymi drzewami, widoczny z lotu ptaka, z tarasem na skarpie oraz wieżyczkami i charakterystyczną kopułą w tle.
Zamek w Pieskowej Skale to klejnot renesansowej architektury. Zwiedzając go warto nie tylko podziwiać, ale też nasłuchiwaćKPEast News

Przez gminę przebiega szlak świętego Jakuba, na którym znajduje się zabytkowy kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nieopodal świątyni znajduje się główne źródło rzeki Prądnik. Przez Sułoszową przebiegają liczne szlaki piesze i rowerowe. Najbardziej znane to Szlak Orlich Gniazd i Velo-Prądnik.

Wysoka, wapienna skała zwana Maczugą Herkulesa otoczona zielenią, z żwirową ścieżką prowadzącą do formacji skalnej oraz spacerującymi turystami w pogodny, słoneczny dzień.
Słynna Maczuga Herkulesa w Ojcowskim Parku Narodowymcanva66352Content Studio

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują
Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirująCanva ProINTERIA.PL
