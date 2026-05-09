Sułoszowa. Najbardziej fotogeniczna wieś w Polsce

To miejsce istnieje naprawdę i znajduje się w Polsce. Sułoszowa, niewielka miejscowość w woj. małopolskim kilka lat temu "wyruszyła" na podbój świata.

W 2021 roku w mediach pojawiła się fotografia ukazująca widok na wieś z lotu ptaka. Chodzi o geometryczny układ pól uprawnych, które rozciągają się wzdłuż jednej drogi. Zdjęcie stało się viralem, a wieś zyskała miano jednej z najbardziej fotogenicznych polskich wsi. Co więcej, dawniej Sułoszowa była podzielona na tzw. działy, dzięki którym każda posesja ma dostęp do drogi i swojego pola uprawnego. Do dziś zachowało się kilka starych zagród, tzw. okołów.

"Małopolski skarb". Sielska wieś idealna na wypad za miasto

Wieś zyskała sławę nie tylko w Polsce. Z wizytą wybrali się tu niegdyś dziennikarze "Daily Mail", którzy opisali miejscowość i wykonali zdjęcia z drona. Tym samym o "falujących polach" znów zrobiło się głośno. Sułoszowa zyskała też tytuł "Miejsca z klimatem" w ramach konkursu "Turystyczne Skarby Małopolski" w 2023 roku.

Wiosenne pola uprawne w okolicach Skały i Sułoszowej M.Lasyk Marek Lasyk/REPORTER

Sułoszowa jest znana też z innego powodu. To jedna z najdłuższych "ulicówek" w Polsce o długości 9 kilometrów. Jest położona wzdłuż drogi nr 773, która łączy Sieniczno i Wesołą nieopodal Słomnik. Malownicza wieś znajduje się w odległości nieco ponad 30 kilometrów od Krakowa. To wręcz idealne miejsce na wypad za miasto - ze stolicy Małopolski dojedziemy tu w ok. 45 minut.

Malownicza wieś na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Co zobaczyć?

Sułoszowa to nie tylko sielski klimat. Jest położona na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a na jej terenie znajduje się Zamek Pieskowa Skała i Maczuga Herkulesa, jeden z najbardziej znanych symboli Ojcowskiego Parku Narodowego.

Budowlę obronną rozkazał zbudować tu Kazimierz Wielki w XIV wieku. Renesansowy charakter zyskała dopiero ponad 200 lat później, o co zadbali właściciele. Szafrańcowie sięgnęli w tym celu po sprawdzone wzory Wawelu.

Zamek w Pieskowej Skale to klejnot renesansowej architektury. Zwiedzając go warto nie tylko podziwiać, ale też nasłuchiwać KP East News

Przez gminę przebiega szlak świętego Jakuba, na którym znajduje się zabytkowy kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nieopodal świątyni znajduje się główne źródło rzeki Prądnik. Przez Sułoszową przebiegają liczne szlaki piesze i rowerowe. Najbardziej znane to Szlak Orlich Gniazd i Velo-Prądnik.

Słynna Maczuga Herkulesa w Ojcowskim Parku Narodowym canva66352 Content Studio

