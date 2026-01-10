Malownicza wieś między dwoma jeziorami. Duma województwa lubuskiego

Istnieją miejsca, które nie kojarzą jednoznacznie się jako turystyczny przebój i punkt obowiązkowy podczas podróży. Niejedna osoba dociera do nich zupełnym przypadkiem albo przejazdem. Na miejscu okazuje się jednak, że takie miejscowości potrafią oczarować. Przykładem jest Łagów, nazywany "perłą Ziemi Lubuskiej". Choć jest to wieś gminna, jej zabytki i atmosfera sprawiają, że bez trudu mogłaby uchodzić za małe, historyczne miasteczko.

Stylowy dom z konstrukcją szachulcową otoczony jesiennymi drzewami o barwnych liściach, z drewnianym płotem i zielonym trawnikiem na pierwszym planie.
Dlaczego warto odwiedzić Łagów? Urzeka o każdej porze roku

Spis treści:

  1. Gdzie dokładnie leży Łagów?
  2. Pierwsze wrażenie? To coś więcej niż wieś
  3. Zamek Joannitów - serce Łagowa
  4. Co jeszcze zobaczyć w Łagowie?
  5. Miejsce idealne na spacery i relaks
  6. Kiedy odwiedzić Łagów?

Gdzie dokładnie leży Łagów?

Łagów położony jest w zachodniej Polsce, na terenie województwa lubuskiego, pomiędzy Świebodzinem a Sulęcinem. Znajduje się w samym sercu Pojezierza Lubuskiego, na wąskim przesmyku lądu między dwoma jeziorami - Łagowskim oraz Ciecz (zwanym także Trześniowskim).

Z jednej strony otacza go woda, z drugiej lasy i pagórkowaty krajobraz. Już sama lokalizacja tłumaczy, dlaczego miejsce było ważnym punktem strategicznym, a dziś uznawane jest za bardzo atrakcyjne turystycznie.

Pierwsze wrażenie? To coś więcej niż wieś

Tuż po dotarciu do tego zakątka można odnieść wrażenie, że nie jest to wieś, jakich wiele. Zabytkowy, zbudowany z cegły i granitu, wiadukt kolejowy (wzniesiony w 1909 roku), brukowane uliczki i monumentalna sylwetka zamku tworzą spójną i nieco baśniową scenerię. Nie ma tu chaosu, choć trzeba przyznać, że latem pojawia się sporo turystów. W okolicach dawnej twierdzy robi się wtedy tłoczno. Nadal jednak Łagów zachowuje spokojny, lekko tajemniczy i artystyczny charakter. Układ miejscowości sprzyja niespiesznym spacerom bez precyzyjnego planu.

Panorama miasta z lotu ptaka z licznymi budynkami otoczonymi zielenią oraz dużym jeziorem, widać także drogi, most i przystań wodną.
Samo położenie świadczy o wyjątkowości tego miejsca

Wydaje się, że określanie Łagowa jako "perły Ziemi Lubuskiej" nie jest na wyrost. Wieś harmonijnie łączy wielowiekową historię i przyrodę. Położona między jeziorami, z potężnym zamkiem i otoczona lasami, wygląda efektownie, a przede wszystkim autentycznie o każdej porze roku.

Zamek Joannitów - serce Łagowa

Znakiem rozpoznawczym i największą atrakcją Łagowa bez wątpienia jest Zamek Joannitów. XIV-wieczna warownia góruje nad całą okolicą i sygnalizuje, że wieś przez długie wieki miała niebagatelne znaczenie dla całego regionu. Choć dziś budowla pełni głównie funkcję hotelowo-restauracyjną, nadal emanuje swoja dawną potęgą. Będąc na miejscu, nie można odpuścić wejścia na wieżę zamkową. To najlepszy punkt obserwacyjny w okolicy, a panorama zabytkowej zabudowy Łagowa, jezior i lasów pozostaje w pamięci na długo.

Czerwony, cylindryczny mur i wysoka wieża zamkowa, otoczone zielonymi drzewami, z widoczną bramą wejściową oraz fragmentem białego budynku przylegającego do zamku.
Zamek Joannitów w Łagowie Lubuskim

Co jeszcze zobaczyć w Łagowie?

W planie zwiedzania uwzględniliśmy już wiadukt kolejowy oraz zamek. Na tym nie poprzestajemy. Tworząc swój własny przewodnik po ciekawych zakątkach województwa lubuskiego, nie można pominąć Bramy Polskiej oraz Bramy Marchijskiej. Dawniej to właśnie one stały na straży osady.

Kolorowe budynki w otoczeniu zieleni i jeziora, spokojne uliczki i zabytkowy pałac w centrum. Południowa część kadru wypełniona dachami domów, w tle rozległy las i błękitna woda jeziora.
Łagów to kameralna miejscowość, w której można odpocząć

Murowana forma pierwszej z nich pochodzi z XVI wieku. Zakłada się jednak, że wcześniej w jej miejscu stała konstrukcja drewniana. Z kolei Brama Marchijska powstała w XV wieku i nie sposób nie dojrzeć różnić architektonicznych. Jej dolna część wykonana jest z cegły, natomiast górna jest przykładem konstrukcji szachulcowej, czyli połączenia drewna, gliny oraz cegły. Co ciekawe, nie była jedynie częścią dawnych fortyfikacji, ale pełniła też funkcje mieszkalne. Podczas zwiedzania warto zajrzeć także do kościoła św. Jana Chrzciciela w Łagowie, leżącego nieopodal zamku.

Miejsce idealne na spacery i relaks

Łagów z całą pewnością nie wyglądałby tak samo, gdyby nie otaczające go zbiorniki wodne. Jezioro Łagowskie oraz Jezioro Trześniowskie otaczają wieś z dwóch stron, tworząc naturalną ramę krajobrazową. Nic dziwnego, że latem tereny te wypełniają się spacerowiczami, cieszącymi się potencjałem ścieżek i pomostów.

To teren, który zachęca także do plażowania oraz korzystania z uroków kąpieli, możliwości wypożyczenia kajaku albo beztroskich "przejażdżek" rowerkami wodnymi.

Trzy osoby spacerujące wzdłuż brzegu jeziora otoczonego bujnymi zielonymi drzewami, ławka ustawiona nad wodą, a w tle spokojna tafla jeziora i delikatnie widoczny cień drzew.
Lazurowa woda w Łagowie

Kiedy odwiedzić Łagów?

Jak można się domyślić, szczyt sezonu turystycznego przypada na miesiące letnie. Od czerwca od sierpnia Łagów żyje najbardziej intensywnie. Działają wszystkie lokale, odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, a brzegi jeziora wypełniają się miłośnikami plażowania. Tej nietuzinkowej wiosce warto dać szansę także poza sezonem. Łagów staje się cichy i pokazuje swoje spokojniejsze, bardziej nostalgiczne oblicze.

Plaża z piaskiem i kilkoma drzewami, pojedynczy samochód zaparkowany blisko brzegu zielonego jeziora, widok z lotu ptaka, typowa scena podróżnicza.
Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirująCanva ProINTERIA.PL
Zamek w Łańcucie i jego wspaniałe ogrody

