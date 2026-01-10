Spis treści: Gdzie dokładnie leży Łagów? Pierwsze wrażenie? To coś więcej niż wieś Zamek Joannitów - serce Łagowa Co jeszcze zobaczyć w Łagowie? Miejsce idealne na spacery i relaks Kiedy odwiedzić Łagów?

Gdzie dokładnie leży Łagów?

Łagów położony jest w zachodniej Polsce, na terenie województwa lubuskiego, pomiędzy Świebodzinem a Sulęcinem. Znajduje się w samym sercu Pojezierza Lubuskiego, na wąskim przesmyku lądu między dwoma jeziorami - Łagowskim oraz Ciecz (zwanym także Trześniowskim).

Z jednej strony otacza go woda, z drugiej lasy i pagórkowaty krajobraz. Już sama lokalizacja tłumaczy, dlaczego miejsce było ważnym punktem strategicznym, a dziś uznawane jest za bardzo atrakcyjne turystycznie.

Pierwsze wrażenie? To coś więcej niż wieś

Tuż po dotarciu do tego zakątka można odnieść wrażenie, że nie jest to wieś, jakich wiele. Zabytkowy, zbudowany z cegły i granitu, wiadukt kolejowy (wzniesiony w 1909 roku), brukowane uliczki i monumentalna sylwetka zamku tworzą spójną i nieco baśniową scenerię. Nie ma tu chaosu, choć trzeba przyznać, że latem pojawia się sporo turystów. W okolicach dawnej twierdzy robi się wtedy tłoczno. Nadal jednak Łagów zachowuje spokojny, lekko tajemniczy i artystyczny charakter. Układ miejscowości sprzyja niespiesznym spacerom bez precyzyjnego planu.

Samo położenie świadczy o wyjątkowości tego miejsca PIOTR JEDZURA/REPORTER East News

Wydaje się, że określanie Łagowa jako "perły Ziemi Lubuskiej" nie jest na wyrost. Wieś harmonijnie łączy wielowiekową historię i przyrodę. Położona między jeziorami, z potężnym zamkiem i otoczona lasami, wygląda efektownie, a przede wszystkim autentycznie o każdej porze roku.

Zamek Joannitów - serce Łagowa

Znakiem rozpoznawczym i największą atrakcją Łagowa bez wątpienia jest Zamek Joannitów. XIV-wieczna warownia góruje nad całą okolicą i sygnalizuje, że wieś przez długie wieki miała niebagatelne znaczenie dla całego regionu. Choć dziś budowla pełni głównie funkcję hotelowo-restauracyjną, nadal emanuje swoja dawną potęgą. Będąc na miejscu, nie można odpuścić wejścia na wieżę zamkową. To najlepszy punkt obserwacyjny w okolicy, a panorama zabytkowej zabudowy Łagowa, jezior i lasów pozostaje w pamięci na długo.

Zamek Joannitów w Łagowie Lubuskim TRAVELPHOTO Agencja FORUM

Co jeszcze zobaczyć w Łagowie?

W planie zwiedzania uwzględniliśmy już wiadukt kolejowy oraz zamek. Na tym nie poprzestajemy. Tworząc swój własny przewodnik po ciekawych zakątkach województwa lubuskiego, nie można pominąć Bramy Polskiej oraz Bramy Marchijskiej. Dawniej to właśnie one stały na straży osady.

Łagów to kameralna miejscowość, w której można odpocząć Konrad Kerker 123RF/PICSEL

Murowana forma pierwszej z nich pochodzi z XVI wieku. Zakłada się jednak, że wcześniej w jej miejscu stała konstrukcja drewniana. Z kolei Brama Marchijska powstała w XV wieku i nie sposób nie dojrzeć różnić architektonicznych. Jej dolna część wykonana jest z cegły, natomiast górna jest przykładem konstrukcji szachulcowej, czyli połączenia drewna, gliny oraz cegły. Co ciekawe, nie była jedynie częścią dawnych fortyfikacji, ale pełniła też funkcje mieszkalne. Podczas zwiedzania warto zajrzeć także do kościoła św. Jana Chrzciciela w Łagowie, leżącego nieopodal zamku.

Miejsce idealne na spacery i relaks

Łagów z całą pewnością nie wyglądałby tak samo, gdyby nie otaczające go zbiorniki wodne. Jezioro Łagowskie oraz Jezioro Trześniowskie otaczają wieś z dwóch stron, tworząc naturalną ramę krajobrazową. Nic dziwnego, że latem tereny te wypełniają się spacerowiczami, cieszącymi się potencjałem ścieżek i pomostów.

To teren, który zachęca także do plażowania oraz korzystania z uroków kąpieli, możliwości wypożyczenia kajaku albo beztroskich "przejażdżek" rowerkami wodnymi.

Lazurowa woda w Łagowie Fot. Mariusz Kapa³a / GazetA LUBUSKA East News

Kiedy odwiedzić Łagów?

Jak można się domyślić, szczyt sezonu turystycznego przypada na miesiące letnie. Od czerwca od sierpnia Łagów żyje najbardziej intensywnie. Działają wszystkie lokale, odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, a brzegi jeziora wypełniają się miłośnikami plażowania. Tej nietuzinkowej wiosce warto dać szansę także poza sezonem. Łagów staje się cichy i pokazuje swoje spokojniejsze, bardziej nostalgiczne oblicze.

