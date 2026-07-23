Baran
Byk
Bliźnięta
Rak
Lew
Panna
Waga
Skorpion
Strzelec
Koziorożec
Wodnik
Ryby
Tygodniowy
Miesięczny
Partnerski
Sennik

Malownicze i dzikie plaże nad polskim morzem. Tam odpoczniesz i "naładujesz baterie"

Dominika Gębiś

Dominika Gębiś

Nadbałtyckie regiony może nie zawsze rozpieszczają pogodą, ale oferują wyjątkowy klimat, a tamtejsze krajobrazy zapierające dech w piersiach. Jeśli planujesz w tym roku wybrać się nad polskie morze, jednak chcesz omijać kurorty i zatłoczone miejsca, wiedz, że dzikich, oferujących fascynujące przeżycia przyrodnicze plaż nad Bałtykiem nie brakuje. Gdzie konkretnie warto się udać?

Foka leży na piaszczystej plaży Stilo przy brzegu morza, w tle osoby jadące rowerami wzdłuż wybrzeża.
Plaża Stilo jest uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż w Polsce. Z uwagi na jej dzikość chętnie przychodzą tam foki, aby odpocząć i wygrzać się na słońcuMaciej LuczniewskiEast News

Spis treści:

  1. Dlaczego Morze Bałtyckie budzi tak skrajne emocje podróżnicze?
  2. Dzikie plaże nad Bałtykiem. Tam zachwyci cię przyroda i nie spotkasz tłumów

Dlaczego Morze Bałtyckie budzi tak skrajne emocje podróżnicze?

Morze Bałtyckie to jeden z najbardziej polaryzujących kierunków wakacyjnych. Ma zarówno swoich miłośników jak i zagorzałych przeciwników. Wielu Polaków kocha Bałtyk i rokrocznie pokonuje setki kilometrów, aby móc spędzić tam choćby kilka dni.

"Bałtykomaniaków" zachwycają nie tylko szerokie, złociste plaże, ale przede wszystkim nostalgiczny klimat i jedyna w swoim rodzaju atmosfera. Przebywanie nad morzem, wśród natury ma sporo zalet - m.in. działa kojąco na umysł i redukuje stres, a nadbałtyckie powietrze jest dodatkowo bogate w cenny jod, który działa jak naturalne SPA dla dróg oddechowych.

Bałtyk bywa jednak kapryśny, pogoda niepewna, a ceny w hotelach wysokie, dlatego wiele osób wybierając kierunek wakacyjnego urlopu woli pojechać na południe Europy. Dodatkowo paragony "grozy" w restauracjach, kicz w nadmorskich kurortach, chaos urbanistyczny oraz ścisk na plażach, konsekwentnie odstraszają.

Nieprzyjemne doświadczenia z polskich morzem dotyczą jednak zazwyczaj tych, którzy nie poznali jeszcze jego mocnych stron i korzyści jakie oferuje. Jeśli na pobyt wybierzesz niewielką miejscowość, zamiast zatłoczonego miasta z licznymi straganami, a plażować będziesz w cichych, ustronnych miejscach, w otoczeniu przyrody, to nawet mimo niepogody Bałtyk będzie wywoływał jedynie miłe wspomnienia. W które zatem miejsca powinni wybrać się podróżnicy-introwertycy? Przedstawiamy zestawienie kilku dzikich plaż nad Bałtykiem, gdzie wypoczynek będzie czystą przyjemnością.

Zobacz również:

Wybrano najlepszą plażę nad polskim morzem. Wynik głosowania zaskakuje
Podróże

Wieloletni lider zdetronizowany. Znamy najpiękniejszą plażę nad Bałtykiem

Joanna Leśniak
Joanna Leśniak

Dzikie plaże nad Bałtykiem. Tam zachwyci cię przyroda i nie spotkasz tłumów

  • Plaża w Orzechowie - piękna, klimatyczna, widokowa plaża mieszcząca się niedaleko Ustki, idealna dla tych, którzy chcą pobyć bliżej natury i stronią od tłumów. W bezpośrednim sąsiedztwie nie brakuje wysokich klifów, dzięki którym można tu podziwiać niesamowite krajobrazy. Plaża w Orzechowie jest wąska, ale naprawdę dzika i godna uwagi.
  • Plaża Stilo koło Sasina - jest uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż w Polsce. Charakteryzuje ją szeroki pas jasnego piasku, wysokie wydmy i jest otoczona sosnowym lasem. Podziwiać z niej można piękną, czarno-biało-czerwona latarnię morską Stilo. Dziki charakter tej plaży i brak bezpośredniej zabudowy sprawiają, że jest to miejsce idealne dla tych, którzy szukają spokoju.
  • Plaża w Rozewiu - wyjątkowa, malownicza plaża położona u stóp stromego klifu. Aby do niej dotrzeć trzeba pokonać wysokie schody, jednak na miejscu widoki wynagradzają tenże wysiłek. Jest to genialne, kameralne miejsce dla osób, które będąc nad Bałtykiem chcą nacieszyć się upragnionym komfortem.
Szeroka, piaszczysta plaża nad morzem z kilkoma spacerującymi i odpoczywającymi osobami, w tle strome, zalesione klify porośnięte gęstym lasem.
Plaża w Rozewiu jest cicha i klimatyczna. Nie spotkasz tam tłumówStanislaw Bielski East News
  • Plaża w Poddąbiu - znajduje się pomiędzy Ustką a Rowami i jest to miejsce jeszcze nieodkryte przez wielu wczasowiczów. W samej wiosce Poddąbie zamieszkuje jedynie około 40 mieszkańców. Tutejsza plaża jest dość wąska, a od lądu osłania ją stromy i niezwykle widokowy klif. W miejscu tym można w spokoju i ciszy plażować, słuchając szumu morskich fal.
  • Plaża w Dąbkowicach - ta urokliwa, położona na terenie Parku Natura 2000 plaża ulokowana jest na mierzei między Bałtykiem a jeziorem Bukowo. Znajduje się z dala od miejskich atrakcji i zapewnia towarzystwo dzikiej przyrody. Charakteryzuje się szerokim, piaszczystym brzegiem oraz wyjątkową ciszą i spokojem nawet w szczycie sezonu letniego.
  • Plaża w Czołpinie - położona w sercu Słowińskiego Parku Narodowego, a zejście do niej jest otoczone unikalnym, dzikim krajobrazem wydmowym. Jest to miejsce ciche, spokojne, z unikalnym otoczeniem, bez komercyjnej zabudowy.
Szeroka, piaszczysta plaża i wzburzone, zielono-niebieskie fale pod jasnym, bezchmurnym niebem.
Plaża w Czołpinie otoczona jest malowniczymi wydmami i zapewnia bliski kontakt z dziką naturąMateusz GrochockiEast News
  • Plaża w Grzybowie - plaża dzika, szeroka i naturalna. Nawet w szczycie sezonu można tu naprawdę odpocząć. Charakteryzuje się drobnym, jasnym piaskiem i łagodnym wejściem do wody. Co więcej, dzięki temu, że leży nad Zatoką Grzybowską, woda jest tu nieco cieplejsza i spokojniejsza niż w pobliskim Kołobrzegu. Będzie to więc doskonała miejscówka dla rodzin z dziećmi.
Piaszczysta wydma porośnięta trawami z widokiem na fale Bałtyku pod błękitnym niebem z nielicznymi chmurami.
Plaża w Grzybowie wyróżnia się łagodnym wejściem do wody i drobniejszym piaskiem. Otaczający ją bór sosnowy tworzy unikalny mikroklimaSebastian CzopikEast News
  • Plaża na Mierzei Sarbskiej - jest to plaża naturystyczna ulokowana pomiędzy jeziorem Sarbsko a Bałtykiem, nieopodal Łeby. To wyjątkowo puste nawet w sezonie letnim miejsce, otoczone dziewiczą naturą. Dojście na plażę wymaga zazwyczaj pieszego spaceru szlakiem przez las, co naturalnie ogranicza liczbę turystów.
Wakacje w górach czy nad morzem?
Morze
Góry

Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje. Więcej na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują
Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirująCanva ProINTERIA.PL


"Nomada": Rzuciła wszystko i wyjechała do Azji – bez planu powrotuINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze