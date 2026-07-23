Spis treści: Dlaczego Morze Bałtyckie budzi tak skrajne emocje podróżnicze? Dzikie plaże nad Bałtykiem. Tam zachwyci cię przyroda i nie spotkasz tłumów

Dlaczego Morze Bałtyckie budzi tak skrajne emocje podróżnicze?

Morze Bałtyckie to jeden z najbardziej polaryzujących kierunków wakacyjnych. Ma zarówno swoich miłośników jak i zagorzałych przeciwników. Wielu Polaków kocha Bałtyk i rokrocznie pokonuje setki kilometrów, aby móc spędzić tam choćby kilka dni.

"Bałtykomaniaków" zachwycają nie tylko szerokie, złociste plaże, ale przede wszystkim nostalgiczny klimat i jedyna w swoim rodzaju atmosfera. Przebywanie nad morzem, wśród natury ma sporo zalet - m.in. działa kojąco na umysł i redukuje stres, a nadbałtyckie powietrze jest dodatkowo bogate w cenny jod, który działa jak naturalne SPA dla dróg oddechowych.

Bałtyk bywa jednak kapryśny, pogoda niepewna, a ceny w hotelach wysokie, dlatego wiele osób wybierając kierunek wakacyjnego urlopu woli pojechać na południe Europy. Dodatkowo paragony "grozy" w restauracjach, kicz w nadmorskich kurortach, chaos urbanistyczny oraz ścisk na plażach, konsekwentnie odstraszają.

Nieprzyjemne doświadczenia z polskich morzem dotyczą jednak zazwyczaj tych, którzy nie poznali jeszcze jego mocnych stron i korzyści jakie oferuje. Jeśli na pobyt wybierzesz niewielką miejscowość, zamiast zatłoczonego miasta z licznymi straganami, a plażować będziesz w cichych, ustronnych miejscach, w otoczeniu przyrody, to nawet mimo niepogody Bałtyk będzie wywoływał jedynie miłe wspomnienia. W które zatem miejsca powinni wybrać się podróżnicy-introwertycy? Przedstawiamy zestawienie kilku dzikich plaż nad Bałtykiem, gdzie wypoczynek będzie czystą przyjemnością.

Dzikie plaże nad Bałtykiem. Tam zachwyci cię przyroda i nie spotkasz tłumów

Plaża w Orzechowie - piękna, klimatyczna, widokowa plaża mieszcząca się niedaleko Ustki, idealna dla tych, którzy chcą pobyć bliżej natury i stronią od tłumów. W bezpośrednim sąsiedztwie nie brakuje wysokich klifów, dzięki którym można tu podziwiać niesamowite krajobrazy. Plaża w Orzechowie jest wąska, ale naprawdę dzika i godna uwagi.

Plaża Stilo koło Sasina - jest uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż w Polsce. Charakteryzuje ją szeroki pas jasnego piasku, wysokie wydmy i jest otoczona sosnowym lasem. Podziwiać z niej można piękną, czarno-biało-czerwona latarnię morską Stilo. Dziki charakter tej plaży i brak bezpośredniej zabudowy sprawiają, że jest to miejsce idealne dla tych, którzy szukają spokoju.

Plaża w Rozewiu - wyjątkowa, malownicza plaża położona u stóp stromego klifu. Aby do niej dotrzeć trzeba pokonać wysokie schody, jednak na miejscu widoki wynagradzają tenże wysiłek. Jest to genialne, kameralne miejsce dla osób, które będąc nad Bałtykiem chcą nacieszyć się upragnionym komfortem.

Plaża w Rozewiu jest cicha i klimatyczna. Nie spotkasz tam tłumów Stanislaw Bielski East News

Plaża w Poddąbiu - znajduje się pomiędzy Ustką a Rowami i jest to miejsce jeszcze nieodkryte przez wielu wczasowiczów. W samej wiosce Poddąbie zamieszkuje jedynie około 40 mieszkańców. Tutejsza plaża jest dość wąska, a od lądu osłania ją stromy i niezwykle widokowy klif. W miejscu tym można w spokoju i ciszy plażować, słuchając szumu morskich fal.

Plaża w Dąbkowicach - ta urokliwa, położona na terenie Parku Natura 2000 plaża ulokowana jest na mierzei między Bałtykiem a jeziorem Bukowo. Znajduje się z dala od miejskich atrakcji i zapewnia towarzystwo dzikiej przyrody. Charakteryzuje się szerokim, piaszczystym brzegiem oraz wyjątkową ciszą i spokojem nawet w szczycie sezonu letniego.

Plaża w Czołpinie - położona w sercu Słowińskiego Parku Narodowego, a zejście do niej jest otoczone unikalnym, dzikim krajobrazem wydmowym. Jest to miejsce ciche, spokojne, z unikalnym otoczeniem, bez komercyjnej zabudowy.

Plaża w Czołpinie otoczona jest malowniczymi wydmami i zapewnia bliski kontakt z dziką naturą Mateusz Grochocki East News

Plaża w Grzybowie - plaża dzika, szeroka i naturalna. Nawet w szczycie sezonu można tu naprawdę odpocząć. Charakteryzuje się drobnym, jasnym piaskiem i łagodnym wejściem do wody. Co więcej, dzięki temu, że leży nad Zatoką Grzybowską, woda jest tu nieco cieplejsza i spokojniejsza niż w pobliskim Kołobrzegu. Będzie to więc doskonała miejscówka dla rodzin z dziećmi.

Plaża w Grzybowie wyróżnia się łagodnym wejściem do wody i drobniejszym piaskiem. Otaczający ją bór sosnowy tworzy unikalny mikroklima Sebastian Czopik East News

Plaża na Mierzei Sarbskiej - jest to plaża naturystyczna ulokowana pomiędzy jeziorem Sarbsko a Bałtykiem, nieopodal Łeby. To wyjątkowo puste nawet w sezonie letnim miejsce, otoczone dziewiczą naturą. Dojście na plażę wymaga zazwyczaj pieszego spaceru szlakiem przez las, co naturalnie ogranicza liczbę turystów.

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