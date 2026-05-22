Mały Wawel u stóp Beskidów. Zamkowe ogrody przejdą sporą metamorfozę

Natalia Grygny

Otoczenie renesansowej rezydencji czeka metamorfoza. Zabytkowy park wokół zamku w Suchej Beskidzkiej przejdzie spory lifting. Mowa o przestrzeni liczącej ponad 2,4 ha. Koszt inwestycji to ponad pół miliona złotych.

Renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej z arkadowymi krużgankami, wieżą i otaczającą zielenią na tle drzew.
Zamek w Suchej Beskidzkiej jest określany mianem "Małego Wawelu"Albin MarciniakEast News

Spis treści:

  1. Rezydencja rodów magnackich
  2. Mały Wawel u stóp Beskidów. Zamkowe ogrody przejdą sporą metamorfozę
  3. Sucha Beskidzka: malownicze miasto, świetna baza wypadowa w góry

Rezydencja rodów magnackich

Renesansowy zamek z XVI wieku to jeden z najbardziej znanych obiektów w Suchej Beskidzkiej. Niegdyś był siedzibą rodów magnackich, w tym m.in. Castiglione-Suskich, Komorowskich, Branickich czy Tarnowskich. Z czasem zyskał miano "Małego Wawelu" - chodzi o podobieństwo arkadowego dziedzińca do Zamku Królewskiego znajdującego się w Krakowie. 

Obecnie obiekt ma trójskrzydłową konstrukcję, otwarty dziedziniec i cztery wieże. Charakterystyczne arkadowe krużganki zdobią skrzydła od strony dziedzińca. Obecnie zamek należy gminy, a jego wnętrzach znajduje się Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, Punkt Informacji Turystycznej, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, działa też hotel i restauracja.

Renesansowy pałac z wysokimi wieżami, jasną elewacją i czerwonym dachem otoczony starannie przystrzyżonym trawnikiem oraz pojedynczymi drzewami w bliskim sąsiedztwie.
Otoczenie "Małego Wawelu" przejdzie liftingAlbin MarciniakEast News

W sąsiedztwie zamku znajduje się park o XIX-wiecznym wyglądzie i "Domek Ogrodnika". Wiadomo już, że otoczenie zamku przejdzie kompleksową rewitalizację. Park liczący ponad 2,4 hektara zostanie odnowiony. Całkowita wartość inwestycji to 500 179,87 zł. Z tego niemal 425 tys. zł pochodzi ze środków europejskich. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 20 maja.

Co zakłada projekt? Wśród kluczowych punktów znalazło się uporządkowanie i oczyszczenie stawu. Wokół pojawią się nowe rośliny wodne i bagienne. Istniejące alejki zostaną wyremontowane, powstaną nowe ścieżki spacerowe czy ławki. Zostaną też zamontowane budki lęgowe dla ptaków. Miasto informuje, że "wszystkie prace zostaną wykonane z poszanowaniem istniejących drzew i zieleni parkowej".

Duży biały pałac z czerwonym dachem, stojący nad stawem, w którym odbija się jego fasada, otoczony drzewami w jesiennych barwach.
Otoczenie wokół zamku w Suchej Beskidzkiej czeka metamorfozaMarek Lasyk East News

Planowana inwestycja ma sprawić, że przestrzeń wokół zamku stanie się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem wypoczynku blisko natury. Wcześniej drestaurowano główny budynek zamku, później oranżerię. Władze województwa małopolskiego zwracają uwagę, że być może w przyszłości uda się odnowić szklarnie i stworzyć pawilony wystawiennicze.

Zabytkowy korytarz z rzędem łukowych sklepień i ozdobnych lamp wiszących, prowadzący w głąb budynku, wykończony eleganckimi kolumnami oraz wazonem z zieloną rośliną na końcu przejścia.
"Mały Wawel" to określenie zamku w Suchej BeskidzkiejMarek Lasyk East News

Sucha Beskidzka: malownicze miasto, świetna baza wypadowa w góry

Zamek to nie jedyne miejsce, do jakiego warto zajrzeć w Suchej Beskidzkiej. Miasto leży w głębokiej kotlinie na granicy Beskidu Makowskiego i Małego, przy ujściu Stryszawki do Skawy. Malownicza miejscowość to doskonała baza wypadowa w Beskidy i nad Jezioro Mucharskie. Na zboczu góry Mioduszyna znajduje się platforma widokowa, z której rozpościera się panorama na miasto, dolinę Skawy i Beskidów: Żywieckiego, Małego i Makowskiego.

Zielone wzgórza porośnięte lasem, na których rozrzucone są pojedyncze domy, a u podnóża znajduje się łąka z młodymi drzewami owocowymi.
Sucha Beskidzka leży u stóp BeskidówMarek Lasyk East News

Jednym z miejsc owianych tajemnicą jest Karczma Rzym znajdująca się przy suskim rynku. Według legendy mieli tu bywać nie tylko beskidzcy zbójnicy, ale i Mefistofeles. Diabeł właśnie stąd miał porwać na Księżyc mistrza Twardowskiego. Karczma to cenny i dobrze zachowany obiekt architektury drewnianej, która kiedyś dominowała na Podbeskidziu. Czerpała z tradycji górali żywieckich i babiogórskich.

Karczma "Rzym" w Suchej Beskidzkiej
Karczma "Rzym" w Suchej Beskidzkiejfot. Albin MarciniakEast News

W Suchej Beskidzkiej warto również zajrzeć do odrestaurowanego budynku dworca kolejowego z 1884 roku. Obiekt znajdował się na trasie Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, jednego z najważniejszych szlaków kolejowych Galicji. Ciekawostka: to tutaj rodzice Billy Wilder'a, jednego z najsłynniejszych reżyserów i zdobywcy Oscarów, prowadzili restaurację.  Wilder urodził się w Suchej Beskidzkiej w 1906 roku. Spędził tu kilka lat zanim przeniósł się kolejno do Krakowa, Wiednia, Berlina, Paryża i USA.

Źródło: sucha-beskidzka.pl/malopolska.pl/visitmalopolska.pl

Plaża z piaskiem i kilkoma drzewami, pojedynczy samochód zaparkowany blisko brzegu zielonego jeziora, widok z lotu ptaka, typowa scena podróżnicza.
Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują


