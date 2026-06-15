Spacerując jego ulicami, łatwo zgubić się w detalach: kolorowych fasadach, odbiciach wody, wąskich przejściach prowadzących do ukrytych podwórek. Każdy fragment Wrocławia ma swój klimat, swoją historię i swój moment dnia, w którym jest najpiękniejszy. Jedni powiedzą, że nie ma nic bardziej magicznego niż Ostrów Tumski o zmierzchu. Inni wybiorą zielone przestrzenie Parku Szczytnickiego albo widok z bulwarów nad Odrą. Dla kogoś Wrocław to mosty i wyspy, dla kogoś gwarne place i klimatyczne kawiarnie.

I właśnie dlatego chcemy zapytać: które miejsce jest najpiękniejsze?

Przez najbliższe dwa tygodnie zapraszamy Was do wspólnej podróży po Wrocławiu. Każdego dnia będziemy odkrywać kolejne zakątki miasta - te znane i te mniej oczywiste, popularne i zupełnie kameralne. Pokażemy Wrocław w różnych odsłonach: pełen światła, zieleni, architektury i emocji. Taki, jakim widzą go jego mieszkańcy i goście.

Ale to Wy zdecydujecie, który z tych obrazów jest najważniejszy.

Weź udział w naszym plebiscycie "Wybieramy najpiękniejsze miejsce we Wrocławiu" i zagłosuj na przestrzeń, która robi na Tobie największe wrażenie. Może to być miejsce, do którego wracasz od lat. Może takie, które dopiero niedawno odkryłeś. A może po prostu ten jeden widok, który zawsze przypomina ci, jak wyjątkowe jest to miasto.

Wrocław ma tysiąc twarzy, pomóż nam wybrać tę najpiękniejszą.

Najpiękniejsze we Wrocławiu: Ostrów Tumski Wrocławskie krasnale Rynek Muzeum „Pana Tadeusza” w Kamienicy Pod Złotym Słońcem Stare Jatki Mostek Pokutnic Uniwersytet Wrocławski (gmach główny) Kolorowe podwórka Panorama Racławicka Muzeum Narodowe Rejs po Odrze Hydropolis Hala Stulecia Pawilon Czterech Kopuł i Muzeum Sztuki Współczesnej Fontanna multimedialna w Pergoli Ogród Japoński Wrocławskie ZOO Kolejkowo Muzeum Sztuki Cmentarnej. Stary cmentarz żydowski Dzielnica Czterech Wyznań (Świątyń) Galeria Neonów (Neon Side) Pałac Królewski Narodowe Forum Muzyki Aula Leopoldina Katedra wrocławska Bastion sakwowy Sky tower Zagłosuj





"Wydarzenia": Wrocław. Kolorowe podwórka zachwycają turystów Polsat News Polsat News