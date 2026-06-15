Miasto spotkań, miasto mostów - wybieramy najpiękniejsze miejsce Wrocławia
Wrocław nie daje się zamknąć w jednym obrazie. To miasto, które za każdym razem wygląda inaczej. O świcie spokojne i lekko zamglone nad Odrą, w południe tętniące życiem na Rynku, wieczorem rozświetlone ciepłym blaskiem kamienic i mostów. Miasto spotkań, ale też miasto zachwytów, tych małych, codziennych i tych, które zapadają w pamięć na długo.
Spacerując jego ulicami, łatwo zgubić się w detalach: kolorowych fasadach, odbiciach wody, wąskich przejściach prowadzących do ukrytych podwórek. Każdy fragment Wrocławia ma swój klimat, swoją historię i swój moment dnia, w którym jest najpiękniejszy. Jedni powiedzą, że nie ma nic bardziej magicznego niż Ostrów Tumski o zmierzchu. Inni wybiorą zielone przestrzenie Parku Szczytnickiego albo widok z bulwarów nad Odrą. Dla kogoś Wrocław to mosty i wyspy, dla kogoś gwarne place i klimatyczne kawiarnie.
I właśnie dlatego chcemy zapytać: które miejsce jest najpiękniejsze?
Przez najbliższe dwa tygodnie zapraszamy Was do wspólnej podróży po Wrocławiu. Każdego dnia będziemy odkrywać kolejne zakątki miasta - te znane i te mniej oczywiste, popularne i zupełnie kameralne. Pokażemy Wrocław w różnych odsłonach: pełen światła, zieleni, architektury i emocji. Taki, jakim widzą go jego mieszkańcy i goście.
Ale to Wy zdecydujecie, który z tych obrazów jest najważniejszy.
Weź udział w naszym plebiscycie "Wybieramy najpiękniejsze miejsce we Wrocławiu" i zagłosuj na przestrzeń, która robi na Tobie największe wrażenie. Może to być miejsce, do którego wracasz od lat. Może takie, które dopiero niedawno odkryłeś. A może po prostu ten jeden widok, który zawsze przypomina ci, jak wyjątkowe jest to miasto.
Wrocław ma tysiąc twarzy, pomóż nam wybrać tę najpiękniejszą.