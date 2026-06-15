Miasto spotkań, miasto mostów - wybieramy najpiękniejsze miejsce Wrocławia

Wrocław nie daje się zamknąć w jednym obrazie. To miasto, które za każdym razem wygląda inaczej. O świcie spokojne i lekko zamglone nad Odrą, w południe tętniące życiem na Rynku, wieczorem rozświetlone ciepłym blaskiem kamienic i mostów. Miasto spotkań, ale też miasto zachwytów, tych małych, codziennych i tych, które zapadają w pamięć na długo.

Weź udział w naszym plebiscycie „Wybieramy najpiękniejsze miejsce we Wrocławiu” i zagłosuj.
Wybieramy najpiękniejsze miejsce we Wrocławiu123RF/PICSEL

Spacerując jego ulicami, łatwo zgubić się w detalach: kolorowych fasadach, odbiciach wody, wąskich przejściach prowadzących do ukrytych podwórek. Każdy fragment Wrocławia ma swój klimat, swoją historię i swój moment dnia, w którym jest najpiękniejszy. Jedni powiedzą, że nie ma nic bardziej magicznego niż Ostrów Tumski o zmierzchu. Inni wybiorą zielone przestrzenie Parku Szczytnickiego albo widok z bulwarów nad Odrą. Dla kogoś Wrocław to mosty i wyspy, dla kogoś gwarne place i klimatyczne kawiarnie.

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Tomasz Hirkyj
Tomasz Hirkyj

I właśnie dlatego chcemy zapytać: które miejsce jest najpiękniejsze?

Przez najbliższe dwa tygodnie zapraszamy Was do wspólnej podróży po Wrocławiu. Każdego dnia będziemy odkrywać kolejne zakątki miasta - te znane i te mniej oczywiste, popularne i zupełnie kameralne. Pokażemy Wrocław w różnych odsłonach: pełen światła, zieleni, architektury i emocji. Taki, jakim widzą go jego mieszkańcy i goście.

Ale to Wy zdecydujecie, który z tych obrazów jest najważniejszy.

Weź udział w naszym plebiscycie "Wybieramy najpiękniejsze miejsce we Wrocławiu" i zagłosuj na przestrzeń, która robi na Tobie największe wrażenie. Może to być miejsce, do którego wracasz od lat. Może takie, które dopiero niedawno odkryłeś. A może po prostu ten jeden widok, który zawsze przypomina ci, jak wyjątkowe jest to miasto.

Wrocław ma tysiąc twarzy, pomóż nam wybrać tę najpiękniejszą.

Najpiękniejsze we Wrocławiu:
zdjęcieOstrów Tumski
zdjęcieWrocławskie krasnale
zdjęcieRynek
zdjęcieMuzeum „Pana Tadeusza” w Kamienicy Pod Złotym Słońcem
zdjęcieStare Jatki
zdjęcieMostek Pokutnic
zdjęcieUniwersytet Wrocławski (gmach główny)
zdjęcieKolorowe podwórka
zdjęciePanorama Racławicka
zdjęcieMuzeum Narodowe
zdjęcieRejs po Odrze
zdjęcieHydropolis
zdjęcieHala Stulecia
zdjęciePawilon Czterech Kopuł i Muzeum Sztuki Współczesnej
zdjęcieFontanna multimedialna w Pergoli
zdjęcieOgród Japoński
zdjęcieWrocławskie ZOO
zdjęcieKolejkowo
zdjęcieMuzeum Sztuki Cmentarnej. Stary cmentarz żydowski
zdjęcieDzielnica Czterech Wyznań (Świątyń)
zdjęcieGaleria Neonów (Neon Side)
zdjęciePałac Królewski
zdjęcieNarodowe Forum Muzyki
zdjęcieAula Leopoldina
zdjęcieKatedra wrocławska
zdjęcieBastion sakwowy
zdjęcieSky tower


"Wydarzenia": Wrocław. Kolorowe podwórka zachwycają turystówPolsat NewsPolsat News
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