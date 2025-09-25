Spis treści: Miesięczny bilet za 1 zł. Kto może skorzystać z promocji? Gdzie i jak kupić bilet? Zwróć uwagę na ten szczegół Polregio zachęca studentów do podróży pociągiem

Miesięczny bilet za 1 zł. Kto może skorzystać z promocji?

Oferta skierowana jest wyłącznie do studentów uczelni wyższych zlokalizowanych w województwie lubuskim. Promocyjny bilet w cenie 1 zł przysługuje osobom, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia i studiują w dowolnym trybie - dziennym, zaocznym czy wieczorowym.

Zniżka obowiązuje od 1 do 31 października 2025 roku i obejmuje przejazdy pociągami regionalnymi na terenie całego regionu, także do stacji granicznych, m.in. w Kostrzynie, Gubinie, Słubicach, Zasiekach czy Wschowie.

Dzięki temu studenci mogą wygodnie dojeżdżać na zajęcia i jednocześnie oszczędzać na kosztach transportu.

Gdzie i jak kupić bilet? Zwróć uwagę na ten szczegół

Sprzedaż biletów rozpoczęła się 16 września 2025 roku. Każdy student może zakupić tylko jeden taki miesięczny karnet, dostępny w kasach biletowych, automatach, u obsługi pociągu, a także online.

Specjalny bilet oznaczony będzie napisem "Z POLREGIO na studia", co jednoznacznie wskazuje, że jest przeznaczony dla osób uczących się.

Aby skorzystać z promocji, należy okazać dokument potwierdzający uprawnienia - ważną legitymację studencką lub zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu pierwszego semestru studiów.

Oferta "Z POLREGIO na studia" skierowana jest do studentów ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Polregio zachęca studentów do podróży pociągiem

Celem akcji jest nie tylko odciążenie budżetu studentów, ale także promocja kolei jako ekologicznego i wygodnego środka transportu. Polregio liczy, że młodzi ludzie, którzy skorzystają z biletu za złotówkę, przekonają się do podróżowania pociągami i w kolejnych miesiącach będą korzystać z regularnych ofert.

Choć w listopadzie bilety powrócą do standardowych cen, październikowa promocja może stać się początkiem nowych przyzwyczajeń komunikacyjnych studentów województwa lubuskiego.

