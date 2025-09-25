Miesięczny bilet za złotówkę. Wyjątkowa oferta Polregio
Podróżowanie pociągiem może być nie tylko wygodne, ale i niezwykle tanie. Polregio przygotowało specjalną promocję, która pozwoli studentom w województwie lubuskim korzystać z transportu kolejowego za symboliczną opłatę. Od października młodzi pasażerowie będą mogli dojeżdżać na uczelnie i z powrotem za zaledwie 1 zł miesięcznie.
Spis treści:
- Miesięczny bilet za 1 zł. Kto może skorzystać z promocji?
- Gdzie i jak kupić bilet? Zwróć uwagę na ten szczegół
- Polregio zachęca studentów do podróży pociągiem
Miesięczny bilet za 1 zł. Kto może skorzystać z promocji?
Oferta skierowana jest wyłącznie do studentów uczelni wyższych zlokalizowanych w województwie lubuskim. Promocyjny bilet w cenie 1 zł przysługuje osobom, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia i studiują w dowolnym trybie - dziennym, zaocznym czy wieczorowym.
Zniżka obowiązuje od 1 do 31 października 2025 roku i obejmuje przejazdy pociągami regionalnymi na terenie całego regionu, także do stacji granicznych, m.in. w Kostrzynie, Gubinie, Słubicach, Zasiekach czy Wschowie.
Dzięki temu studenci mogą wygodnie dojeżdżać na zajęcia i jednocześnie oszczędzać na kosztach transportu.
Gdzie i jak kupić bilet? Zwróć uwagę na ten szczegół
Sprzedaż biletów rozpoczęła się 16 września 2025 roku. Każdy student może zakupić tylko jeden taki miesięczny karnet, dostępny w kasach biletowych, automatach, u obsługi pociągu, a także online.
Specjalny bilet oznaczony będzie napisem "Z POLREGIO na studia", co jednoznacznie wskazuje, że jest przeznaczony dla osób uczących się.
Aby skorzystać z promocji, należy okazać dokument potwierdzający uprawnienia - ważną legitymację studencką lub zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu pierwszego semestru studiów.
Polregio zachęca studentów do podróży pociągiem
Celem akcji jest nie tylko odciążenie budżetu studentów, ale także promocja kolei jako ekologicznego i wygodnego środka transportu. Polregio liczy, że młodzi ludzie, którzy skorzystają z biletu za złotówkę, przekonają się do podróżowania pociągami i w kolejnych miesiącach będą korzystać z regularnych ofert.
Choć w listopadzie bilety powrócą do standardowych cen, październikowa promocja może stać się początkiem nowych przyzwyczajeń komunikacyjnych studentów województwa lubuskiego.
