Nietypowa konstrukcja zamku nie była przypadkowa. Miejscowi mają swoje przypuszczenia

Zamek Houska wybudowany został w drugiej połowie XIII wieku, prawdopodobnie z rozkazu panującego wówczas Przemysła Otakara II. Pierwotnie został wzniesiony w stylu gotyckim, jednak po latach przebudowano go w renesansową budowlę. Liczne legendy i historie związane z tym miejscem nawiązują do jego specyficznego położenia, a także konstrukcji tej budowli. Zamek wzniesiono na pustkowiu, pośrodku gęstego lasu. Za czasów jego budowy, w pobliżu nie znajdowało się, żadne miasto czy szlak handlowy. Zastanawiająca jest również nietypowa konstrukcja zamku Houska. Wybudowana na nagiej skale budowla, nie miała żadnych zewnętrznych fortyfikacji. Z kolei w jej środku nie było kuchni ani żadnego źródła wody. W jakim celu wzniesiono więc tę budowlę?

Mimo że nie ma dowodów, na to, czy zamek Houska miał jakieś strategiczne znaczenie, miejscowi mają swoją hipotezę dotyczącą jego przeznaczenia. Według lokalnych legend celem takiej konstrukcji, wcale nie było zatrzymanie najeźdźców, a raczej utrzymanie czegoś wewnątrz.

Według legendy zamek przykrywa szczelinę prowadzącą prosto do piekła

Pierwsze doniesienia o dziwnych zjawiskach w okolicy, w której dziś stoi zamek Houska udokumentowano około roku 1200. Pisano wtedy o skrzydlatych demonach wylatujących z pękniętego klifu, który ujawnił niekończącą się otchłań. Miejscowa ludność uznała ją za bramę do piekła.

Według legendy dziura, o której pisano, była tak głęboka, że nie sposób było zobaczyć jej dno. Nocami, wypełzały z niej bestie będące półludzkimi hybrydami. Żerowały one na miejscowych, a osoby zaciągane w otchłań, nigdy z niej nie wracały. Mieszkańcy okolicznych wiosek próbowali zasypać szczelinę, lecz pochłaniała ona wszystko, co do niej wrzucono.

Pewnego razu lokalny książę zdecydował o wysłaniu tam kogoś, kto sprawdzi, co kryje się na dnie dziury i opisze to, co tam zobaczył. Jednakże niełatwo było znaleźć chętnych. Zwrócono się więc z propozycją do więźniów skazanych na śmierć, oferując im w zamian wolność. Zadania podjął się młody więzień, którego następnie spuszczono na linie w głęboką otchłań. Długo panującą ciszę przerwał nagły wrzask więźnia. Gdy mężczyzna został wyciągnięty, zebrani doznali szoku. Wyglądał, jakby zestarzał się o 30 lat, a jego włosy zupełnie posiwiały. Mężczyzna po tym wydarzeniu zupełnie stracił rozum i zmarł po kilku dniach.

Miejscowi uważali, że najlepszą ochroną przed mrocznymi siłami będzie moc Boga, dlatego bezpośrednio nad otchłanią wybudowano kaplicę oraz wzniesiono zamek Houska. W rzeczywistości była ona poświęcona Archaniołowi Michałowi, który poprowadził armię Boga przeciwko upadłym aniołom Lucyfera. Kaplica wraz z malowidłami do dziś pozostaje nieco przerażającym miejscem. Znajdziemy tam liczne odniesienia do szatana i pogaństwa np. wizerunek pół-kobiety pół-konia, która strzela z łuku lewą ręką. W tamtych czasach leworęczność była uważana za znak diabła.

Zdjęcie Według legendy kaplica zamku Houska została wybudowana bezpośrednio nad bramą do piekła / 123RF/PICSEL

Zamek Houska to nie tylko legendy. W czasie wojny naziści mieli odprawiać tam okultystyczne obrzędy

W późniejszych stuleciach zamek Houska przechodził jednak z rąk do rąk różnych szlachciców i arystokratów. Odnowiony w latach 80. XV wieku, popadł w ruinę w XVII wieku, a następnie został w pełni odrestaurowany w 1823 roku. W latach czterdziestych XX wieku, podczas okupacji Czechosłowacji, zamek zajęli naziści. Według "Castles Today" powodem takiego ruchu było zabezpieczenie obszernej biblioteki przywódcy SS Heinricha Himmlera, liczącej 13 000 rękopisów. Miał on obsesję na punkcie okultyzmu i był zafascynowany zjawiskami paranormalnymi i pogaństwem.

Niektórzy uważają, że to nie jedyny powód, dla którego naziści zajęli zamek Houska. Miejscowi donosili wówczas o dziwnych przebłyskach światła oraz dźwiękach dochodzących z zamku. Z tego powodu niektórzy wierzą, że nazistowscy urzędnicy stacjonujący w zamku uczestniczyli w mrocznych ceremoniach.

Zdjęcie Dziedziniec zamku Houska / 123RF/PICSEL

Zwiedzanie zamku Houska. Odwiedzający donoszą o dziwnych odgłosach dobiegających z kaplicy

Zamek Houska wciąż stoi na swoim miejscu i obecnie znajduje się w rękach prywatnych. Niekiedy organizowane są tam festiwale historyczne, koncerty, kiermasze, a także i bale. Turyści mogą przyjechać i zwiedzić to miejsce. Do dziś odwiedzający twierdzą, że w kaplicy można usłyszeć stłumione krzyki oraz odgłosy drapania dobiegające spod podłogi.

Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem i wymaga kupienia biletu. Cennik prezentuje się następująco:

150 Kč (28 zł) - bilet normalny

(28 zł) - bilet normalny 100 Kč (18,50 zł) - bilet ulgowy (dzieci do 15 lat, studenci, seniorzy)

(18,50 zł) - bilet ulgowy (dzieci do 15 lat, studenci, seniorzy) 440 Kč (82 zł) - bilet rodzinny 2+2

(82 zł) - bilet rodzinny 2+2 60 Kč (11 zł) - "Piekło" (wystawa ręcznie rzeźbionych dzieł luźno inspirowanych Boską Komedią Dantego

(11 zł) - "Piekło" (wystawa ręcznie rzeźbionych dzieł luźno inspirowanych Boską Komedią Dantego 30 Kč (5,50 zł)- opłata za psa