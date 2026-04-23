Powstaną nowe atrakcje przy zamku w Rabsztynie

Gmina Olkusz zawarła umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu "Gościniec rycerski u stóp zamku Rabsztyn" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W ramach projektu powstaną dwa nowoczesne pawilony warsztatowe, w których - jak poinformowano w komunikacie - historia będzie dosłownie ożywać. Multimedialne projekcje, przestrzenny dźwięk i interaktywne rozwiązania pozwolą przenieść się w realia średniowiecznego zamku - od rycerskich turniejów po codzienne życie dawnych mieszkańców - dodano.

Mowa m.in. o inwestycji w cyfrowe technologie w postaci projektorów wysokiej klasy, dotykowego ekranu sterującego, umożliwiającego łatwe zarządzanie systemem, systemu projekcji immersyjnej czy nagłośnienia Dolby Surround 5.1

Uzupełnieniem będzie aplikacja mobilna z wirtualnym zwiedzaniem, audio-przewodnikiem i edukacyjną grą terenową.

Ponadto na Wzgórzu Rabsztyńskim zostaną zainstalowane zestawy wypoczynkowe z bali oraz ławki i kosze na śmieci. Projekt zakłada także dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. Inwestycja obejmie także rozbudowę zaplecza sanitarnego.

"Od wielu lat przykładamy wielką wagę do rozwoju zamku Rabsztyn, który jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych naszej gminy. Sprzyjają temu liczne wydarzenia, jakie odbywają się w Rabsztynie i przyciągają całe rzesze zainteresowanych nie tylko historią, ale także kulturą rycerską czy sarmacką. Takie miejsca budują rozpoznawalność Olkusza i przyciągają gości z całego regionu, ale też realnie przekładają się na dochody gminy. To pieniądze, które wracają do mieszkańców w postaci nowych inwestycji i bogatszej oferty, a jednocześnie wspierają lokalnych przedsiębiorców, bo turyści korzystają z usług, noclegów i gastronomii na miejscu. Jestem przekonany, że nowy gościniec jeszcze wzmocni ten pozytywny efekt" - powiedział Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Całkowity koszt projektu to ponad 3,3 mln zł, z czego ponad 2,8 mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z projektem przedsięwzięcie zostanie realizowane do lipca 2027 r. Szacuje się, że nową infrastrukturę odwiedzi ponad 25 tys. osób rocznie - wskazują władze Olkusza.

Zamek w Rabsztynie znajduje się na Szlaku Orlich Gniazd

Zamek w Rabsztynie regularnie modernizowany

Zamek w Rabsztynie od kilku lat jest sukcesywnie modernizowany. Część realizacji przeprowadzono w ramach projektu pn. "Kulturalno - turystyczny zamek Rabsztyn w gminie Olkusz".

W 2017 roku pomieszczenia piwnic zamku średniego zostały zabezpieczone przeszklonym pawilonem, obok którego nad odkrytą wieżą narożną utworzono taras widokowy.

W 2019 roku, podczas prac nad utworzeniem podziemnego pawilonu w części piwnic dawnego pałacu, została dodatkowo wzmocniona, odsłonięta wschodnia ściana zamkowej bramy. Kompleksowego remontu doczekał się również węzeł bramny, czyli - jak wyjaśniono w komunikacie - brama wjazdowa oraz przylegającej do niego zrekonstruowane dawne pomieszczenia zamkowej straży.

W 2021 r. zamek w Rabsztynie został laureatem kategorii specjalnej - właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem - konkursu "Zabytek Zadbany", czyli konkursu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, który ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami.

