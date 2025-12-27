Spis treści: Te zakazy warto znać, wyjeżdżając do azjatyckich krajów Niedorzeczne europejskie zasady Te zakazy w USA mogą wywołać śmiech

Te zakazy warto znać, wyjeżdżając do azjatyckich krajów

W Dubaju i innych muzułmańskich krajach w czasie ramadanu nie wolno jeść ani pić od wschodu do zachodu słońca. I chociaż turystów zakaz ten obowiązuje jedynie w miejscach publicznych, to może być on bardzo uciążliwy. W 2026 r. ramadan trwa od 17 lutego do 19 marca.

Będąc w Tajlandii, uważaj, by nie podeptać pieniędzy - można za to nawet trafić do więzienia. Czemu? Na banknotach znajdują się wizerunki tajskich monarchów. W Chinach kierujący pojazdami elektrycznymi nie mogą się zatrzymywać na przejściu dla pieszych, a w Singapurze zakazane są gumy do żucia, które przed laty zanieczyszczały przestrzeń. W Korei Północnej niedopuszczalne są "zachodnie" fryzury, np. irokez czy długie włosy u mężczyzn.

Niedorzeczne europejskie zasady

W Szwajcarii po godzinie 22:00 nie wolno spuszczać wody w toalecie. Cisza i spokój innych mieszkańców bloków i kamienic są najważniejsze. Ciekawe zasady panują też w Holandii - w nocy nie wolno udawać tam, że jest się osobą niewidomą. Czy to oznacza, że w dzień już można? Nikt nie wie.

Najlepszym miejscem do stołowania się w restauracjach może być Dania - nie wolno tam obciążyć rachunkiem klienta, który stwierdził, że się nie najadł. W Wielkiej Brytanii zakazane jest z kolei przechowywanie łososia w dziwny lub budzący podejrzliwość sposób.

Wielu Polaków chętnie zwiedza Mediolan, ciekawe jednak, czy wiedzą o konieczności stałego uśmiechania się tam w miejscach publicznych. Stary zakaz zakłada wyjątki jedynie dla uczestników pogrzebów i pracowników służby zdrowia. Turyści powinni uważać także w Grecji - po wielu tamtejszych zabytkach nie wolno chodzić w szpilkach ze względu na ryzyko uszkodzenia starożytnych posadzek. W Hiszpanii, Włoszech, Grecji czy Turcji nie wolno też wrzucać papieru toaletowego do toalety.

Wybierasz się do Mediolanu? Koniecznie pamiętaj o dawnym zakazie, a właściwie nakazie 123RF/PICSEL

Te zakazy w USA mogą wywołać śmiech

Prawdziwy wybuch śmiechu mogą za to wywołać zakazy w poszczególnych stanach USA. Choć większość z nich nie jest respektowana, to wciąż formalnie istnieją w kodeksach jako pokłosie zdarzeń sprzed lat. Za niektóre jednak do tej pory obowiązują wysokie kary. Przykładem może być dokarmianie aligatorów na Florydzie - ze względu na duże zagrożenie zbliżania się tych zwierząt do ludzi, za takie zachowanie grożą surowe kary, a nawet postępowanie sądowe. O ile ten przepis wydaje się więc logiczny, o tyle niektóre zakazy to czysta abstrakcja.

Na przykład ten z Alaski, który zabrania przebywania w barze osobom w stanie nietrzeźwości. W tym stanie USA nie wolno też budzić niedźwiedzi z zimowego snu w celu zrobienia im zdjęcia. W Tennessee zakazane jest udostępnianie znajomym haseł do platform streamingowych, a w Oregonie można dostać mandat za zostawianie otwartych drzwi w samochodzie w miejscu, gdzie mogłoby to stanowić zagrożenie. Z kolei w New Yersey kierowca nie może samodzielnie zatankować auta - musi poprosić o to pracownika stacji benzynowej. W Kalifornii osoby, które nie mają uprawnień myśliwskich, nie mogą korzystać z pułapek na myszy.

No cóż, przestrzegania prawa w niektórych krajach może być sporym wyzwaniem.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Babka ziemniaczana Polsat