Najbardziej absurdalne zakazy na świecie. Nie do wiary, za co grozi mandat
W wielu krajach na świecie można spotkać się z absurdalnymi z naszej perspektywy zakazami. I choć trudno je zrozumieć, często do ich powstania przyczyniło się uciążliwe zjawisko społeczne, chęć obrony tożsamości kulturowej czy zasady religijne. Wbrew pozorom niedorzeczne dla nas zakazy nie dotyczą jedynie odmiennych kulturowo krajów Azji czy Afryki, wiele z nich wciąż funkcjonuje w USA. Sprawdź, jak nie łamać prawa, podróżując za granicę.
Spis treści:
- Te zakazy warto znać, wyjeżdżając do azjatyckich krajów
- Niedorzeczne europejskie zasady
- Te zakazy w USA mogą wywołać śmiech
Te zakazy warto znać, wyjeżdżając do azjatyckich krajów
W Dubaju i innych muzułmańskich krajach w czasie ramadanu nie wolno jeść ani pić od wschodu do zachodu słońca. I chociaż turystów zakaz ten obowiązuje jedynie w miejscach publicznych, to może być on bardzo uciążliwy. W 2026 r. ramadan trwa od 17 lutego do 19 marca.
Będąc w Tajlandii, uważaj, by nie podeptać pieniędzy - można za to nawet trafić do więzienia. Czemu? Na banknotach znajdują się wizerunki tajskich monarchów. W Chinach kierujący pojazdami elektrycznymi nie mogą się zatrzymywać na przejściu dla pieszych, a w Singapurze zakazane są gumy do żucia, które przed laty zanieczyszczały przestrzeń. W Korei Północnej niedopuszczalne są "zachodnie" fryzury, np. irokez czy długie włosy u mężczyzn.
Niedorzeczne europejskie zasady
W Szwajcarii po godzinie 22:00 nie wolno spuszczać wody w toalecie. Cisza i spokój innych mieszkańców bloków i kamienic są najważniejsze. Ciekawe zasady panują też w Holandii - w nocy nie wolno udawać tam, że jest się osobą niewidomą. Czy to oznacza, że w dzień już można? Nikt nie wie.
Najlepszym miejscem do stołowania się w restauracjach może być Dania - nie wolno tam obciążyć rachunkiem klienta, który stwierdził, że się nie najadł. W Wielkiej Brytanii zakazane jest z kolei przechowywanie łososia w dziwny lub budzący podejrzliwość sposób.
Wielu Polaków chętnie zwiedza Mediolan, ciekawe jednak, czy wiedzą o konieczności stałego uśmiechania się tam w miejscach publicznych. Stary zakaz zakłada wyjątki jedynie dla uczestników pogrzebów i pracowników służby zdrowia. Turyści powinni uważać także w Grecji - po wielu tamtejszych zabytkach nie wolno chodzić w szpilkach ze względu na ryzyko uszkodzenia starożytnych posadzek. W Hiszpanii, Włoszech, Grecji czy Turcji nie wolno też wrzucać papieru toaletowego do toalety.
Te zakazy w USA mogą wywołać śmiech
Prawdziwy wybuch śmiechu mogą za to wywołać zakazy w poszczególnych stanach USA. Choć większość z nich nie jest respektowana, to wciąż formalnie istnieją w kodeksach jako pokłosie zdarzeń sprzed lat. Za niektóre jednak do tej pory obowiązują wysokie kary. Przykładem może być dokarmianie aligatorów na Florydzie - ze względu na duże zagrożenie zbliżania się tych zwierząt do ludzi, za takie zachowanie grożą surowe kary, a nawet postępowanie sądowe. O ile ten przepis wydaje się więc logiczny, o tyle niektóre zakazy to czysta abstrakcja.
Na przykład ten z Alaski, który zabrania przebywania w barze osobom w stanie nietrzeźwości. W tym stanie USA nie wolno też budzić niedźwiedzi z zimowego snu w celu zrobienia im zdjęcia. W Tennessee zakazane jest udostępnianie znajomym haseł do platform streamingowych, a w Oregonie można dostać mandat za zostawianie otwartych drzwi w samochodzie w miejscu, gdzie mogłoby to stanowić zagrożenie. Z kolei w New Yersey kierowca nie może samodzielnie zatankować auta - musi poprosić o to pracownika stacji benzynowej. W Kalifornii osoby, które nie mają uprawnień myśliwskich, nie mogą korzystać z pułapek na myszy.
No cóż, przestrzegania prawa w niektórych krajach może być sporym wyzwaniem.
