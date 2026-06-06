Spis treści: Ulica Kanonicza. Historia, która sięga średniowiecza Miejsce związane z historią Polski Ukryta w cieniu Wawelu. Najpiękniejsza uliczka Krakowa bez tłumów

Ulica Kanonicza. Historia, która sięga średniowiecza

Ulica Kanonicza znajduje się u stóp Wawelu i należy do najstarszych zachowanych ulic Krakowa. Jej początki sięgają czasów średniowiecznego Okołu, osady funkcjonującej jeszcze przed ostatecznym włączeniem tego obszaru do miasta na początku XV wieku. Już wtedy była ważnym traktem prowadzącym w kierunku wzgórza wawelskiego, dlatego przez stulecia skupiało się tu życie religijne, administracyjne i intelektualne dawnej stolicy Polski.

Swoją nazwę ulica zawdzięcza kanonikom kapituły katedralnej, którzy od XIV wieku budowali tu domy i rezydencje związane z katedrą wawelską. W efekcie powstał wyjątkowy zespół budynków, który do dziś zachował historyczny układ i znaczną część dawnej zabudowy. Spacer Kanoniczą pozwala prześledzić rozwój Krakowa od średniowiecza przez renesans i barok aż po późniejsze epoki, ponieważ kolejne pokolenia przebudowywały istniejące już kamienice, zamiast zastępować je nowymi.

Ulica Kanonicza znajduje się u stóp Wawelu Aleksandra Suława INTERIA.PL

Największe wrażenie robi jednak koncentracja zabytków na stosunkowo krótkim odcinku ulicy. Obok gotyckich murów i renesansowych portali znajdują się dawne pałace biskupie, domy kapitulne oraz reprezentacyjne rezydencje duchowieństwa. Jednym z najbardziej znanych obiektów jest Pałac Biskupa Erazma Ciołka, obecnie będący oddziałem Muzeum Narodowego.

Miejsce związane z historią Polski

Kanonicza od stuleci była miejscem zamieszkania ludzi odgrywających ważną rolę w życiu państwa, Kościoła i kultury. Najlepszym przykładem jest Dom Długosza przy numerze 25, związany z jednym z najwybitniejszych polskich kronikarzy średniowiecza. Jan Długosz nie tylko opisywał dzieje królestwa, ale również uczestniczył w życiu politycznym epoki i zajmował się wychowaniem synów króla Kazimierza Jagiellończyka. To właśnie tutaj powstawały prace, które do dziś pozostają jednym z podstawowych źródeł wiedzy o historii kraju.

Znaczenie Kanoniczej nie ograniczało się jednak tylko do jednego adresu. Przez wieki swoje rezydencje mieli tutaj kanonicy kapituły wawelskiej, biskupi oraz osoby należące do elit intelektualnych i politycznych dawnej Rzeczypospolitej. Wśród mieszkańców ulicy był między innymi Hugo Kołłątaj, współtwórca Konstytucji 3 maja i jeden z najważniejszych reformatorów polskiego Oświecenia.

W XX wieku pod numerami 19 i 21 mieszkał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, a dziś działa tam Muzeum Archidiecezjalne prezentujące związane z nim pamiątki. Dzięki obecności zabytkowych rezydencji, muzeów i instytucji kultury ulica pozostaje miejscem, w którym można prześledzić najważniejsze rozdziały historii Polski od średniowiecza aż po czasy współczesne.

Ulica Kononicza w Krakowie Aleksandra Suława INTERIA.PL

Ukryta w cieniu Wawelu. Najpiękniejsza uliczka Krakowa bez tłumów

Choć Kanonicza znajduje się zaledwie kilka kroków od Wawelu i ulicy Grodzkiej, wielu turystów przechodzi obok niej bez większej uwagi. Większość zwiedzających kieruje się najpopularniejszymi trasami prowadzącymi między Rynkiem Głównym a zamkiem, przez co spokojniejsza i mniej komercyjna uliczka pozostaje nieco na uboczu.

Dopiero podczas spaceru widać, że Kanonicza skrywa jedne z najcenniejszych zabytków Krakowa. To właśnie tutaj zachowały się zabytkowe budynki, portale i dziedzińce, które często umykają osobom nastawionym na szybkie zwiedzanie. Wiele najciekawszych detali znajduje się za bramami lub we wnętrzach budynków, dlatego ulica wymaga nieco więcej czasu i uwagi niż najbardziej oczywiste atrakcje miasta.

Ulica Kanonicza w Krakowie Aleksandra Suława INTERIA.PL

Warto jednak zboczyć z głównego szlaku, ponieważ na krótkim odcinku można zobaczyć przekrój kilku stuleci krakowskiej historii. Dodatkowym atutem jest atmosfera miejsca, która mimo położenia w samym centrum pozwala zobaczyć miasto spokojniejsze, mniej zatłoczone i bliższe swojemu dawnemu charakterowi.

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