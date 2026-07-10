Spis treści: Najbardziej słoneczne uzdrowisko w Polsce Lecznicza potęga natury Co robić w Busku-Zdroju poza zabiegami? Zielona strefa relaksu Co łączy województwo świętokrzyskie z Italią? Całkiem sporo

Najbardziej słoneczne uzdrowisko w Polsce

Busko-Zdrój na brak dobrej pogody nie może narzekać. Okolice miasta opisywane są jako region o największym nasłonecznieniu w kraju. Potwierdzają to statystyki meteorologiczne. Liczba pogodnych dni jest tutaj imponująca, szacuje się, że bezchmurnym niebem można cieszyć się tutaj przez 1600 godzin rocznie, co jest uznawane za rekord wśród polskich uzdrowisk.

Przyjemna aura przekłada się na doskonałe samopoczucie kuracjuszy i turystów. Tutejszy klimat jest łagodny. Stabilna pogoda, mała wilgotność powietrza i mniejsza liczba gwałtownych zjawisk, które często psują plany urlopowe w innych częściach Polski, składają się na wyjątkowy status Buska-Zdroju. Ciepłe i długie lata sprawiają, że wakacyjny sezon turystyczny trwa tutaj znacznie dłużej niż w górskich czy nadmorskich kurortach.

Busko-Zdrój zachęca do wizyty przyjemnym klimatem Albin Marciniak East News

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Lecznicza potęga natury

Pogoda to tylko jedna z wielu zalet uzdrowiska. Kolejnym skarbem Buska-Zdroju są ukryte pod ziemią wody mineralne. Miasto słynie przede wszystkich z prozdrowotnego działania wód siarczkowych, jodkowo-bromkowych oraz borowiny. Kąpiele lecznicze doskonale regenerują stawy, wspomagają leczenie schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych oraz problemów z kręgosłupem.

Zbawiennie działają również na kondycję skóry jako zabieg głęboko oczyszczający i odmładzający. Kuracjusze po pobycie w tym świętokrzyskim uzdrowisku zwykle zyskują zupełnie nową energię, a bóle i napięcia mięśniowe odchodzą w zapomnienie.

Co robić w Busku-Zdroju poza zabiegami? Zielona strefa relaksu

Miejsce doceniają nie tylko pacjenci, przybywający tutaj podreperować zdrowie. Wizyta w uzdrowisku może być kapitalnym pomysłem na weekendowy reset. Sercem życia miejskiego jest Park Zdrojowy, zaprojektowany w XIX wieku przez włoskiego architekta Henryka Marconiego.

Spacerując zacienionymi alejami wśród stuletnich drzew, trafimy w końcu do imponującej tężni solankowej. To jeden z największych i najpiękniejszych tego typu obiektów w Polsce.

Tężnia solankowa w Busku robi wrażenie Sylwia Penc Agencja FORUM

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Co łączy województwo świętokrzyskie z Italią? Całkiem sporo

Okolice Buska, czyli malownicze Ponidzie rozbudza wyobraźnię. Często mówi się o nim jako o polskiej Toskanii. Korzystając z dobrej pogody, warto wybrać się na wycieczkę samochodową, ale jeszcze lepiej wypożyczyć rower. Wycieczka szlakiem malowniczych łąk i wąwozów ma w sobie coś kojącego. Miłośnicy aktywnego wypoczynku powinni spróbować spływu kajakowego po leniwie płynącej Nidzie albo zdecydować się na przejażdżkę drezyną w Umianowicach. Po dniu pełnym atrakcji warto jednak wrócić do Buska, by usiąść w jednej z klimatycznych kawiarni i cieszyć się smakiem lokalnej wody mineralnej.

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