Spis treści: To dlatego woda jest tu tak ciepła. Fenomen polskiego jeziora Idealne miejsce na wakacje bez tłumów. Kajaki, plaże i ciepła woda Nie tylko jezioro. W pobliżu znajduje się jedna z największych atrakcji Wielkopolski

To dlatego woda jest tu tak ciepła. Fenomen polskiego jeziora

Jezioro Licheńskie położone jest w województwie wielkopolskim, niedaleko Konina i popularnego sanktuarium w Licheniu Starym.

Choć nie należy do najbardziej znanych jezior w kraju, od lat przyciąga turystów jedną wyjątkową cechą - niezwykle wysoką temperaturą wody. W środku lata potrafi osiągać nawet 30 stopni Celsjusza, co sprawia że stanowi świetną alternatywę dla chłodnego Bałtyku czy dużych i zatłoczonych jezior. Kąpiel w takich warunkach przypomina raczej wypoczynek nad wodami południowej Europy niż weekendowy wyjazd w centrum Polski.

Skąd bierze się ten fenomen? Tajemnica tkwi w sąsiedztwie elektrowni. Od lat wody Jeziora Licheńskiego wykorzystywane są do chłodzenia instalacji w pobliskich zakładach energetycznych. Po wykorzystaniu trafiają z powrotem do akwenu, mając nieco wyższą temperaturę, co wpływa na wyjątkowe warunki panujące w jeziorze. Latem efekt ten dodatkowo wzmacnia intensywne nasłonecznienie, dzięki czemu woda nagrzewa się do poziomu rzadko spotykanego w polskich jeziorach.

Idealne miejsce na wakacje bez tłumów. Kajaki, plaże i ciepła woda

Ciepła woda sprawia, że sezon nad Jeziorem Licheńskim trwa znacznie dłużej niż w wielu innych regionach Polski. Pierwsi amatorzy kąpieli pojawiają się tu już wiosną, a przy sprzyjającej pogodzie z uroków jeziora można korzystać nawet jesienią.

To miejsce chętnie wybierają rodziny z dziećmi, dla których komfort kąpieli ma szczególne znaczenie. Nie brakuje również miłośników aktywnego wypoczynku. Popularnością cieszą się kajaki, żeglarstwo, windsurfing oraz wycieczki rowerowe po okolicy.

Jezioro przyciąga także wędkarzy. Dzięki podwyższonej temperaturze wody zbiornik pozostaje atrakcyjny również poza sezonem wakacyjnym, gdy wiele innych akwenów stopniowo pustoszeje.

Dużym atutem jest również lokalizacja. Z Warszawy można dotrzeć tutaj w około 2,5 godziny, z Poznania w niespełna 1,5 godziny, a z Łodzi w mniej niż dwie godziny. To sprawia, że jezioro jest doskonałym celem zarówno na weekendowy wyjazd, jak i dłuższy urlop.

W pobliżu jeziora znajduje się atrakcja wyjątkowa na skalę całej Europy Maciej Konieczny East News

Nie tylko jezioro. W pobliżu znajduje się jedna z największych atrakcji Wielkopolski

Pobyt nad jeziorem można połączyć ze zwiedzaniem jednej z najbardziej znanych miejscowości pielgrzymkowych w Polsce. Licheń Stary przyciąga nie tylko wierzących, ale również turystów zainteresowanych architekturą i historią.

Największą atrakcją miejscowości jest monumentalna Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. To największy kościół w Polsce i jedna z największych świątyń w Europie. Charakterystyczna złota kopuła górująca nad okolicą jest widoczna z wielu kilometrów.

Warto odwiedzić również Golgotę Licheńską - rozległe wzgórze usypane z ogromnych głazów, na którym rozmieszczono kaplice oraz liczne rzeźby przedstawiające sceny związane z męką Chrystusa. Kręte ścieżki prowadzące na szczyt tworzą miejsce sprzyjające spacerom i refleksji, a z najwyższych punktów można podziwiać panoramę okolicy.

Połączenie wyjątkowo ciepłego jeziora, rozbudowanej infrastruktury turystycznej oraz jednej z najważniejszych atrakcji sakralnych w Polsce sprawia, że okolice Lichenia Starego są ciekawą propozycją na letni wyjazd. Zwłaszcza dla tych, którzy szukają alternatywy dla zatłoczonych nadmorskich kurortów.

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