Najlepsze miejsca nad Bałtykiem dla seniora. Tu jest ładnie i tanio

Gabriela Kurcz

Oprac.: Gabriela Kurcz

Znane, duże nadbałtyckie kurorty mają sporo zalet, ale seniorzy coraz częściej szukają tańszych i spokojniejszych miejscowości na urlop. Gdzie spędzić udane i tanie wakacje nad Bałtykiem? Mamy kilka propozycji.

Czwórka seniorów nad morzem relaksuje się na ławeczce przy molo
Seniorzy mogą spędzić nad Bałtykiem tani urlop Zofia Bazak East News

Sprawdzone, duże, nadmorskie kurorty oferują seniorom mnóstwo możliwości - spory wybór opcji noclegowych, dostęp do atrakcji, koncertów, wycieczek czy licznych restauracji. Mają jednak dość istotną wadę - ceny w takich ośrodkach turystycznych są zdecydowanie wyższe niż w mniejszych i mniej znanych miejscowościach. Co ciekawe, te mniej znane gwarantują równie udany urlop - nie brakuje tu pięknych plaż, hoteli, restauracji i przyrodniczych perełek. Nierzadko jest też tu dużo spokojniej i co najważniejsze, nawet o 30-50 proc. taniej!

Oto kilka nadmorskich miejscowości, gdzie polscy seniorzy spędzą udane, tańsze wakacje!

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Najlepsze miejsca nad Bałtykiem dla seniora. Tańsze niż popularne kurorty

Leżące tuż obok Kołobrzegu Ustronie Morskie to zdecydowanie tańsza, piękna alternatywa z łagodnym zejściem na plażę i bogatą ofertą specjalnych pakietów dla seniorów, najczęściej z pełnym wyżywieniem. 

Ustronie Morskie to wieś o bardzo turystycznym charakterze - większość hoteli, ośrodków czy punktów gastronomicznych działa tu głównie latem, choć nie brakuje obiektów całorocznych, w tym tak lubianych przez osoby starsze sanatoriów.

Letnie kąpielisko Ustronie Morskie obejmuje 2100 metrów linii brzegowej i wielokrotnie wyróżniane było Błękitną Flagą (prestiżowy, międzynarodowy certyfikat przyznawany co roku najczystszym plażom i przystaniom na całym świecie. Jest on uznawany za globalny symbol najwyższych standardów ekologicznych, bezpieczeństwa oraz dbałości o środowisko).

Ustronie Morskie jest dość przystępne cenowo, choć w sezonie jest tam oczywiście drożej niż we wrześniu lub tym bardziej zimą. Seniorzy znajdą tu aż kilka obiektów pełniących funkcję sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych czy typu Medical SPA. Miejscowość specjalizuje się w turnusach leczniczych i profilaktyce zdrowotnej.

Niedaleko Ustronia (ok. 1 km) leżą Sianożęty - nadmorska wieś letniskowa z kąpieliskiem morskim, które obejmuje 1400 m linii brzegowej, z wyłączeniem dwóch odcinków torów wodnych miejscowej, tzw. "brzegowej", przystani rybackiej. Obszar Sianożęt został objęty "Obszarem Chronionego Krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski".

W Sianożętach jest też taniej niż w Ustroniu Morskim - ceny noclegów, zwłaszcza w kwaterach prywatnych i domkach, mogą być niższe nawet o kilkanaście procent. Poza sezonem ta różnica może być jeszcze większa!

Na przeciwległym krańcu polskiego wybrzeża leży Krynica Morska - miasto i gmina na Mierzei Wiślanej, pomiędzy Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym. To większa miejscowość turystyczna z portem morskim, czterema przystaniami morskimi i letnim kąpieliskiem.

Choć Krynica Morska jest lubiana przez turystów i w sezonie potrafi być tam bardzo tłoczno, to jest również niezwykle przyjazna seniorom - oferuje liczne udogodnienia typowe dla wczasów senioralnych. Miejscowość posiada też pola biwakowe, kempingi, ośrodki wczasowe oraz hotele. Krynica Morska słynie z kąpieliska o długości 1950 m. Miejscowość nie należy jednak do najtańszych, ale w pobliżu znajduje się kilka mniejszych, pięknych wsi, idealnych na seniorskie wakacje.

Kąty Rybackie znajdują się w gminie Sztutowo, na Mierzei Wiślanej, zaledwie 17 km od Krynicy Morskiej. W całości leżą w Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana" oraz siedliskowym obszarze "Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana", a częściowo również w obszarze ptasim "Zalew Wiślany". Wieś słynie z bardzo szerokich, piaszczystych plaży oraz rezerwatu przyrody "Kąty Rybackie", który chroni jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego.

We wsi znajduje się port morski i dwie przystanie morskie, a w sezonie wakacyjnym działa strzeżone, nadmorskie kąpielisko. Oferta noclegowa to zarówno liczne ośrodki wypoczynkowe jak i wille, kwatery prywatne czy hotele SPA.

Kilkanaście kilometrów dalej leży Mikoszewo - wieś na obszarze Żuław Wiślanych, słynąca z nienaruszonej działaniem człowieka przyrody. Przy samym ujściu Wisły, na północ od wsi, utworzony został w 1991 roku rezerwat "Mewia Łacha", będący miejscem gniazdowania rzadkich gatunków ptactwa wodnego oraz odpoczynku dla ptactwa w trakcie corocznych wędrówek. Rezerwat jest również jedynym w Polsce miejscem, w którym stale występują foki.

Mikoszewo uznawane jest za jedną z najtańszych i najspokojniejszych miejscowości na polskim wybrzeżu. W porównaniu do wspomnianej Krynicy Morskiej ceny są tu znacząco niższe, a plaże puste i bardzo spokojne.

Spokój i zdecydowanie niższe ceny seniorzy znajdą także w Poddąbiu - osadzie w powiecie słupskim, leżącej na skraju Słowińskiego Parku Narodowego. Wyróżniają ją wysokie brzegi klifowe oraz piękne lasy bukowo - sosnowe i letnie niewielkie kąpielisko.

Poddąbie uchodzi za stosunkowo przystępną cenowo i spokojniejszą alternatywę dla popularnych, leżących blisko kurortów jak Ustka czy Łeba. Nie ma tu wprawdzie typowego, całorocznego sanatorium ze statusem uzdrowiska, ale głównym ośrodkiem oferującym pobyty lecznicze i turnusy rehabilitacyjne jest Ośrodek Rehabilitacyjno - Wczasowy "Słowiniec". Nie brakuje za to hoteli czy kwater prywatnych, w których seniorzy zabukować mogą tańsze noclegi.

Dobrą destynacją dla seniorów poszukujących niższych cen, a przy tym pięknych plaż jest Białogóra - wieś w powiecie puckim, w gminie Krokowa, na Wybrzeżu Słowińskim. W odległości 2,5 km na północny wschód od wsi znajduje się zalesiona wydma Białogóra, a wokół ciągną się lasy sosnowe. Ok. 0,6 km na północny zachód znajduje się również jezioro Babnica.

Białogóra objęta jest w całości Nadmorskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Przy wschodniej części wsi rozpoczyna się Nadmorski Park Krajobrazowy, a około 200 m od północno - wschodniej zabudowy Białogóry - rezerwat przyrody Białogóra. Wieś słynie też z pięknej plaży, a w sezonie - strzeżonego kąpieliska.

W powiecie puckim, w gminie Kosakowo leżą Mechelinki - bardzo stara wieś kaszubska sąsiadująca z rezerwatem przyrody "Mechelińskie Łąki", z przystanią rybacką z charakterystycznymi kaszubskimi kutrami rybackimi, małym targiem rybnym i piaszczystą plażą z klifem i molo.

Mechelinki są doskonałą opcją na urlop poza sezonem - rosnąca popularność tej pięknej wsi sprawiła, że latem ceny są wyższe, ale jesienią czy wiosną można tu spędzić naprawdę tanie wakacje.

W miarę tani urlop seniorzy spędzą również w Sarbinowie - wsi letniskowej w powiecie koszalińskim, w gminie Mielno, na Wybrzeżu Słowińskim z letnim kąpieliskiem "Sarbinowo 213". 

Ceny w sezonie są umiarkowane, a najtaniej jest w maju, czerwcu i wrześniu.

Niezależnie od tego, jaką miejscowość wybierzemy, zawsze warto starać się dodatkowo obniżyć koszty szukając obiektów oznaczonych specjalnymi pakietami, takimi jak np. "Wczasy dla seniora" - zawierają one noclegi, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) oraz zabiegi zdrowotne w jednym, niższym rachunku.

Tanie wakacje nad Bałtykiem dla seniora: Termin ma kluczowe znaczenie

Planowanie tanich wakacji nad polskim morzem seniorzy powinni zacząć od wyboru właściwego terminu. Idealny przypada poza szczytem sezonu (maj - czerwiec lub wrzesień - październik) - nad Bałtykiem jest wtedy zdecydowanie taniej, a przy tym także spokojniej. Nie bez znaczenia jest też oczywiście pogoda - w tym terminie seniorom nie grożą upały, a temperatura jest bardzo przyjemna. Według ekspertów, podróżowanie "poza sezonem" pozwala zaoszczędzić nawet do kilkudziesięciu procent na kosztach noclegu i transportu.

Planując wakacje nad polskim morzem warto również zrezygnować z drogich hoteli i ośrodków SPA, a zamiast tego wybierać lokalne pensjonaty, małe hotele czy ośrodki z domkami. Przy okazji, warto sprawdzić portale turystyczne, które oferują specjalne pakiety oraz zniżki, wynikające choćby z programu "Ogólnopolska Karta Seniora" lub legitymacji emeryta. Niektóre pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe przygotowują specjalne pakiety dla osób 60 plus, obejmujące wyżywienie, zajęcia ruchowe i opiekę instruktora. Ceny takich turnusów bywają zaskakująco przystępne, zwłaszcza poza sezonem.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dopłaty na turnusy rehabilitacyjne z PFRON.

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