Sprawdzone, duże, nadmorskie kurorty oferują seniorom mnóstwo możliwości - spory wybór opcji noclegowych, dostęp do atrakcji, koncertów, wycieczek czy licznych restauracji. Mają jednak dość istotną wadę - ceny w takich ośrodkach turystycznych są zdecydowanie wyższe niż w mniejszych i mniej znanych miejscowościach. Co ciekawe, te mniej znane gwarantują równie udany urlop - nie brakuje tu pięknych plaż, hoteli, restauracji i przyrodniczych perełek. Nierzadko jest też tu dużo spokojniej i co najważniejsze, nawet o 30-50 proc. taniej!

Oto kilka nadmorskich miejscowości, gdzie polscy seniorzy spędzą udane, tańsze wakacje!

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Najlepsze miejsca nad Bałtykiem dla seniora. Tańsze niż popularne kurorty

Leżące tuż obok Kołobrzegu Ustronie Morskie to zdecydowanie tańsza, piękna alternatywa z łagodnym zejściem na plażę i bogatą ofertą specjalnych pakietów dla seniorów, najczęściej z pełnym wyżywieniem.

Ustronie Morskie to wieś o bardzo turystycznym charakterze - większość hoteli, ośrodków czy punktów gastronomicznych działa tu głównie latem, choć nie brakuje obiektów całorocznych, w tym tak lubianych przez osoby starsze sanatoriów.

Letnie kąpielisko Ustronie Morskie obejmuje 2100 metrów linii brzegowej i wielokrotnie wyróżniane było Błękitną Flagą (prestiżowy, międzynarodowy certyfikat przyznawany co roku najczystszym plażom i przystaniom na całym świecie. Jest on uznawany za globalny symbol najwyższych standardów ekologicznych, bezpieczeństwa oraz dbałości o środowisko).

Ustronie Morskie jest dość przystępne cenowo, choć w sezonie jest tam oczywiście drożej niż we wrześniu lub tym bardziej zimą. Seniorzy znajdą tu aż kilka obiektów pełniących funkcję sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych czy typu Medical SPA. Miejscowość specjalizuje się w turnusach leczniczych i profilaktyce zdrowotnej.

Niedaleko Ustronia (ok. 1 km) leżą Sianożęty - nadmorska wieś letniskowa z kąpieliskiem morskim, które obejmuje 1400 m linii brzegowej, z wyłączeniem dwóch odcinków torów wodnych miejscowej, tzw. "brzegowej", przystani rybackiej. Obszar Sianożęt został objęty "Obszarem Chronionego Krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski".

W Sianożętach jest też taniej niż w Ustroniu Morskim - ceny noclegów, zwłaszcza w kwaterach prywatnych i domkach, mogą być niższe nawet o kilkanaście procent. Poza sezonem ta różnica może być jeszcze większa!

Na przeciwległym krańcu polskiego wybrzeża leży Krynica Morska - miasto i gmina na Mierzei Wiślanej, pomiędzy Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym. To większa miejscowość turystyczna z portem morskim, czterema przystaniami morskimi i letnim kąpieliskiem.

Choć Krynica Morska jest lubiana przez turystów i w sezonie potrafi być tam bardzo tłoczno, to jest również niezwykle przyjazna seniorom - oferuje liczne udogodnienia typowe dla wczasów senioralnych. Miejscowość posiada też pola biwakowe, kempingi, ośrodki wczasowe oraz hotele. Krynica Morska słynie z kąpieliska o długości 1950 m. Miejscowość nie należy jednak do najtańszych, ale w pobliżu znajduje się kilka mniejszych, pięknych wsi, idealnych na seniorskie wakacje.

Kąty Rybackie znajdują się w gminie Sztutowo, na Mierzei Wiślanej, zaledwie 17 km od Krynicy Morskiej. W całości leżą w Parku Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana" oraz siedliskowym obszarze "Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana", a częściowo również w obszarze ptasim "Zalew Wiślany". Wieś słynie z bardzo szerokich, piaszczystych plaży oraz rezerwatu przyrody "Kąty Rybackie", który chroni jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego.

We wsi znajduje się port morski i dwie przystanie morskie, a w sezonie wakacyjnym działa strzeżone, nadmorskie kąpielisko. Oferta noclegowa to zarówno liczne ośrodki wypoczynkowe jak i wille, kwatery prywatne czy hotele SPA.

Kilkanaście kilometrów dalej leży Mikoszewo - wieś na obszarze Żuław Wiślanych, słynąca z nienaruszonej działaniem człowieka przyrody. Przy samym ujściu Wisły, na północ od wsi, utworzony został w 1991 roku rezerwat "Mewia Łacha", będący miejscem gniazdowania rzadkich gatunków ptactwa wodnego oraz odpoczynku dla ptactwa w trakcie corocznych wędrówek. Rezerwat jest również jedynym w Polsce miejscem, w którym stale występują foki.

Mikoszewo uznawane jest za jedną z najtańszych i najspokojniejszych miejscowości na polskim wybrzeżu. W porównaniu do wspomnianej Krynicy Morskiej ceny są tu znacząco niższe, a plaże puste i bardzo spokojne.

Spokój i zdecydowanie niższe ceny seniorzy znajdą także w Poddąbiu - osadzie w powiecie słupskim, leżącej na skraju Słowińskiego Parku Narodowego. Wyróżniają ją wysokie brzegi klifowe oraz piękne lasy bukowo - sosnowe i letnie niewielkie kąpielisko.

Poddąbie uchodzi za stosunkowo przystępną cenowo i spokojniejszą alternatywę dla popularnych, leżących blisko kurortów jak Ustka czy Łeba. Nie ma tu wprawdzie typowego, całorocznego sanatorium ze statusem uzdrowiska, ale głównym ośrodkiem oferującym pobyty lecznicze i turnusy rehabilitacyjne jest Ośrodek Rehabilitacyjno - Wczasowy "Słowiniec". Nie brakuje za to hoteli czy kwater prywatnych, w których seniorzy zabukować mogą tańsze noclegi.

Dobrą destynacją dla seniorów poszukujących niższych cen, a przy tym pięknych plaż jest Białogóra - wieś w powiecie puckim, w gminie Krokowa, na Wybrzeżu Słowińskim. W odległości 2,5 km na północny wschód od wsi znajduje się zalesiona wydma Białogóra, a wokół ciągną się lasy sosnowe. Ok. 0,6 km na północny zachód znajduje się również jezioro Babnica.

Białogóra objęta jest w całości Nadmorskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Przy wschodniej części wsi rozpoczyna się Nadmorski Park Krajobrazowy, a około 200 m od północno - wschodniej zabudowy Białogóry - rezerwat przyrody Białogóra. Wieś słynie też z pięknej plaży, a w sezonie - strzeżonego kąpieliska.

W powiecie puckim, w gminie Kosakowo leżą Mechelinki - bardzo stara wieś kaszubska sąsiadująca z rezerwatem przyrody "Mechelińskie Łąki", z przystanią rybacką z charakterystycznymi kaszubskimi kutrami rybackimi, małym targiem rybnym i piaszczystą plażą z klifem i molo.

Mechelinki są doskonałą opcją na urlop poza sezonem - rosnąca popularność tej pięknej wsi sprawiła, że latem ceny są wyższe, ale jesienią czy wiosną można tu spędzić naprawdę tanie wakacje.

W miarę tani urlop seniorzy spędzą również w Sarbinowie - wsi letniskowej w powiecie koszalińskim, w gminie Mielno, na Wybrzeżu Słowińskim z letnim kąpieliskiem "Sarbinowo 213".

Ceny w sezonie są umiarkowane, a najtaniej jest w maju, czerwcu i wrześniu.

Niezależnie od tego, jaką miejscowość wybierzemy, zawsze warto starać się dodatkowo obniżyć koszty szukając obiektów oznaczonych specjalnymi pakietami, takimi jak np. "Wczasy dla seniora" - zawierają one noclegi, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) oraz zabiegi zdrowotne w jednym, niższym rachunku.

Tanie wakacje nad Bałtykiem dla seniora: Termin ma kluczowe znaczenie

Planowanie tanich wakacji nad polskim morzem seniorzy powinni zacząć od wyboru właściwego terminu. Idealny przypada poza szczytem sezonu (maj - czerwiec lub wrzesień - październik) - nad Bałtykiem jest wtedy zdecydowanie taniej, a przy tym także spokojniej. Nie bez znaczenia jest też oczywiście pogoda - w tym terminie seniorom nie grożą upały, a temperatura jest bardzo przyjemna. Według ekspertów, podróżowanie "poza sezonem" pozwala zaoszczędzić nawet do kilkudziesięciu procent na kosztach noclegu i transportu.

Planując wakacje nad polskim morzem warto również zrezygnować z drogich hoteli i ośrodków SPA, a zamiast tego wybierać lokalne pensjonaty, małe hotele czy ośrodki z domkami. Przy okazji, warto sprawdzić portale turystyczne, które oferują specjalne pakiety oraz zniżki, wynikające choćby z programu "Ogólnopolska Karta Seniora" lub legitymacji emeryta. Niektóre pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe przygotowują specjalne pakiety dla osób 60 plus, obejmujące wyżywienie, zajęcia ruchowe i opiekę instruktora. Ceny takich turnusów bywają zaskakująco przystępne, zwłaszcza poza sezonem.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dopłaty na turnusy rehabilitacyjne z PFRON.

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