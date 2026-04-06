Perła turystyczna godzinę drogi od Poznania. Przepis na odpoczynek

Każdy, nawet ten, co uwielbia otaczać się miejskim życiem, czasem odczuwa przesyt i przebodźcowanie. Hałas, tempo i natłok. W takich momentach najlepiej po prostu zwolnić i dać sobie przestrzeń na reset. Na szczęście mieszkańcy Poznania mają pod ręką miejsce, które idealnie spełnia tę funkcję. Wielkopolski Park Narodowy to kierunek, do którego chce się wracać - i to nie raz. Rozległy teren o powierzchni aż 7584 hektarów sprawia, że odkrywanie go w jeden weekend graniczy z cudem. Na obszarze parku znajduje się 11 jezior, które choć zajmują tylko 5% jego powierzchni - dodają krajobrazowi wyjątkowego uroku. Największą popularnością cieszą się: Jezioro Trzcielińskie, Jezioro Wielkowiejskie oraz Jezioro Witobelskie. Są idealne na chwilę wytchnienia nad wodą, zwłaszcza latem. Ale to dopiero początek atrakcji. Na miejscu oraz w pobliżu czekają również:

Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - świetne miejsce, by lepiej poznać lokalną przyrodę,

Studnia Napoleona - punkt z nutą historii i legend,

zabytkowe kościoły w Puszczykowo, Wiry i Stęszew,

wieże widokowe w Mosina i Szreniawa.

To wszystko sprawia, że park jest idealnym kierunkiem na regularne, krótkie wypady z miasta. Cisza, zieleń i spokojne tempo natury pozwalają naprawdę odpocząć - bez konieczności wyjeżdżania daleko.

Trasy - wybierz swoją tempo przygody

Wielkopolski Park Narodowy to prawdziwy raj dla miłośników spacerów, trekkingu i rowerowych wycieczek. Na odwiedzających czeka aż 9 zróżnicowanych tras - od krótszych, idealnych na spokojny spacer, po długodystansowe wyzwania dla bardziej doświadczonych piechurów. Najkrótsza pętla ma niespełna 9 km, natomiast najdłuższa liczy 37 km. Jeśli lubisz mieć plan, warto wcześniej zajrzeć na oficjalną stronę parku i sprawdzić dokładny przebieg szlaków - to ułatwi dopasowanie trasy do kondycji i czasu, którym dysponujesz.

Najciekawsze szlaki w parku:

Trasa im. prof. Adama Wodziczki - 8,4 km,

"Szlak Kosynierów" - 8,7 km,

trasa im. Tadeusza Smoluchowskiego - 9,15 km,

trasa im. Mariana Kuika i Ludwika Bajera - 10,8 km,

trasa im. prof. Stanisława Pawłowskiego - 11,3 km,

trasa im. Bernarda Chrzanowskiego - 11,4 km,

trasa im. Cyryla Ratajskiego - 12,1 km,

Wielkopolski Szlak św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - 37 km.

Praktyczne informacje - zaplanuj bez stresu

Dobra wiadomość: wejście na teren parku jest całkowicie bezpłatne, więc to świetny pomysł na budżetowy city break blisko natury. Jeśli wybierasz się samochodem, masz do dyspozycji aż 9 parkingów (czynnych 24/7). Warto wcześniej zdecydować, od której trasy zaczynasz - dzięki temu łatwiej dopasujesz miejsce postoju i zaoszczędzisz czas.

Parkingowe ABC:

większość parkingów jest płatna i niestrzeżona,

dostępne formy płatności: parkometry lub aplikacje mobilne,

jeden z parkingów (przy Trzcielińskim Bagnie) pozostaje bezpłatny.

Główne lokalizacje parkingów:

przy dyrekcji parku (parking główny) - parkometr i aplikacja,

w okolicy Jeziora Chomęcickiego - parkometr i aplikacja,

Osowa Góra - parkometr i aplikacja,

Szreniawa - parkometr i aplikacja,

ul. Wczasowa - płatność aplikacją,

nad Wartą - parkometr i aplikacja,

przy głazie - płatność aplikacją,

przy drodze z Trzebawia - parkometr i aplikacja,

przy Trzcielińskim Bagnie -bez opłat.

Wypad do Wielkopolskiego Parku Narodowego to świetna odskocznia od miejskiego zgiełku. Blisko natury, bez tłumów i bez dużych wydatków. Wystarczy spakować wygodne obuwie, zorganizować trochę czasu i zabrać ze sobą chęć na małą przygodę.

