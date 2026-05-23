Spis treści: Goczałkowice-Zdrój. Uzdrowisko nad "śląskim morzem" Najpiękniejsze ogrody na Śląsku Zalew Goczałkowicki. Jak w nadmorskim kurorcie

Goczałkowice-Zdrój to jedno z dwóch uzdrowisk na mapie woj. śląskiego. Miejscowość znajduje się w bliskim sąsiedztwie lasów, a krajobraz dopełnia Zalew Goczałkowicki, określany jako "śląskie morze". Uzdrowisko znajduje się w powiecie pszczyńskim, w regionie Doliny Górnej Wisły - od północy otaczają go Lasy Pszczyńskie, a od południowego wschodu pasma Beskidu.

To kierunek idealny na długi weekend czerwcowy. Powodów jest co najmniej kilka. Malownicze położenie, bogata oferta sanatoryjna, możliwość wypoczynku blisko natury, świetna baza wypadowa w inne zakątki regionu to tylko niektóre z nich. Jedno jest pewne: tu raczej nikt nie będzie się nudził.

W latach 1860-1862 na terenie miejscowości zaczęły powstawać pierwsze obiekty zdrojowe. Władze pruskie na terenie miejscowości poszukiwały pokładów soli i przypadkiem odkryły złoża solanki. W miejscowości wybudowano dwupiętrowy obiekt, tzw. Stary Dom Zdrojowy, małe łazienki, pijalnię wód leczniczych (obecnie kawiarenka naprzeciwko uzdrowiskowej restauracji) i pensjonat. Pod koniec XIX wieku wzniesiono Nowy Dom Zdrojowy, w którym współcześnie mieści się szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny.

Sanatoria na terenie Goczałkowic-Zdroju specjalizują się w leczeniu narządów ruchu - zwłaszcza reumatologicznych i ortopedycznych, chorób laryngologicznych, naczyń obwodowych i rehabilitacji osób z cukrzycą. Na stronie uzdrowiska czytamy, że co roku w sanatoriach przebywa ponad 10 tys. pacjentów.

Jedną z niekwestionowanych perełek na terenie Goczałkowic-Zdroju są Ogrody Kapias. Niektórzy określają je nawet mianem "najpiękniejszych ogrodów na Śląsku". Wszystko zaczęło się w 1979 roku, kiedy to właściciel obiektu Bronisław Kapias postanowił podzielić się swoją pasją z innymi. Na niewielkim wówczas skrawku ziemi zaczął sadzić rośliny, wprowadzał stopniowo architekturę ogrodową. Tak powstawały coraz to nowsze zielone zakątki.

W 2008 roku na powierzchni 4 ha, w sąsiedztwie Starych Ogrodów rozpoczęła się budowa Nowych Ogrodów. Obecnie przylega do nich restauracja i centrum ogrodnicze.

Podczas pobytu w Goczałkowicach-Zdroju tego miejsca nie można pominąć. Na miejscu czekają rozmaite roślinne okazy, które w duecie z ogrodową architekturą tworzą miejsce jak z baśni. Zwłaszcza teraz, gdy wiosna w pełni.

Miejscem chętnie odwiedzanym przez kuracjuszy i turystów jest Zalew Goczałkowicki. W pogodne weekendy cieszy się ogromną popularnością również wśród mieszkańców uzdrowiska i okolicznych miejscowości. Zalew powstał w 1956 roku i jest jednym z największych sztucznych zbiorników w Polsce. Jego powierzchnia to 3200 ha, obecnie pełni rozmaite funkcje.

Najważniejsza: zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców Katowic, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Tychów, Wodzisławia Śląskiego, Pszczyny, Żor czy Rybnika. Okolice jeziora to z kolei miejsce lęgowe dla licznych gatunków ptaków.

Mieszkańcy i odwiedzający mogą korzystać z korony zapory, która tworzy część spacerową. Warto wybrać się tu na spacer, rowerową przejażdżkę czy rolki. Stanowi ona też połączenie między uzdrowiskiem a miejscowością Zabrzeg.

Źródło: Interia, Śląskie Travel, kapias.pl, polska.travel

