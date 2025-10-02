Tekst jest częścią cyklu Polska na własne oczy - akcji Interii, w ramach której w każdym tygodniu zabieramy Was do innego województwa. Odkrywamy to, co mniej nieznane, przywołujemy zapomniane historie, opisujemy ludzi i miejsca, dzięki którym dany region jest wyjątkowy. Teraz jesteśmy w województwie opolskim.

Przestań się wahać: jedź w opolskie!

Jeśli zapytać kogokolwiek o skojarzenia z województwem opolskim, to odpowiedzi mogą dotyczyć albo stolicy, czyli Opola, albo kultowego już Festiwalu Polskiej Piosenki, którego odbył się już 62 razy. O wiele mniej osób będzie kojarzyło go z zabytkami albo atrakcjami. Co prawda, cześć górołazów wskaże bezbłędnie znajdujące się tutaj szlaki górskie - włącznie z Biskupią Kopą należącą do Korony Gór Polskich - albo z akwenami, które dają wytchnienie w trakcie upałów.

Województwo opolskie oferuje zdecydowanie więcej, a wachlarz atrakcji, które tutaj można zwiedzić i zobaczyć, sprawia, że to nie jest wyłącznie opcja sezonowa, a w trakcie całego roku z pełnym przekonaniem można powiedzieć: nudy nie ma. Prawdą jest, że województwo opolskie jest najmniejsze i liczba mieszkańców nie przekracza nawet miliona, ale to nie znaczy, że w jeden weekend zobaczymy najważniejsze atrakcje i na pewno nie wszystkie. Planujemy urlop, ale nie wiemy, dokąd się udać? Województwo opolskie jest na wyciągnięcie ręki i kusi swoimi możliwościami.

Zacznij od stolicy województwa: witaj, Opole

Opole z racji odbywającego się w nim festiwalu, określane jest mianem "Stolicy Polskiej Piosenki" 123RF/PICSEL

Opole liczy przeszło 125 tys. mieszkańców i jest doskonale skomunikowane z resztą kraju. Jeśli nie jesteśmy zmotoryzowani, nie musimy się przejmować, bo najciekawsze atrakcje zlokalizowane są w centrum, co pozwala na turystyczny spacer. Od czego zacząć wędrówkę po Opolu? Od wizyty na rynku, który został pieczołowicie odbudowany po zniszczeniach II wojny światowej. Na jego środku podziwiać można okazały ratusz, który nie przypomina tych, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni w innych polskich miastach. Ci, którzy zwiedzali słoneczną Italię, od razu dostrzegą włoskie podobieństwa, a konkretnie florencki pałac Vecchio.

W Opolu warto udać się do miejsc związanych ze śląskimi Piastami. W kościele franciszkanów można zobaczyć nagrobki dynastii, a na wyspie Pasieka znajduje się Wieża Piastowska, znana z telewizyjnego widoku, czyli pozostałość Zamku zburzonego na początku XX wieku.

Co jeszcze czeka na turystów w Opolu? Niektóre miejsca są uzależnione od pogody: w słoneczne dni można przespacerować się na Wzgórze Uniwersyteckie i podziwiać zabytkowe figury oraz pomniki polskich artystów związanych z polską sceną muzyczną albo udać się na wyspę Bolko i odwiedzić zoo. W trakcie marszu pomiędzy częściami Opola trzeba zajrzeć na "opolską Wenecję" czyli zabudowania ulokowane nad Młynówką.

Pogoda płata figle? Nic nie szkodzi, ponieważ w Opolu można odwiedzić muzea. Wśród najciekawszych znajduje się Muzeum Polskiej Piosenki, Muzeum Śląska Opolskiego (w tym Kamienica Czynszowa), Muzeum Diecezjalne czy Muzeum Wsi Opolskiej.

Nie tylko Opole. Oto perełki województwa

Bazylika w Nysie jest jednym z największych kościołów w Polsce archiwum prywatne

Jeśli ktoś myśli, że wyłącznie Opole ma do zaoferowania cokolwiek do zwiedzenia, jest w grubym błędzie. W zasadzie w każdej miejscowości znajdziemy coś, co przyciąga nie tylko oko, ale także znajdą coś dla siebie miłośnicy wyrafinowanej sztuki, osoby pragnące ciekawostek czy wszyscy żądni wiedzy i historii regionu. Gdzie warto się udać?

Brzeg - miasto ulokowane nad Odrą, gdzie czekają nas urokliwe uliczki i kamieniczki pamiętające przedwojenne czasy. Będąc tutaj nie sposób ominąć Zamku Piastów Śląskich (nazywanego "Śląskim Wawelem"), monumentalnego kościoła św. Mikołaja (surowe wnętrze skrywa jedno z najwyższych sklepień w Polsce), czy kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (z iluzjonistycznymi freskami).

Nysa - "Śląski Rzym" - bogactwo oraz renoma tego miasta sprawiła, że była ważnym punktem na mapie Europy. Choć II wojna światowa odcisnęła na Nysie mocno swoje piętno, to są tu punkty, które po prostu trzeba zobaczyć. Ogromna bazylika p.w. św. Jakuba i Agnieszki (jeden z największych kościołów w Polsce), Waga Miejska, Pałac biskupów wrocławskich, Piękna Studnia oraz zabytkowe kolegium Carolinum.

Paczków - miasteczko w południowej części województwa, które nazywane jest "polskim Carcassonne " - ze względu na zachowane średniowieczne systemy fortyfikacyjne.

Góra św. Anny - wieś ulokowana w pobliżu autostrady A4, która łączy wschód i zachód południowej Polski. Zabytkowy klasztor franciszkanów jest celem pielgrzymek nie tylko okolicznych mieszkańców, ale też tych, którzy chcą zobaczyć na własne oczy słynącą łaskami figurkę św. Anny.

Głogówek i Prudnik - prastare śląskie grody, które mają ciekawą historię i obfitują w zabytki. Pierwsze miasto udzieliło schronienia Janowi Kazimierzowi podczas potopu szwedzkiego, drugie zaś było miejscem odosobnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Opolskie to region zamków i pałaców

Pałac w Mosznej z imponującą, strzelistą fasadą 123RF/PICSEL

Wydawać by się mogło, że zamki i pałace znane z podręczników spotkamy tylko w większych miastach. Okazuje się, że właśnie województwo opolskie ma ich całkiem sporo i to albo w ciekawej, albo w monumentalnej formie. Co prawda, nie wszystkie udostępnione są do zwiedzania, ale wiele z nich zaprasza do swojego wnętrza. Które z nich robią wrażenie? Na pewno wszystkie, ale trzeba skupić się na tych najistotniejszych:

Pałac w Mosznej - jeden z najczęściej fotografowanych ostatnio rezydencji, które widokiem przypomina Disneyland. Trzy historyczne fasady wieńczą wieże, których rzekomo jest aż 99.

Zamek Piastów Śląskich w Brzegu - dla jednych niepozorny budynek, dla innych perła renesansu. Unikatowa brama ukazuje popiersia śląskiej linii Piastów, a dziedziniec przypomina ten znajdujący się na wawelskim wzgórzu.

Zamek w Kamieniu Śląskim - rezydencja Odrowążów, której członkami dawniej był bł. Czesław (patron Wrocławia) oraz św. Jacek.

Zamek w Niemodlinie - od niedawna udostępniony zwiedzającym budynek, który był w przeszłości jedną z siedzib książąt opolskich i niemodlińskich.

Pałac w Kopicach - choć przetrwał wojenną zawieruchę prawie bez szwanku, to krótko po niej już nie miał tyle szczęścia. Obecnie kopicki pałac jest w ruinie, choć trwają prace rekonstrukcyjne.

Na wojennej ścieżce. Sieć twierdz

Fort "Prusy" w Nysie zbudowany jest na planie pięcioramiennej gwiazdy Mariusz Szczygiel 123RF/PICSEL

Śląsk na przestrzeni dziejów był świadkiem wielu konfliktów, dlatego region ten szczególnie był usiany obwarowaniami i fortyfikacjami z różnych okresów. Niektóre założenia militarne pomogły odeprzeć ataki wojsk, inne zaś je tylko opóźniły i doprowadziły do kapitulacji, chociażby z braku zaopatrzenia. Fortyfikacje miejskie były likwidowane masowo w XIX wieku - nie tylko ze względu na fakt, że sztuka wojenna przeszła znaczące modyfikacje i była archaiczna, ale zabudowania również hamowały rozwój miast.

Mimo wszystkiego na Opolszczyźnie zachowały się m.in. dwa systemy fortyfikacyjne z różnych okresów, które można podziwiać do dzisiaj.

Mury miejskie Paczkowa - najlepiej zachowany zespół średniowiecznych fortyfikacji w Polsce. Z tego też względu do Paczkowa przylgnął przydomek "polskie Carcassonne", na wzór francuskiego odpowiednika. Wieże bramne, mury miejskie i imponujący kościół p.w. św. Jana to obowiązkowy punkt wycieczki w tę część województwa.

Twierdza w Nysie to jeden z najlepiej zachowanych kompleksów fortyfikacyjnych, który powstał w XVIII wieku i do dziś można podziwiać około 60 proc. pierwotnego założenia. Kompleks ulokowany jest w kilku w kilku miejscach miasta, ale swoje kroki warto skierować do fortu "Prusy", który wybudowany jest na planie pięcioramiennej gwiazdy.

Całoroczna baza wypadowa? Tylko w opolskim

O województwie opolskim można powiedzieć jedno: tutaj nie jest brak atrakcji dla każdego turysty. Zarówno miłośnicy wypoczynku, jak i aktywności znajdą coś dla siebie niezależnie od aury. Miłośnicy pieszych wędrówek mogą skorzystać z Gór Opawskich ulokowanych na pograniczu polsko-czeskim z najwyższym wzniesieniem - Biskupią Kopą, która należy do tzw. Korony Gór Polskich.

Latem zaś, kiedy żar leje się z nieba, można ochłodzić się w wodach jezior: Nyskiego, Otmuchowskiego lub Turawskiego, które posiadają niezbędną bazę wypoczynkową.

O akcji "Polska na własne oczy"

Polacy tłumnie ruszają na długo wyczekiwany odpoczynek, a my chcemy im w tym towarzyszyć, służyć dobrą radą, co można zobaczyć w naszym pięknym kraju. Może wspaniałe atrakcje czekają dosłownie tuż za rogiem? Cudze chwalicie, swego nie znacie - pisał poeta. I my chcemy pokazać, że faktycznie tak jest. W tym roku będziemy w warmińskich lasach, nad Łyną, w Białowieży, Ciechocinku, na Roztoczu i w wielu innych miejscach. Ruszaj z nami!

