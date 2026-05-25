Ta plaża od lat uchodzi za jedną z najpiękniejszych w Polsce

Mowa o plaży w Świnoujściu, która nie bez powodu uznawana jest za prawdziwą wizytówkę polskiego wybrzeża. Przyciąga nie tylko malowniczym położeniem, ale przede wszystkim imponującymi rozmiarami - rozciąga się na blisko 10 kilometrów, a jej średnia szerokość wynosi około 70 metrów. W niektórych miejscach pas piasku osiąga jednak nawet 200 metrów, co czyni ją najszerszą plażą w Polsce. To właśnie ogromna przestrzeń sprawia, że nawet w szczycie sezonu można znaleźć tu komfortowe miejsce do wypoczynku.

Plaża pokryta jest jasnym, drobnym piaskiem i wyróżnia się doskonałą czystością. Potwierdza to prestiżowy certyfikat Błękitnej Flagi, przyznawany kąpieliskom spełniającym rygorystyczne normy dotyczące jakości wody, bezpieczeństwa oraz infrastruktury dla turystów.

Wyjątkowy fenomen polskiego wybrzeża

Plaża w Świnoujściu zachwyca nie tylko czystością i imponującą szerokością. Wyróżnia ją także wyjątkowe zjawisko - z roku na rok naturalnie się powiększa.

Według badań w ciągu ostatnich 200 lat linia brzegowa przesunęła się tutaj o około 1,5 kilometra na północ. To efekt naturalnego odkładania się piasku przez morskie prądy, dzięki czemu przestrzeń do wypoczynku z roku na rok staje się coraz większa.

Dla turystów oznacza to jedno - więcej miejsca, mniej ścisku i znacznie większy komfort plażowania. Właśnie dlatego Świnoujście tak często wybierają rodziny z dziećmi, seniorzy oraz osoby, które chcą odpocząć bez tłoku charakterystycznego dla innych popularnych kurortów.

Dodatkowym atutem są szerokie zejścia na plażę, dobrze przygotowana infrastruktura oraz bliskość promenady pełnej kawiarni i restauracji.

Świnoujscie. Widok na plażę w Dzielnicy Nadmorskiej Mateusz Grochocki East News

Idealne miejsce dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek

Choć plaża w Świnoujściu sprzyja błogiemu relaksowi, nie brakuje tu również atrakcji dla miłośników ruchu i sportów wodnych.

Rozległy pas piasku doskonale nadaje się na długie spacery, jogging czy nordic walking. Popularnością cieszą się także boiska do siatkówki plażowej, strefy rekreacyjne dla dzieci oraz wodne atrakcje dostępne w sezonie.

Miłośnicy adrenaliny mogą spróbować swoich sił na skuterach wodnych albo skorzystać z lekcji windsurfingu, kitesurfingu czy też popływać na deskach SUP. W okolicy działa jedna z najbardziej rozpoznawalnych szkół sportów wodnych na Pomorzu Zachodnim, oferująca zajęcia zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych.

To połączenie natury, przestrzeni i atrakcji sprawia, że dla wielu turystów właśnie Świnoujście pozostaje najmocniejszym kandydatem do tytułu najpiękniejszej plaży w Polsce.

