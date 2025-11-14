Spis treści: Z widokiem na Wawel - ulica Kanonicza w Krakowie Europejska rekordzistka - ulica Piotrkowska w Łodzi Kolorowe parasolki - ulica Mikołaja Reja w Grudziądzu Polska Wenecja - ulica Stary Port i Mennica w Bydgoszczy Trójmiejskie perełki - ulica Mariacka i Długa w Gdańsku Nie tylko pierniki - ulica Mostowa w Toruniu Urokliwa stolica - ulica Piwna w Warszawie Symbol przemian - ulica Świdnicka we Wrocławiu Miejska wizytówka - Wały Chrobrego w Szczecinie

Z widokiem na Wawel - ulica Kanonicza w Krakowie

Oto jedna z najstarszych i najbardziej urokliwych ulic w Polsce. Leżąca u stóp Wawelu ulica Kanonicza to kwintesencja krakowskiej atmosfery. Otoczona w głównej mierze renesansowymi kamienicami, z brukowaną nawierzchnią i widokiem na zamek, przenosi nas w czasy królewskiego Krakowa.

Jeden z najpiękniejszych zakątków Krakowa Jacek Boron/REPORTER East News

Jest położona równolegle do ulicy Grodzkiej - również malowniczej, ale zdecydowanie bardziej ruchliwej. Stanowi więc świetną odskocznię w momencie, gdy chcemy wydostać się z tłumu. To właśnie na tej ulicy znajduje się Dom Jana Długosza, w którym mieściła się m.in. pracownia ojca Stanisława Wyspiańskiego, wspomniana w jednym z wierszy słynnego artysty.

Europejska rekordzistka - ulica Piotrkowska w Łodzi

Serce Łodzi i najdłuższa ulica handlowa w Europie - ma ponad 4 km długości. Ulica Piotrkowska tętni życiem o każdej porze dnia i nocy. Wypełniona jest restauracjami, klubami i barwnymi muralami, stanowiąc centrum kultury oraz rozrywki miasta.

Dziedzińce ulicy Piotrkowskiej mogą nas zaskoczyć Piotr Kamionka/REPORTER East News

Podczas spaceru warto zwrócić uwagę na piękne, secesyjne kamienice. Za jeden z najsłynniejszych tego typu obiektów z pełnym przekonaniem uznać można kamienicę Oszera Kohna, znajdującą się pod numerem 43. Na Piotrkowskiej znalazło się miejsce także dla Alei Gwiazd - łódzkiego odpowiednika chodnika sławy znanego z Hollywood. Warto zajrzeć także w bardziej zaciszne podwórka. Przy ulicy Piotrkowskiej 3 zlokalizowany jest Pasaż Róży, będący w całości poruszającą instalacją artystyczną.

Kolorowe parasolki - ulica Mikołaja Reja w Grudziądzu

Na chwilę opuszczamy duże miasta wojewódzkie. W końcu malownicze perełki często kryją się poza metropoliami. Znajdujemy się na ulicy Mikołaja Reja w Grudziądzu - kolorowej, radosnej i pełnej życia. Słynie ona z kolorowych parasolek zawieszonych nad głowami przechodniów. To miejsce idealne na spacer w bajkowej scenerii i chwilę odpoczynku od typowych zabytków. A ich zresztą w Grudziądzu nie brakuje. Ulica z parasolkami znajduje się w pobliżu zabytkowych spichlerzy nad Wisłą, będących symbolem miasta i jego bogatej historii handlowej. Więcej na temat tego zakątka naszego kraju dowiesz się z artykułu "Obowiązkowy przystanek w drodze nad morze. Miasto z ułańską fantazją", stworzonego w ramach cyklu "Polska na własne oczy".

Kolorowe parasolki to jedna z najsympatyczniejszych atrakcji Grudziądza Joanna Leśniak Archiwum autora

Polska Wenecja - ulica Stary Port i Mennica w Bydgoszczy

W samym sercu Bydgoszczy znajdują się wyjątkowe miejsca, przez które miasto doczekało się tytułu "polskiej Wenecji". To fragment ulicy Stary Port oraz okolica Wyspy Młyńskiej - wybierając trasę na spacer, kieruj się w stronę ulicy Mennica. Na każdym kroku będziesz podziwiać jak woda Brdy pięknie odbija kamienice i mosty. Przy okazji dostrzeżesz rzeźby zawieszone nad jej wodami i licznymi kanałami. Wielu turystów twierdzi, że najlepszą porą na spacer jest wieczór, gdy mosty i budynki zostają rozświetlone przez nastrojowe lampki i latarnie.

Ulica Stary Port w Bydgoszczy Marek Bazak East News

Trójmiejskie perełki - ulica Mariacka i Długa w Gdańsku

Ulica Mariacka w Gdańsku prowadzi od bazyliki Mariackiej aż do Motławy i bez wątpienia można nazwać ją jedną z najpiękniejszych ulic zarówno w Trójmieście, jak i całej Polsce. Słynie z charakterystycznych przedproży, czyli tarasów przed wejściami do zabytkowych kamienic z licznymi unikalnymi detalami architektonicznymi. Być może będziesz mieć ochotę, by zajrzeć tu także do jednego ze sklepików z bursztynem, by jeszcze bardziej wczuć się w nadmorski klimat.

Kolorowe kamienice na ulicy Długiej w Gdańsku są atrakcją rozpoznawaną nie tylko przez polskich turystów Piotr Hukalo East News

Z kolei ulica Długa to miejsce, gdzie bije serce historycznego Gdańska. Wzdłuż niej stoją kolorowe kamienice, a podczas przechadzki z pewnością nie przeoczysz słynnej Fontanny Neptuna i Zielonej Bramy.

Nie tylko pierniki - ulica Mostowa w Toruniu

Łączy gotyckie centrum miasta z Bulwarem Filadelfijskim nad Wisłą. Ulica Mostowa w Toruniu zachwyca architekturą i klimatem. Tętni życiem dzięki restauracjom i kawiarniom, ale stanowi też dużą gratkę dla turystów z całej Europy, którym zależy nie tylko na napełnieniu brzucha. Pod numerem 24 zachowała się gotycka kamienica z geometrycznymi malowidłami na fasadzie. Z tego samego okresu podziwiać można budynek pod numerem 22. Z pewnością nie przeoczysz także Bramy Mostowej.

Na uwagę zasługuje ulica Mostowa w Toruniu Marek Bazak East News

Urokliwa stolica - ulica Piwna w Warszawie

W samym centrum Starówki w Warszawie znajduje się ulica Piwna. Krótka, ale pełna uroku. Jej historia sięga średniowiecza - została wytyczona na przełomie XIII i XIV wieku. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że właśnie tutaj w XV wieku powstała pierwsza apteka w mieście. Dziś ulica Piwna stanowi jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w stolicy. Kolorowe kamienice, bruk, zapach kawy i gwar turystów - oto Warszawa w pigułce.

Fragment ulicy Piwnej w Warszawie ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Symbol przemian - ulica Świdnicka we Wrocławiu

To bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych i klimatycznych ulic w Polsce. Jest tak z kilku powodów, zarówno historycznych, jak i kulturalnych. Ulica Świdnicka to jedna z najstarszych arterii Wrocławia, której historia sięga średniowiecza. Przemierzając ją, podziwiać można różnorodność stylów architektonicznych - od gotyku, przez neorenesans, po modernizm i współczesne budynki ze szkła oraz stali. Z pewnością możemy liczyć tu na spotkanie z kultowymi wrocławskimi krasnalami, ale też imponującym gmachem Opery Wrocławskiej.

Operę Wrocławską trudno przeoczyć Wojtek Laski East News

Miejska wizytówka - Wały Chrobrego w Szczecinie

Być może nie jest to ulica w najbardziej tradycyjnym rozumieniu, ale Wały Chrobrego nie bez powodu często pojawiają się w rankingach najpiękniejszych bulwarów i deptaków w Polsce. To znak rozpoznawczy Szczecina i punkt, w którym monumentalna architektura zapewnia prawdziwie królewski widok.

Wały Chrobrego w Szczecinie to polecane miejsce na spacery i poznanie miasta Albin Marciniak East News

Tarasy widokowe zbudowane są na wysokim brzegu Odry, skąd rozciąga się jedna z najbardziej brawurowych panoram rzecznych w kraju. Z góry widać rzekę, port, mosty i zieleń rozciągającą się po obu brzegach. Sama zabudowa Wałów Chrobrego tworzy reprezentujący kompleks, w którego skład wchodzą m.in. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Akademia Morska, Urząd Wojewódzki. Całość wieńczą ozdobne schody, tarasy i rzeźby.

