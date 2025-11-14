Najpiękniejsze ulice w Polsce. Można spacerować bez końca
Polska zachwyca nie tylko malowniczymi krajobrazami i zabytkami, pamiętającymi najdawniejsze czasy. W przestrzeniach miejskich warto zwracać uwagę także na ulice, które niejednokrotnie same w sobie są atrakcją turystyczną. Podczas spaceru można poczuć historyczny klimat, zobaczyć niezwykłą architekturę i poznać lokalne smaki oraz zwyczaje. Poznajmy kilka magicznych miejsc, bez których miasta nie byłyby takie same.
Spis treści:
- Z widokiem na Wawel - ulica Kanonicza w Krakowie
- Europejska rekordzistka - ulica Piotrkowska w Łodzi
- Kolorowe parasolki - ulica Mikołaja Reja w Grudziądzu
- Polska Wenecja - ulica Stary Port i Mennica w Bydgoszczy
- Trójmiejskie perełki - ulica Mariacka i Długa w Gdańsku
- Nie tylko pierniki - ulica Mostowa w Toruniu
- Urokliwa stolica - ulica Piwna w Warszawie
- Symbol przemian - ulica Świdnicka we Wrocławiu
- Miejska wizytówka - Wały Chrobrego w Szczecinie
Z widokiem na Wawel - ulica Kanonicza w Krakowie
Oto jedna z najstarszych i najbardziej urokliwych ulic w Polsce. Leżąca u stóp Wawelu ulica Kanonicza to kwintesencja krakowskiej atmosfery. Otoczona w głównej mierze renesansowymi kamienicami, z brukowaną nawierzchnią i widokiem na zamek, przenosi nas w czasy królewskiego Krakowa.
Jest położona równolegle do ulicy Grodzkiej - również malowniczej, ale zdecydowanie bardziej ruchliwej. Stanowi więc świetną odskocznię w momencie, gdy chcemy wydostać się z tłumu. To właśnie na tej ulicy znajduje się Dom Jana Długosza, w którym mieściła się m.in. pracownia ojca Stanisława Wyspiańskiego, wspomniana w jednym z wierszy słynnego artysty.
Europejska rekordzistka - ulica Piotrkowska w Łodzi
Serce Łodzi i najdłuższa ulica handlowa w Europie - ma ponad 4 km długości. Ulica Piotrkowska tętni życiem o każdej porze dnia i nocy. Wypełniona jest restauracjami, klubami i barwnymi muralami, stanowiąc centrum kultury oraz rozrywki miasta.
Podczas spaceru warto zwrócić uwagę na piękne, secesyjne kamienice. Za jeden z najsłynniejszych tego typu obiektów z pełnym przekonaniem uznać można kamienicę Oszera Kohna, znajdującą się pod numerem 43. Na Piotrkowskiej znalazło się miejsce także dla Alei Gwiazd - łódzkiego odpowiednika chodnika sławy znanego z Hollywood. Warto zajrzeć także w bardziej zaciszne podwórka. Przy ulicy Piotrkowskiej 3 zlokalizowany jest Pasaż Róży, będący w całości poruszającą instalacją artystyczną.
Kolorowe parasolki - ulica Mikołaja Reja w Grudziądzu
Na chwilę opuszczamy duże miasta wojewódzkie. W końcu malownicze perełki często kryją się poza metropoliami. Znajdujemy się na ulicy Mikołaja Reja w Grudziądzu - kolorowej, radosnej i pełnej życia. Słynie ona z kolorowych parasolek zawieszonych nad głowami przechodniów. To miejsce idealne na spacer w bajkowej scenerii i chwilę odpoczynku od typowych zabytków. A ich zresztą w Grudziądzu nie brakuje. Ulica z parasolkami znajduje się w pobliżu zabytkowych spichlerzy nad Wisłą, będących symbolem miasta i jego bogatej historii handlowej. Więcej na temat tego zakątka naszego kraju dowiesz się z artykułu "Obowiązkowy przystanek w drodze nad morze. Miasto z ułańską fantazją", stworzonego w ramach cyklu "Polska na własne oczy".
Polska Wenecja - ulica Stary Port i Mennica w Bydgoszczy
W samym sercu Bydgoszczy znajdują się wyjątkowe miejsca, przez które miasto doczekało się tytułu "polskiej Wenecji". To fragment ulicy Stary Port oraz okolica Wyspy Młyńskiej - wybierając trasę na spacer, kieruj się w stronę ulicy Mennica. Na każdym kroku będziesz podziwiać jak woda Brdy pięknie odbija kamienice i mosty. Przy okazji dostrzeżesz rzeźby zawieszone nad jej wodami i licznymi kanałami. Wielu turystów twierdzi, że najlepszą porą na spacer jest wieczór, gdy mosty i budynki zostają rozświetlone przez nastrojowe lampki i latarnie.
Trójmiejskie perełki - ulica Mariacka i Długa w Gdańsku
Ulica Mariacka w Gdańsku prowadzi od bazyliki Mariackiej aż do Motławy i bez wątpienia można nazwać ją jedną z najpiękniejszych ulic zarówno w Trójmieście, jak i całej Polsce. Słynie z charakterystycznych przedproży, czyli tarasów przed wejściami do zabytkowych kamienic z licznymi unikalnymi detalami architektonicznymi. Być może będziesz mieć ochotę, by zajrzeć tu także do jednego ze sklepików z bursztynem, by jeszcze bardziej wczuć się w nadmorski klimat.
Z kolei ulica Długa to miejsce, gdzie bije serce historycznego Gdańska. Wzdłuż niej stoją kolorowe kamienice, a podczas przechadzki z pewnością nie przeoczysz słynnej Fontanny Neptuna i Zielonej Bramy.
Nie tylko pierniki - ulica Mostowa w Toruniu
Łączy gotyckie centrum miasta z Bulwarem Filadelfijskim nad Wisłą. Ulica Mostowa w Toruniu zachwyca architekturą i klimatem. Tętni życiem dzięki restauracjom i kawiarniom, ale stanowi też dużą gratkę dla turystów z całej Europy, którym zależy nie tylko na napełnieniu brzucha. Pod numerem 24 zachowała się gotycka kamienica z geometrycznymi malowidłami na fasadzie. Z tego samego okresu podziwiać można budynek pod numerem 22. Z pewnością nie przeoczysz także Bramy Mostowej.
Urokliwa stolica - ulica Piwna w Warszawie
W samym centrum Starówki w Warszawie znajduje się ulica Piwna. Krótka, ale pełna uroku. Jej historia sięga średniowiecza - została wytyczona na przełomie XIII i XIV wieku. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że właśnie tutaj w XV wieku powstała pierwsza apteka w mieście. Dziś ulica Piwna stanowi jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w stolicy. Kolorowe kamienice, bruk, zapach kawy i gwar turystów - oto Warszawa w pigułce.
Symbol przemian - ulica Świdnicka we Wrocławiu
To bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych i klimatycznych ulic w Polsce. Jest tak z kilku powodów, zarówno historycznych, jak i kulturalnych. Ulica Świdnicka to jedna z najstarszych arterii Wrocławia, której historia sięga średniowiecza. Przemierzając ją, podziwiać można różnorodność stylów architektonicznych - od gotyku, przez neorenesans, po modernizm i współczesne budynki ze szkła oraz stali. Z pewnością możemy liczyć tu na spotkanie z kultowymi wrocławskimi krasnalami, ale też imponującym gmachem Opery Wrocławskiej.
Miejska wizytówka - Wały Chrobrego w Szczecinie
Być może nie jest to ulica w najbardziej tradycyjnym rozumieniu, ale Wały Chrobrego nie bez powodu często pojawiają się w rankingach najpiękniejszych bulwarów i deptaków w Polsce. To znak rozpoznawczy Szczecina i punkt, w którym monumentalna architektura zapewnia prawdziwie królewski widok.
Tarasy widokowe zbudowane są na wysokim brzegu Odry, skąd rozciąga się jedna z najbardziej brawurowych panoram rzecznych w kraju. Z góry widać rzekę, port, mosty i zieleń rozciągającą się po obu brzegach. Sama zabudowa Wałów Chrobrego tworzy reprezentujący kompleks, w którego skład wchodzą m.in. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Akademia Morska, Urząd Wojewódzki. Całość wieńczą ozdobne schody, tarasy i rzeźby.
Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje.