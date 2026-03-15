Spis treści: Dom Moneta w Giverny. Tu artysta znalazł swoje miejsce na ziemi Zwiedzanie domu i ogrodów Moneta. Otwarte już od kwietnia Jak dojechać do Giverny z Paryża? Są trzy sposoby

Dom Moneta w Giverny. Tu artysta znalazł swoje miejsce na ziemi

Claude Monet często nazywany jest wirtuozem koloru. Jako malarz plenerowy nieustannie obserwował zmieniające się światło i naturę, starając się uchwycić ich ulotność na płótnie. Nie każdy jednak wie, że był również niezwykle pomysłowym ogrodnikiem. Swój ogród traktował jak żywe dzieło sztuki - starannie planował kompozycje roślin, zestawiał kolory i kształty, tworząc przestrzeń, która stawała się naturalnym przedłużeniem jego malarskiego kunsztu.

Monet przeprowadził się do leżącego zaledwie 80 km od Paryża Giverny w 1883 roku. Z ogromnym zaangażowaniem przekształcał zaniedbaną posiadłość w miejsce, które z czasem stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych ogrodów świata. To tutaj mieszkał i tworzył aż do końca swoich dni (1926 r.).

Po przyjeździe do Giverny artysta postanowił całkowicie przeprojektować ogród. Usunął część istniejących nasadzeń, w tym bukszpany, a po licznych sporach z żoną Alice zdecydował się nawet na wycięcie świerków, które zastąpił metalowymi łukami - te stoją w ogrodzie do dziś. Centralną ścieżkę obsadził pachnącymi różami i nasturcjami, które nadal zachwycają odwiedzających.

Monet wprowadził także wiele egzotycznych roślin. Jabłonie zastąpiły japońskie wiśnie i morele, a ogród wypełniły tysiące kwiatów - żonkile, tulipany, narcyzy, irysy, maki orientalne, piwonie i wiele innych gatunków. Od kolorowych rabat kwiatowych po słynne lilie wodne w ogrodzie wodnym - Monet stworzył w Giverny żywe świadectwo swojej twórczości.

Z biegiem lat to właśnie otaczająca go przyroda stała się jego najważniejszym źródłem inspiracji. Pod koniec życia impresjonistyczny ogród niemal całkowicie zdominował jego twórczość, co wyraźnie widać w wielu powstałych wówczas obrazach.

To właśnie w domu w Giverny, zainspirowany malowniczym ogrodem, stworzył wiele znakomitych dzieł. Tam podstał słynny cykl obrazów przedstawiających nenufary w różnych konfiguracjach kolorystycznych i kompozycyjnych, mistrzowsko oddając ulotność światła oraz zmienność natury. Stał się on nie tylko wizytówką artysty, ale również kwintesencją impresjonizmu.

Wiosną ogród w Giverny rozkwita tysiącem barw 123RF/PICSEL

Zwiedzanie domu i ogrodów Moneta. Otwarte już od kwietnia

W 1966 roku dom i ogrody Moneta zostały przekazane przez jego syna Michela Francuskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dziś posiadłość funkcjonuje jako muzeum, które przyciąga miłośników sztuki z całego świata. Co roku otwierane jest dla zwiedzających 1 kwietnia i zamykane 1 listopada.

Podczas zwiedzania możemy zobaczyć całą posiadłość - nie tylko kolorowe ogrody, ale również dom artysty odtworzony zgodnie z jego dawnym wyglądem oraz warsztat malarski. Wszystko zostało tu pieczołowicie odrestaurowane, aby możliwie wiernie oddać atmosferę czasów, gdy mieszkał tu słynny impresjonista.

Szczególnym miejscem w ogrodzie jest zielony mostek w stylu japońskim, który został przedstawiony w serii obrazów powstałej między 1895 a 1896 rokiem. Zafascynowany kulturą Japonii Monet polecił zbudować go nad stawem z liliami, jednak zamiast czerwieni charakterystycznej dla architektury Dalekiego Wschodu, zdecydował się na kolor zielony.

Wycieczka po posiadłości artysty nie będzie kompletna bez wizyty w jego domu. Zwiedzanie rozpoczyna się w niebieskim salonie, który niegdyś pełnił funkcję czytelni. W jadalni zobaczyć można słynną kolekcję japońskich rysunków na ścianie, tam też znajdziemy pierwsze atelier artysty.

Na piętrze mieszczą się prywatne pokoje rodziny, w tym sypialnia Moneta, starannie odtworzona w 2013 roku. W sypialni oraz przylegającej do niej łazience znajdują się eksponaty i dzieła sztuki nawiązujące do wyposażenia z czasów życia artysty, w tym reprodukcje obrazów jego przyjaciół - Paula Cézanne'a, Pierre'a-Auguste'a Renoira, Paula Signaca oraz Gustave'a Caillebotte'a.

Ogród Moneta to prawdziwe dzieło sztuki 123RF/PICSEL

Jak dojechać do Giverny z Paryża? Są trzy sposoby

Wizyta w ogrodach Moneta to dla wielu osób obowiązkowy punkt podczas pobytu w Paryżu. Choć w stolicy Francji można zobaczyć wiele jego dzieł - między innymi w Musée de l'Orangerie - oglądanie obrazów w galerii nie oddaje w pełni świata artysty. Dopiero wizyta w jego posiadłości w Giverny pozwala lepiej zrozumieć jego twórczość, zobaczyć krajobrazy, które go inspirowały, i zanurzyć się w atmosferze miejsca, w którym powstawały jego najsłynniejsze dzieła.

Do Giverny można dotrzeć na kilka sposobów. Najwygodniejszą opcją jest wynajęcie samochodu i dojazd na własną rękę. Odległość z Paryża wynosi około 80 kilometrów, a podróż zajmuje zwykle około półtorej godziny.

Bardzo popularnym rozwiązaniem jest także podróż pociągiem. Choć samo Giverny - niewielka wioska licząca nieco ponad 500 mieszkańców - nie posiada stacji kolejowej, można łatwo dotrzeć do pobliskiego miasteczka Vernon. Pociągi sieci SNCF odjeżdżają z paryskiej stacji Gare Saint-Lazare, którą Monet uwiecznił w swojej słynnej serii obrazów "Gare Saint-Lazare".

Z Vernon do Giverny jest już tylko niespełna 5 kilometrów. W sezonie turystycznym kursuje tam specjalny autobus wahadłowy, który dowozi turystów bezpośrednio do ogrodów Moneta. Autobus działa w miesiącach, gdy posiadłość jest otwarta dla zwiedzających.

Trzecią możliwością jest skorzystanie z wycieczki zorganizowanej z Paryża. W takim przypadku podróż odbywa się autokarem w towarzystwie przewodnika, a cała wyprawa trwa zazwyczaj około pół dnia. Koszt takiej wycieczki wynosi średnio około 300 zł od osoby. To dobre rozwiązanie dla osób, które wolą nie organizować transportu samodzielnie i cenią sobie wygodę podczas zwiedzania.

