Neorenesansowa rezydencja inspirowana architekturą Francji

Położony nad rzeką Trzemną zamek w Gołuchowie to jedna z najbardziej wyjątkowych rezydencji w Polsce, której historia sięga ponad 400 lat wstecz. Najstarsze partie budowli, ukryte w piwnicach i fundamentach, pochodzą z XVI wieku i są pozostałością obronnego dworu wzniesionego przez Rafała Leszczyńskiego.

Na początku XVII wieku jego syn Wacław przekształcił siedzibę w okazałą rezydencję magnacką. Z czasem zamek podupadł, jednak w XIX wieku przeszedł spektakularną metamorfozę za sprawą Izabeli z Czartoryskich i Jana Działyńskiego. Nadali oni budowli neorenesansowy charakter inspirowany architekturą francuską, zachowując jednocześnie część historycznych elementów.

Rezydencja została przekształcona w swoistą "świątynię sztuki", w której architektura współgrała z bogatą kolekcją dzieł sztuki gromadzonych przez właścicieli. W dekoracjach zamku widoczne są liczne odniesienia do europejskich wzorców. Już w XIX wieku Gołuchów uchodził za miejsce o wysokiej kulturze artystycznej i był ceniony przez miłośników oraz znawców sztuki.

Dziś zamek w Gołuchowie pozostaje jednym z najcenniejszych zabytków regionu, a odwiedzając to miejsce, możemy nie tylko podziwiać jego imponującą architekturę, ale również zapoznać się z historią tego miejsca oraz kolekcjonerską pasją dawnych właścicieli.

Bogata kolekcja dzieł sztuki w murach gołuchowskiej rezydencji

Obecnie w zamku mieści się oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, który kontynuuje tradycję zapoczątkowaną przez Izabelę Działyńską. To właśnie ona przekształciła rezydencję w miejsce poświęcone sztuce, tworząc imponującą kolekcję dzieł, z której część - mimo późniejszego rozproszenia - można oglądać do dziś. Wśród eksponatów znajdują się m.in. rzeźby, przedmioty starożytnych kultur oraz antyczne wazy, uznawane za jedne z najcenniejszych tego typu zbiorów w Polsce.

Ekspozycja obejmuje również malarstwo polskie i zachodnioeuropejskie, a wśród dzieł znajdziemy prace takich artystów jak Jacek Malczewski czy Stanisław Wyspiański.

Oprócz wystaw stałych muzeum regularnie organizuje także ekspozycje czasowe, prezentujące zarówno wybrane zagadnienia historyczne, jak i współczesną sztukę. Zwiedzanie warto rozpocząć od chwili zatrzymania się na dziedzińcu i podziwiania otaczającego krajobrazu, a następnie połączyć kontakt ze sztuką ze spacerem po rozległym parku, który stanowi integralną część całego założenia.

Dziedziniec na zamku w Gołuchowie ma niezwykły klimat

Zielone serce Gołuchowa. Zamek otacza malowniczy park

Park w Gołuchowie to jedno z najbardziej malowniczych założeń krajobrazowych w Wielkopolsce, które zachwyca o każdej porze roku. Rozległy teren otaczający zamek został zaprojektowany w stylu angielskim z inicjatywy Jana Działyńskiego, a jego wizję przez ponad pół wieku realizował ogrodnik Adam Kubaszewski.

Starannie skomponowana przestrzeń łączy naturalny charakter krajobrazu z przemyślanym układem zieleni - rozległe polany, stawy i punkty widokowe tworzą harmonijną całość, sprzyjającą spacerom i odpoczynkowi. Wśród licznych nasadzeń zachowały się również starsze elementy, pamiętające czasy Leszczyńskich, takie jak fragmenty grabowych szpalerów czy pojedyncze okazy lip, wiązów i kasztanowców. Szczególne wrażenie robi aleja lipowa z połowy XIX wieku, prowadząca w stronę stawów.

Park, który rozciąga się na obszarze ponad 150 hektarów i obejmuje fragment doliny rzeki Trzemnej, jest dziś zarządzany przez Ośrodek Kultury Leśnej. Na jego terenie znajdziemy także zabytkowe budynki, w tym dawna oficyna, mieszcząca obecnie muzeum leśnictwa. Ten porośnięty winobluszczem obiekt, niegdyś pełniący funkcję gorzelni, został przebudowany na cele mieszkalne i stał się jednym z ulubionych miejsc Izabeli Działyńskiej.

Niedaleko wznosi się niewielka barokowa kaplica z XVII wieku, przekształcona w mauzoleum rodu Czartoryskich.

Skryty wśród zieleni zamek otoczony jest rozległym parkiem

Praktyczne informacje dla zwiedzających. Ile kosztują bilety wstępu?

Planując wizytę w Muzeum Zamku w Gołuchowie, warto wcześniej zapoznać się z zasadami zwiedzania oraz godzinami otwarcia. Obiekt jest dostępny dla turystów przez większą część roku - od stycznia do końca czerwca oraz od września do grudnia od wtorku do niedzieli w godzinach 9:00-16:00, natomiast w sezonie wakacyjnym godziny ulegają niewielkim zmianom i w weekendy muzeum czynne jest dłużej. Bilety można nabyć zarówno w kasie, jak i online, a ich ceny wynoszą:

bilet normalny: 20 zł

bilet ulgowy: 13 zł

dzieci i młodzież ucząca się (7-26 lat): 1 zł

dzieci do 7 lat: bezpłatnie

oprowadzanie z przewodnikiem (grupa do 30 osób): 150 zł + bilety wstępu

wtorki: wstęp bezpłatny

Warto przy tym zaplanować nieco więcej czasu niż tylko na zwiedzanie samego zamku. Okolica sprzyja spacerom i odpoczynkowi - rozległy park krajobrazowy, malownicze alejki oraz sąsiedztwo rzeki Trzemnej tworzą idealne warunki na relaks lub piknik, dzięki czemu wizyta w Gołuchowie staje się pełniejszym i bardziej różnorodnym doświadczeniem.

