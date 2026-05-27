Spis treści: Chorwacka wyspa Lastovo. Tu wciąż nie dotarła masowa turystyka Co zobaczyć na wyspie? Historyczne kościoły i urokliwe wioski Najpiękniejsze plaże na wyspie Lastovo. Dzikość i bliskość natury Jak dostać się na Lastovo? Dopłyniemy tam promem

Lastovo znajduje się na południu Chorwacji i administracyjnie należy do żupanii dubrownicko-neretwiańskiej. Wyspa ma zaledwie 41 kilometrów kwadratowych powierzchni, co przekłada się na jej kameralny charakter. Lastovo przyciąga osoby poszukujące spokoju oraz kontaktu z naturą.

Przez wiele lat teren wyspy był praktycznie niedostępny dla turystów ze względu na znajdującą się tam bazę wojskową. Paradoksalnie właśnie dzięki temu przyroda pozostała niemal nienaruszona.

Dziś Lastovo uchodzi za jedno z najbardziej ekologicznych miejsc nad Adriatykiem. Utworzony tutaj Park Przyrody Lastovsko otočje został doceniony przez organizację WWF jako jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Europie. W okolicznych wodach występują rzadkie gatunki koralowców oraz rozległe podmorskie łąki posidonii, które są niezwykle ważne dla śródziemnomorskiego ekosystemu.

Wyspa zachwyca przede wszystkim krajobrazem. Bujnie porośnięta zielenią, otoczona błękitną wodą skrywa całą masę uroczych zatoczek i malutkich miasteczek.

Jednym z największych fenomenów Lastova jest nocne niebo. Wyspa leży z dala od dużych miast i sztucznego oświetlenia, dzięki czemu niemal nie występuje tu zanieczyszczenie świetlne. To sprawia, że warunki do obserwacji gwiazd są wyjątkowe.

Co zobaczyć na wyspie? Historyczne kościoły i urokliwe wioski

Na wyspie nie brakuje również śladów historii. W miejscowości Lastovo znajduje się dawny Knežev dvor - rezydencja związana z czasami Republiki Dubrownickiej. Wzniesiony na wzgórzu budynek przez stulecia pełnił funkcję siedziby namiestników, a dziś można oglądać tam historyczne wnętrza i zachowane freski.

Ważnym zabytkiem jest również kościół św. Kosmy i Damiana z XIV wieku, których uznaje się za patronów wyspy. Jeszcze starszy jest niewielki kościół św. Łukasza, pochodzący z XI wieku i reprezentujący styl wczesnoromański.

Warto odwiedzić także rybacką osadę Lučica. Kamienne domy budowane od XVII wieku tworzą jedną z najlepiej zachowanych barokowych wsi w tej części Adriatyku. Spacer po wąskich uliczkach pozwala poczuć klimat dawnej Dalmacji.

Wyjątkową atrakcją wyspy jest także jaskinia Rača, położona w jej południowo-wschodniej części. To miejsce o dużym znaczeniu historycznym - archeolodzy odnaleźli tu ślady osadnictwa sięgające czasów prehistorycznych aż po okres starożytnego Rzymu. Grota ma około 70 metrów długości i składa się z kilku komór, które zachwycają bogactwem naturalnych form skalnych, w tym imponującymi stalaktytami i stalagmitami.

Lastovo skrywa urokliwe miasteczka i piękne zabytki 123RF/PICSEL

Najpiękniejsze plaże na wyspie Lastovo. Dzikość i bliskość natury

Lastovo zamiast szerokich, piaszczystych plaż proponuje coś innego - ciszę, ciepłe morze i kontakt z przyrodą z dala od komercyjnych kurortów. Większość zatok zachowała naturalny charakter, a krystalicznie czysta woda zachęca do nurkowania i snorkelingu.

Jednym z najbardziej znanych miejsc jest plaża Zaglav, położona w osłoniętej zatoce na południu wyspy. Turkusowa woda i brak rozbudowanej infrastruktury sprawiają, że nawet latem można znaleźć tam spokój. To dobre miejsce dla osób lubiących snorkeling i odpoczynek z dala od głośnych kurortów.

Dużo łatwiej dostępna jest plaża Lučica, znajdująca się w pobliżu portu w Ubli. To popularny wybór dla rodzin z dziećmi oraz osób przypływających na wyspę promem. W okolicy działają niewielkie tawerny i wypożyczalnie sprzętu wodnego.

Miłośników dzikich plaż z pewnością zachwyci Kremen. Dostać się tam można wyłącznie łodzią albo pieszo, przez leśne szlaki. Brak zabudowy, intensywnie błękitna woda i panująca cisza sprawiają, że zatoka przypomina prywatny zakątek ukryty przed światem.

Lastovo to raj dla miłośników snorkelingu 123RF/PICSEL

Jak dostać się na Lastovo? Dopłyniemy tam promem

Na chorwacką wyspę Lastovo można dotrzeć kilkoma połączeniami promowymi i katamaranowymi. Najpopularniejsza trasa prowadzi ze Splitu przez Hvar i Velą Lukę do portu Ubli na Lastovie - kursują tam zarówno szybkie katamarany, jak i tradycyjne promy.

W sezonie letnim dostępne jest również połączenie z Dubrownika, które prowadzi przez wyspy Luka Šipanska, Mljet i Korčulę aż do Ubli, jednak ten rejs realizowany jest jedynie dwa razy w tygodniu - wyłącznie w lipcu i sierpniu.

