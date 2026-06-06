Spis treści: Bułgaria znów najtańszym kierunkiem wakacyjnym Słoneczny Brzeg i Złote Piaski kuszą cenami Dlaczego Bułgaria znów przyciąga turystów?

Bułgaria znów najtańszym kierunkiem wakacyjnym

Jeszcze kilkanaście lat temu Bułgaria była jednym z najpopularniejszych zagranicznych kierunków wybieranych przez Polaków. Przyciągała łatwym dojazdem, szerokimi plażami i cenami znacznie niższymi niż w Europie Zachodniej. Z czasem jednak zainteresowanie osłabło, a turyści zaczęli częściej wybierać Turcję, Tunezję, Egipt czy Albanię, korzystając z rosnącej liczby tanich połączeń lotniczych.

Teraz sytuacja znów się zmienia. Najnowszy ranking przygotowany przez TravelSupermarket pokazuje, że to właśnie Bułgaria oferuje najkorzystniejsze cenowo wakacje all inclusive w Europie na lato 2026.

Najlepiej w zestawieniu wypadł region Burgas nad Morzem Czarnym. Średni koszt tygodniowego pobytu all inclusive wynosi tam około 2,7 tys. zł za osobę, co czyni ten rejon jednym z najbardziej opłacalnych wyborów na letni urlop.

Eksperci zwracają uwagę, że o popularności tego regionu decydują nie tylko atrakcyjne ceny, ale także rozbudowana baza hotelowa, szerokie piaszczyste plaże oraz infrastruktura dostosowana do potrzeb rodzin z dziećmi.

Słoneczny Brzeg i Złote Piaski kuszą cenami

Najbardziej znanym kurortem regionu pozostaje Słoneczny Brzeg. To największy wakacyjny resort w Bułgarii, oferujący niemal osiem kilometrów szerokich plaż, aquaparki i bogate zaplecze gastronomiczne.

Według danych TravelSupermarket tygodniowy pobyt all inclusive w czerwcu można znaleźć już od około 1250 zł za osobę. W szczycie sezonu letniego ceny rosną do około 2650 zł.

Jeszcze taniej można upolować oferty poza ścisłym sezonem lub w formule last minute. Obecnie siedmiodniowy pobyt w Złotych Piaskach lub Słonecznym Brzegu można zarezerwować już od 920 zł od osoby. To jednak wariant z dojazdem własnym i wyłącznie ze śniadaniami.

Do kosztów należy doliczyć transport, choć również tutaj ceny pozostają atrakcyjne. Loty oferowane przez niskobudżetowych przewoźników, zwłaszcza na trasie Warszawa-Burgas, dostaniemy już od 200 zł w obie strony.

Bułgaria oferuje piaszczyste, szerokie plaże i świetne warunki do wypoczynku 123RF/PICSEL

Dlaczego Bułgaria znów przyciąga turystów?

Powodów jest kilka. Przede wszystkim Bułgaria wciąż oferuje bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wiele hoteli zapewnia dostęp do basenów, aquaparków, animacji dla dzieci i rozbudowanej strefy rekreacyjnej.

Nie bez znaczenia pozostaje również klimat. Lato nad Morzem Czarnym jest słoneczne i stabilne pogodowo, a wysokie temperatury sprzyjają plażowaniu od czerwca aż do września. Bułgarskie plaże to idealne miejsce na wypoczynek zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i seniorów. W popularnych kurortach morze jest zazwyczaj spokojne, a łagodne zejście do wody zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas kąpieli.

Dla wielu turystów ważny jest także krótki lot oraz możliwość dojazdu samochodem, co daje większą swobodę planowania.

Choć Turcja i Egipt wciąż pozostają silną konkurencją, wszystko wskazuje na to, że to właśnie Bułgaria może być jednym z największych wakacyjnych hitów lata 2026.

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Źródło: The Sun

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