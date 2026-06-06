Najtańszy kierunek na urlop w Europie. Wakacje all inclusive kosztują grosze
Bułgaria znów zaskakuje cenami i wraca na szczyt wakacyjnych rankingów. To właśnie ten kraj został uznany za najtańszy kierunek all inclusive w Europie na lato 2026. Ceny tygodniowych pobytów zaczynają się tam od kwot, które mogą pozytywnie zaskoczyć turystów.
Spis treści:
- Bułgaria znów najtańszym kierunkiem wakacyjnym
- Słoneczny Brzeg i Złote Piaski kuszą cenami
- Dlaczego Bułgaria znów przyciąga turystów?
Bułgaria znów najtańszym kierunkiem wakacyjnym
Jeszcze kilkanaście lat temu Bułgaria była jednym z najpopularniejszych zagranicznych kierunków wybieranych przez Polaków. Przyciągała łatwym dojazdem, szerokimi plażami i cenami znacznie niższymi niż w Europie Zachodniej. Z czasem jednak zainteresowanie osłabło, a turyści zaczęli częściej wybierać Turcję, Tunezję, Egipt czy Albanię, korzystając z rosnącej liczby tanich połączeń lotniczych.
Teraz sytuacja znów się zmienia. Najnowszy ranking przygotowany przez TravelSupermarket pokazuje, że to właśnie Bułgaria oferuje najkorzystniejsze cenowo wakacje all inclusive w Europie na lato 2026.
Najlepiej w zestawieniu wypadł region Burgas nad Morzem Czarnym. Średni koszt tygodniowego pobytu all inclusive wynosi tam około 2,7 tys. zł za osobę, co czyni ten rejon jednym z najbardziej opłacalnych wyborów na letni urlop.
Eksperci zwracają uwagę, że o popularności tego regionu decydują nie tylko atrakcyjne ceny, ale także rozbudowana baza hotelowa, szerokie piaszczyste plaże oraz infrastruktura dostosowana do potrzeb rodzin z dziećmi.
Słoneczny Brzeg i Złote Piaski kuszą cenami
Najbardziej znanym kurortem regionu pozostaje Słoneczny Brzeg. To największy wakacyjny resort w Bułgarii, oferujący niemal osiem kilometrów szerokich plaż, aquaparki i bogate zaplecze gastronomiczne.
Według danych TravelSupermarket tygodniowy pobyt all inclusive w czerwcu można znaleźć już od około 1250 zł za osobę. W szczycie sezonu letniego ceny rosną do około 2650 zł.
Jeszcze taniej można upolować oferty poza ścisłym sezonem lub w formule last minute. Obecnie siedmiodniowy pobyt w Złotych Piaskach lub Słonecznym Brzegu można zarezerwować już od 920 zł od osoby. To jednak wariant z dojazdem własnym i wyłącznie ze śniadaniami.
Do kosztów należy doliczyć transport, choć również tutaj ceny pozostają atrakcyjne. Loty oferowane przez niskobudżetowych przewoźników, zwłaszcza na trasie Warszawa-Burgas, dostaniemy już od 200 zł w obie strony.
Dlaczego Bułgaria znów przyciąga turystów?
Powodów jest kilka. Przede wszystkim Bułgaria wciąż oferuje bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wiele hoteli zapewnia dostęp do basenów, aquaparków, animacji dla dzieci i rozbudowanej strefy rekreacyjnej.
Nie bez znaczenia pozostaje również klimat. Lato nad Morzem Czarnym jest słoneczne i stabilne pogodowo, a wysokie temperatury sprzyjają plażowaniu od czerwca aż do września. Bułgarskie plaże to idealne miejsce na wypoczynek zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i seniorów. W popularnych kurortach morze jest zazwyczaj spokojne, a łagodne zejście do wody zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas kąpieli.
Dla wielu turystów ważny jest także krótki lot oraz możliwość dojazdu samochodem, co daje większą swobodę planowania.
Choć Turcja i Egipt wciąż pozostają silną konkurencją, wszystko wskazuje na to, że to właśnie Bułgaria może być jednym z największych wakacyjnych hitów lata 2026.
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Źródło: The Sun
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