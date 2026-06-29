Ranking wart więcej niż pieniądze

Planując wyjazd wakacyjny większość z nas poszukuje w pobliżu swojej bazy wypadowej atrakcji, które mogłyby wzbogacić pobyt i wspomnienia związane z podróżą. Coraz bardziej rozbudowana oferta turystyczna wielu państw może przyprawić o zawrót głowy, zatem co rozsądniejsi poszukują - oprócz samych atrakcji - także opinii o nich, by wiedzieć, czy rzeczywiście warte są czasu i pieniędzy. Firma Radical Storage, międzynarodowa sieć przechowalni bagażu, przeanalizowała niemal 100 tys. opinii turystów na temat najpopularniejszych atrakcji świata i stworzyła ranking zarówno najbardziej rozczarowujących jak i najbardziej wartych odwiedzenia. Jeśli planujesz podróż w któreś z tych miejsc, możesz uniknąć zawodu i poczucia niedosytu.

Najbardziej rozczarowujące atrakcje świata

Georgia Aquarium w Atlancie - drugie miejsce na liście najbardziej rozczarowujących atrakcji na świecie 2026 Ziv Koren East News

Na pierwszym miejscu niechlubnego zestawienia znalazł się brytyjski park rozrywki Alton Towers. Rollercoastery, karuzele i kolejki niestety nie przypadły do gustu odwiedzającym. Według zebranych opinii panuje tam tłok, jest nieprzyjemnie, a ceny są nieadekwatnie wysokie do oferty.

Na drugim miejscu znalazło się oceanarium Georgia Aquarium w Atlancie, a na trzecim Horseshoe Casino w Luizjanie. W pierwszej dziesiątce znajdziemy także kąpieliska Szechenyi w Budapeszcie czy Siam Park na Teneryfie. Jeśli chodzi o ranking krajów z najgorszymi atrakcjami, pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:

Kanada Wielka Brytania USA Węgry Holandia Portugalia Francja Włochy Hiszpania Niemcy

Jak widać, Polski brakuje w tym zestawieniu, co bardzo dobrze o nas świadczy, ale niestety zabrakło jej także w zestawieniu z najlepszymi atrkacjami na świecie.

Najlepsze atrakcje turystyczne na świecie

Lago Negro w Brazylii jest na szczycie listy najlepszych atrakcji turystycznych na świecie 2026 Deposit East News

Jeśli chodzi o atrakcje najmniej rozczarowujące, to na podstawie opinii zwiedzających, zdecydowanie wygrywają ex-aequo park miniatur Mini Mundo w Brazylii oraz jezioro Lago Negro w tym samym kraju. Oba te miejsca otrzymały dokładnie 0 proc. negatywnych opinii związanych z przepłaceniem czy rozczarowaniem.

Na drugim miejscu znajduje się dokładnie 5 atrakcji z takim samym niewielkim odsetkiem negatywnych opinii: 0,2 proc.:

Jardim Botânico de Curitiba - piękny ogród botaniczny w Kurytybie (Brazylia) Parque Ibirapuera - park w São Paulo. Aleja Paulista - aleja w São Paulo, przy której znajdują się kina, parki i architektura XIX wieku. Snowland Park - kryty park narciarski w Gramado. Zoo Parc de Beauval w Saint-Aignan we Francji.

Wybierzecie się w któreś z tych miejsc?

Ranking: https://radicalstorage.com/travel/disappointing-tourist-attractions/

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