Największe rozczarowania wakacyjne. Te miejsca wypadają najgorzej w 2026
Nie każda słynna atrakcja turystyczna spełnia oczekiwania odwiedzających. Choć w internecie wyglądają spektakularnie, rzeczywistość bywa zupełnie inna: tłok, wysokie ceny i rozczarowanie potrafią skutecznie popsuć wymarzoną podróż. Najnowszy ranking oparty na setkach tysięcy opinii pokazuje, które miejsca świata turyści uznali za największe rozczarowania.
Ranking wart więcej niż pieniądze
Planując wyjazd wakacyjny większość z nas poszukuje w pobliżu swojej bazy wypadowej atrakcji, które mogłyby wzbogacić pobyt i wspomnienia związane z podróżą. Coraz bardziej rozbudowana oferta turystyczna wielu państw może przyprawić o zawrót głowy, zatem co rozsądniejsi poszukują - oprócz samych atrakcji - także opinii o nich, by wiedzieć, czy rzeczywiście warte są czasu i pieniędzy. Firma Radical Storage, międzynarodowa sieć przechowalni bagażu, przeanalizowała niemal 100 tys. opinii turystów na temat najpopularniejszych atrakcji świata i stworzyła ranking zarówno najbardziej rozczarowujących jak i najbardziej wartych odwiedzenia. Jeśli planujesz podróż w któreś z tych miejsc, możesz uniknąć zawodu i poczucia niedosytu.
Najbardziej rozczarowujące atrakcje świata
Na pierwszym miejscu niechlubnego zestawienia znalazł się brytyjski park rozrywki Alton Towers. Rollercoastery, karuzele i kolejki niestety nie przypadły do gustu odwiedzającym. Według zebranych opinii panuje tam tłok, jest nieprzyjemnie, a ceny są nieadekwatnie wysokie do oferty.
Na drugim miejscu znalazło się oceanarium Georgia Aquarium w Atlancie, a na trzecim Horseshoe Casino w Luizjanie. W pierwszej dziesiątce znajdziemy także kąpieliska Szechenyi w Budapeszcie czy Siam Park na Teneryfie. Jeśli chodzi o ranking krajów z najgorszymi atrakcjami, pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:
- Kanada
- Wielka Brytania
- USA
- Węgry
- Holandia
- Portugalia
- Francja
- Włochy
- Hiszpania
- Niemcy
Jak widać, Polski brakuje w tym zestawieniu, co bardzo dobrze o nas świadczy, ale niestety zabrakło jej także w zestawieniu z najlepszymi atrkacjami na świecie.
Najlepsze atrakcje turystyczne na świecie
Jeśli chodzi o atrakcje najmniej rozczarowujące, to na podstawie opinii zwiedzających, zdecydowanie wygrywają ex-aequo park miniatur Mini Mundo w Brazylii oraz jezioro Lago Negro w tym samym kraju. Oba te miejsca otrzymały dokładnie 0 proc. negatywnych opinii związanych z przepłaceniem czy rozczarowaniem.
Na drugim miejscu znajduje się dokładnie 5 atrakcji z takim samym niewielkim odsetkiem negatywnych opinii: 0,2 proc.:
- Jardim Botânico de Curitiba - piękny ogród botaniczny w Kurytybie (Brazylia)
- Parque Ibirapuera - park w São Paulo.
- Aleja Paulista - aleja w São Paulo, przy której znajdują się kina, parki i architektura XIX wieku.
- Snowland Park - kryty park narciarski w Gramado.
- Zoo Parc de Beauval w Saint-Aignan we Francji.
Wybierzecie się w któreś z tych miejsc?
Ranking: https://radicalstorage.com/travel/disappointing-tourist-attractions/
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