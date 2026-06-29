Największe rozczarowania wakacyjne. Te miejsca wypadają najgorzej w 2026

Karolina Woźniak

Oprac.: Karolina Woźniak

Nie każda słynna atrakcja turystyczna spełnia oczekiwania odwiedzających. Choć w internecie wyglądają spektakularnie, rzeczywistość bywa zupełnie inna: tłok, wysokie ceny i rozczarowanie potrafią skutecznie popsuć wymarzoną podróż. Najnowszy ranking oparty na setkach tysięcy opinii pokazuje, które miejsca świata turyści uznali za największe rozczarowania.

Osoby w kąpielisku Széchenyi w Budapeszcie na tle żółtych budynków, widoczna para nad basenem.
Budapeszteńskie kąpieliska Széchenyi - trzecie miejsca na liście najbardziej rozczarowujących atrakcji na świecie 2026LASZLO BELICZAYEast News

Ranking wart więcej niż pieniądze

Planując wyjazd wakacyjny większość z nas poszukuje w pobliżu swojej bazy wypadowej atrakcji, które mogłyby wzbogacić pobyt i wspomnienia związane z podróżą. Coraz bardziej rozbudowana oferta turystyczna wielu państw może przyprawić o zawrót głowy, zatem co rozsądniejsi poszukują - oprócz samych atrakcji - także opinii o nich, by wiedzieć, czy rzeczywiście warte są czasu i pieniędzy. Firma Radical Storage, międzynarodowa sieć przechowalni bagażu, przeanalizowała niemal 100 tys. opinii turystów na temat najpopularniejszych atrakcji świata i stworzyła ranking zarówno najbardziej rozczarowujących jak i najbardziej wartych odwiedzenia. Jeśli planujesz podróż w któreś z tych miejsc, możesz uniknąć zawodu i poczucia niedosytu.

Najbardziej rozczarowujące atrakcje świata

Grupa ludzi obserwujących ogromny basen akwariowy, w którym pływają rekin wielorybi, różnorodne gatunki ryb i inne duże morskie stworzenia.
Georgia Aquarium w Atlancie - drugie miejsce na liście najbardziej rozczarowujących atrakcji na świecie 2026Ziv KorenEast News

Na pierwszym miejscu niechlubnego zestawienia znalazł się brytyjski park rozrywki Alton Towers. Rollercoastery, karuzele i kolejki niestety nie przypadły do gustu odwiedzającym. Według zebranych opinii panuje tam tłok, jest nieprzyjemnie, a ceny są nieadekwatnie wysokie do oferty.

Na drugim miejscu znalazło się oceanarium Georgia Aquarium w Atlancie, a na trzecim Horseshoe Casino w Luizjanie. W pierwszej dziesiątce znajdziemy także kąpieliska Szechenyi w Budapeszcie czy Siam Park na Teneryfie. Jeśli chodzi o ranking krajów z najgorszymi atrakcjami, pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:

  1. Kanada
  2. Wielka Brytania
  3. USA
  4. Węgry
  5. Holandia
  6. Portugalia
  7. Francja
  8. Włochy
  9. Hiszpania
  10. Niemcy

Jak widać, Polski brakuje w tym zestawieniu, co bardzo dobrze o nas świadczy, ale niestety zabrakło jej także w zestawieniu z najlepszymi atrkacjami na świecie.

Najlepsze atrakcje turystyczne na świecie

Pedalówki w kształcie łabędzi płynące po spokojnym jeziorze otoczonym wysokimi drzewami, w tle widoczny duży budynek z czerwonym dachem.
Lago Negro w Brazylii jest na szczycie listy najlepszych atrakcji turystycznych na świecie 2026Deposit East News

Jeśli chodzi o atrakcje najmniej rozczarowujące, to na podstawie opinii zwiedzających, zdecydowanie wygrywają ex-aequo park miniatur Mini Mundo w Brazylii oraz jezioro Lago Negro w tym samym kraju. Oba te miejsca otrzymały dokładnie 0 proc. negatywnych opinii związanych z przepłaceniem czy rozczarowaniem.

Na drugim miejscu znajduje się dokładnie 5 atrakcji z takim samym niewielkim odsetkiem negatywnych opinii: 0,2 proc.:

  1. Jardim Botânico de Curitiba - piękny ogród botaniczny w Kurytybie (Brazylia)
  2. Parque Ibirapuera - park w São Paulo.
  3. Aleja Paulista - aleja w São Paulo, przy której znajdują się kina, parki i architektura XIX wieku.
  4. Snowland Park - kryty park narciarski w Gramado.
  5. Zoo Parc de Beauval w Saint-Aignan we Francji.

Wybierzecie się w któreś z tych miejsc?

Ranking: https://radicalstorage.com/travel/disappointing-tourist-attractions/

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