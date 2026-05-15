Spis treści: Rezerwacje już wystartowały. Pierwsi goście zameldują się jeszcze w czerwcu Jakie pokoje można już rezerwować? Do wyboru mamy trzy opcje Ile kosztuje nocleg w największym hotelu w Polsce? Ceny robią wrażenie

Rezerwacje już wystartowały. Pierwsi goście zameldują się jeszcze w czerwcu

15 maja 2026 roku Gołębiewski w Pobierowie oficjalnie uruchomił możliwość rezerwacji pobytów na swojej stronie internetowej. Aby sprawdzić dostępność, wystarczy wejść w zakładkę rezerwacyjną i wybrać interesujący termin.

Pierwsze pobyty będzie można realizować od 26 czerwca 2026 roku. Na start obiekt odda do dyspozycji ponad 500 pokoi, choć docelowo kompleks ma liczyć aż 1240 apartamentów i pokoi, co uczyni go największym hotelem w Polsce.

Nowy Gołębiewski znajduje się zaledwie 150 metrów od plaży, a goście będą mogli korzystać z bezpośredniego zejścia na piasek. Resort zaprojektowano jako całoroczny obiekt premium - zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i klientów biznesowych.

Skala inwestycji robi ogromne wrażenie. Sercem kompleksu jest Park Wodny Tropikana, największy hotelowy aquapark w kraju. Na terenie obiektu znalazł się także gigantyczny odkryty basen o wymiarach 104 na 60 metrów, rozbudowana strefa wellness, 11 gabinetów spa, grota solna i lodowa, nowoczesna siłownia, kręgielnia, klub nocny oraz dwie sale kinowe.

Jakie pokoje można już rezerwować? Do wyboru mamy trzy opcje

Na początek dla gości udostępniono kilka wariantów zakwaterowania.

Najprostsza opcja to klasyczny pokój dwuosobowy, wyposażony w dwa łóżka z możliwością połączenia, balkon, klimatyzację, telewizor, Wi-Fi, lodówkę i elegancką łazienkę z prysznicem. Dominują tu stonowane szaro-beżowe kolory, drewniane akcenty i nowoczesne wykończenie.

Dostępny jest również wariant z dostawką, idealny dla rodzin z dzieckiem - z rozkładaną sofą i większą przestrzenią.

Dla większych grup przygotowano pokoje typu studio, czyli dwa niezależne pokoje połączone drzwiami wewnętrznymi. To rozwiązanie dla nawet ośmiu osób.

Najbardziej luksusową opcją są apartamenty o powierzchni od 70 do 120 mkw. W środku znajdują się salon, osobna sypialnia, aneks kuchenny, garderoba, łazienka z wanną i prysznicem oraz przestronny taras z widokiem na Bałtyk.

Hotel oferuje dwa modele rezerwacji:

bezzwrotny - tańszy, z 90-procentowym zadatkiem,

elastyczny - tylko nieco droższy, ale z większą możliwością zmian i anulacji.

W obu przypadkach cena obejmuje śniadanie, drugi posiłek, wstęp do aquaparku, siłowni i klubu dziecięcego.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to jedna z najgłośniejszych inwestycji nad polskim morzem ostatnich lat

Ile kosztuje nocleg w największym hotelu w Polsce? Ceny robią wrażenie

Ceny różnią się w zależności od terminu, standardu pokoju i liczby gości.

Za najtańszy pokój dla dwóch osób w środku tygodnia zapłacimy:

1614,50 zł za noc w ofercie bezzwrotnej,

1736 zł w opcji elastycznej.

Weekendy w szczycie sezonu wypadają już nieco drożej. Wówczas najtańsza opcja zakwaterowania, czyli standardowy pokój dwuosobowy kosztować nas będzie około 1850 zł za noc.

Pokój dwuosobowy z widokiem na morze to koszt od:

1695,40 zł (bezzwrotna),

1823 zł (elastyczna).

Najdroższa opcja, czyli apartament z widokiem na Bałtyk, kosztuje od 4844 zł za jedną noc.

Rodziny z dwójką dzieci zapłacą od 2095 zł za dobę, natomiast większy apartament rodzinny to wydatek od 4190,50 zł za noc.

Przy tygodniowym pobycie dla dwóch osób ceny zaczynają się od około 8080 zł, a w najbardziej luksusowych wariantach mogą przekroczyć nawet 26 tys. zł.

Choć ceny są wysokie, wszystko wskazuje na to, że największy hotel w Polsce już w pierwszym sezonie może stać się jednym z najgorętszych adresów wakacyjnych nad Bałtykiem.

