Spis treści: Wagon restauracyjny nie służy do spotkań ani pracy Palenie i zakłócanie spokoju pasażerów Zwierzęta i akty wandalizmu pod szczególnym nadzorem

Wagon restauracyjny nie służy do spotkań ani pracy

Jednym z miejsc, w których najczęściej dochodzi do łamania regulaminu, jest wagon restauracyjny WARS. Choć bywa traktowany jako przestrzeń do rozmów, pracy przy laptopie czy spotkań towarzyskich, przepisy jasno określają jego przeznaczenie.

Pasażerowie mogą przebywać w nim wyłącznie podczas spożywania zakupionych na miejscu posiłków i napojów. Zajmowanie stolików bez korzystania z oferty gastronomicznej jest niedozwolone.

Wagon restauracyjny jest również jedynym miejscem w pociągu, w którym dopuszczalne jest spożywanie alkoholu, pod warunkiem że został on zakupiony w WARS-ie. Picie alkoholu w pozostałych częściach składu może skutkować mandatem w wysokości 500 zł. W przypadku odmowy jego przyjęcia kierownik pociągu ma prawo wezwać Straż Ochrony Kolei.

Palenie i zakłócanie spokoju pasażerów

Regulamin PKP Intercity kategorycznie zabrania palenia papierosów, e-papierosów oraz urządzeń podgrzewających tytoń na terenie całego pociągu. Standardowa kara za takie wykroczenie wynosi 500 zł, jednak w nowoczesnych składach, takich jak Pendolino, uruchomienie czujników dymu może doprowadzić do zatrzymania pociągu. Wówczas grzywna może wzrosnąć nawet do 1900 zł.

Niepożądane są również zachowania zakłócające komfort podróży innych osób. Głośne rozmowy telefoniczne, słuchanie muzyki bez słuchawek czy inne formy hałasowania mogą skutkować upomnieniem, a w skrajnych przypadkach - nakazem opuszczenia pociągu na najbliższej stacji.

Pamiętajmy, że w WARS-ie mogą przebywać tylko osoby, które spożywają posiłki i napoje tam zakupione Bartosz Krupa East News

Zwierzęta i akty wandalizmu pod szczególnym nadzorem

Podróżowanie z czworonogami również podlega określonym zasadom. Psy muszą być prowadzone na smyczy i w kagańcu, a właściciel zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia zwierzęcia. Zwierząt nie wolno wprowadzać do wagonu restauracyjnego - wyjątek stanowią psy przewodnicy oraz psy asystujące.

Szczególnie surowo traktowane są natomiast akty wandalizmu. Niszczenie wyposażenia pociągu, takie jak uszkadzanie siedzeń czy wybijanie szyb, kwalifikowane jest jako przestępstwo. W takich przypadkach sprawcy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, a grożąca kara pozbawienia wolności wynosi od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Przewoźnik apeluje, by traktować wspólną przestrzeń z należytą odpowiedzialnością i dbałością o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów.

Zainspiruj się nowymi kierunkami i praktycznymi poradami dla podróżniczek. Sprawdź więcej artykułów na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Bez jedzenia. Bez wody. Bez litości. Ramadan w Arabii INTERIA.PL