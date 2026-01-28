Spis treści: Chojnice - nieoczywista perełka Pomorza Ponad 750 lat historii Chojnice niejedno mają imię Co warto zobaczyć w Chojnicach? Dawne czasy podane na tacy Atrakcje Chojnic, których nie warto przegapić

Chojnice - nieoczywista perełka Pomorza

Chojnice to miasto położone w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Choć nie leży nad samym morzem, potrafi zaskoczyć połączeniem kameralnej atmosfery, długiej historii oraz bliskości natury. Oto miejsce idealne dla turystów lubiących odkrywać miejsca z charakterem, które nie zostały stłamszone przez masową turystkę.

Miasto zachowało układ średniowiecznych murów, co jest prawdziwą gratką dla miłośników dawnych czasów. Spacerując po historycznym centrum, łatwo odnieść wrażenie, że czas płynie tu nieco wolniej. Trzeba jednak podkreślić, że Chojnice są ważnym ośrodkiem kulturalnym i edukacyjnym regionu.

Ponad 750 lat historii

Dzieje Chojnic sięgają XIII wieku. Pierwsza wzmianka na ich temat pojawiła się w 1275 roku, więc krótka chwila poświęcona na matematyczne kalkulacje pozwala stwierdzić, że miasto liczy już 750 lat. Nie jest znana dokładna data nadania praw miejskich, choć szacuje się, że miało to miejsce przed 1320 rokiem.

Widok na Bramę Człuchowską Albin Marciniak East News

Przez wieki Chojnice znajdowały się pod najróżniejszymi wpływami. Od Zakonu Krzyżackiego, poprzez Królestwo Polskie, aż do Prus. Wielokulturowe dziedzictwo wciąż jest widoczne w architekturze i zagospodarowaniu urbanistycznym. Warto wiedzieć, że miasto odgrywało istotną rolę handlową i obronną. Położone było na dawnym trakcie między Berlinem a Królewcem, łączyło także Pomorze z południowymi rejonami naszego kraju.

Chojnice niejedno mają imię

Z racji strategicznego położenia bywa opisywane mianem "Bramy Pomorza". Spotkać można także określenie "Brama Kaszub", którego powstanie zdecydowanie nie było dziełem przypadku. Chojnice leżą na styku Kaszub i Borów Tucholskich, stanowiąc naturalne wejście w kaszubski region kulturowy od strony południowej. Właśnie tutaj zaczyna się świat specyficznej tradycji, języka, muzyki i kuchni.

Co warto zobaczyć w Chojnicach? Dawne czasy podane na tacy

Szukasz ciekawego przystanku w drodze nad Bałtyk? A może rozglądasz się za nieoczywistym miejscem na spędzenie weekendu? Chojnice nie będą rozczarowaniem. Jakich atrakcji spodziewać się w mieście?

Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc jest Brama Człuchowska, będąca nadal imponującą pozostałością dawnych murów obronnych. Symbol miasta podziwiać można nie tylko z zewnątrz. W jego ścianach mieści się Muzeum Historyczno-Etnograficzne, pozwalające zgłębić historię miasta z perspektywy odkryć archeologicznych oraz obejrzeć z bliska piękne hafty kaszubskie. Ekspozycje obejmują również sztukę i rzemiosło ludowe. Mając nowoczesny smartfon w ręce, można być pod wrażeniem, jak nasi przodkowie radzili sobie, kiedy codzienność opierała się na zbieractwie, rybołówstwie czy rolnictwie.

Chojnice zachęcają bardzo fotogenicznymi kadrami Piotr Hukalo East News

Atrakcje Chojnic, których nie warto przegapić

W samym sercu miasta znajduje się rynek z neogotyckim ratuszem, wzorowana na stylu klasycystycznym fontanna i malownicze kamienice. Warto wspomnieć, że starania o wygląd Chojnic zostały docenione i w 2008 roku miasto zdobyło nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich za najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną. Wpłynął na to nie tylko wygląd samego rynku, ale też zadbane ulice, dwa teatry czy Park Tysiąclecia, będący zieloną oazą spokoju i idealnym miejscem spacerowym zarówno dla turystów, jak i mieszkańców.

Park Tysiąclecia zaprasza do eksplorowania malowniczych tras spacerowych 123RF/PICSEL

Warto zajrzeć również do Bazyliki Mniejszej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Ogromną zaletą miasta jest fakt, że daje możliwość obcowania z naturą. Mowa nie tylko wspomnianym parku o powierzchni prawie 16 hektarów. Z miasta szybko i sprawnie można przedostać się do Parku Narodowego "Bory Tucholskie", by znaleźć się w świecie, w którym królują lasy i jeziora. W pobliżu znajduje się także Jezioro Charzykowskie, którego okolice to raj zarówno dla spacerowiczów, jak i wielbicieli aktywnego wypoczynku nad wodą.

