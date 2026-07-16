Tekst jest częścią cyklu "Mały budżet-wielka podróż" - wakacyjnej akcji redakcji lifestyle Interii, w ramach której co tydzień radzimy jak zorganizować niedrogie wakacje w popularnych miejscach. Zabierzemy Was nad Bałtyk, w góry, do Chorwacji, Grecji, Turcji i w wiele innych miejsc. Zaproponujemy atrakcje dla aktywnych i dla tych, którzy lubią poleniuchować. A to wszystko, bez zaciskania pasa. Bądźcie z nami przez całe lato!

Spis treści: Płynne złoto, czyli oliwa z oliwek Słodkie wspomnienia w słoiku. Greckie miody na pamiątkę Rzemiosło z duszą. Pamiątka z Grecji, która zostanie z tobą na lata O podróży do Grecji przypomnisz sobie podczas pielęgnacji ciała Grecki talizman jako pamiątka z wakacji

Płynne złoto, czyli oliwa z oliwek

To absolutny fundament greckiej kuchni, a zarazem rzecz, którą turyści chętnie pakują do walizek. Trudno byłoby wyobrazić sobie tradycyjne dania tego kraju bez produktu, który nie bez powodu jest nazywany płynnym złotem. Grecka oliwa z oliwek uchodzi za jedną z najlepszych na świecie. Wszystko za sprawą tradycyjnych metod produkcji i wyjątkowego klimatu, w którym dojrzewają owoce.

Jeśli chodzi o samą wyprawę w poszukiwaniu pamiątki wysokiej jakości, najlepiej udać się na targi i do miejsc, w których oliwę z oliwek można kupić bezpośrednio od lokalnych producentów. Brzmi jak sporo zachodu? Niekoniecznie, gdy weźmie się pod uwagę, że to właśnie oliwie z oliwek przypisuje się właściwości, które odpowiadają za długowieczność Greków.

Stoiska z pamiątkami uginają się pod ciężarem przedmiotów, które z Grecją nie mają wiele wspólnego. Podczas zakupów stawiaj na autentyczne produkty 123RF/PICSEL

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Słodkie wspomnienia w słoiku. Greckie miody na pamiątkę

Tradycja pszczelarska w Grecji sięga czasów starożytnych, a tutejsze miody różnią się znacząco od tych, które znamy z polskich supermarketów. Prawdziwym królem wyrobów rzemieślniczych jest miód tymiankowy, z którego produkcji słyną zwłaszcza Kreta i Rodos. Ma piękny, bursztynowy kolor, jest niezwykle aromatyczny i gęsty. Doskonale komponuje się z jogurtem greckim i orzechami włoskimi. Do zrobienia typowo greckiej przekąski wcale nie trzeba wielu składników - im prościej, tym lepiej.

Będąc w Grecji na wakacjach, natknąć się można na inne odmiany. Warte skosztowania są także miody wrzosowe i kasztanowe. Miłośnicy nietypowych smaków nie powinni odmawiać sobie degustacji miodu eukaliptusowego oraz szałwiowego. Taka pamiątka przywoła południowy klimat natychmiastowo, nawet gdy będziemy się nią raczyć w zimne, deszczowe popołudnie.

Rzemiosło z duszą. Pamiątka z Grecji, która zostanie z tobą na lata

Szukasz czegoś trwałego, co przez lata będzie przypominać o udanym urlopie w Grecji? Postaw na przedmioty wykonane z drewna oliwnego. Charakteryzują się trwałością i odpornością na wilgoć, dlatego w sklepach z pamiątkami łatwo jest trafić na najróżniejsze przybory kuchenne. Ozdobne misy, deski do krojenia i łyżki do sałatek nietrudno jest przetransportować, co jest tylko dodatkowym atutem.

Przedmioty z drewna oliwnego zostaną z tobą na długo 123RF/PICSEL

Dodatkowo drewno oliwne prezentuje się wyjątkowo szykownie. Nieregularne, falujące usłojenie sprawia, że każdy przedmiot jest unikalny. Ze względu na specyficzne cechy surowiec ten trudno podrobić. Chcąc jednak mieć pewność, że kupujemy rzecz autentyczną i wysokiej jakości, zdajmy się na własne zmysły. Powierzchnia powinna być gładka i pachnieć naturalnym olejem, a nie chemicznym lakierem. Przedmioty wykonane z drewna oliwnego są też dość ciężkie.

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O podróży do Grecji przypomnisz sobie podczas pielęgnacji ciała

Grecki rynek kosmetyczny opiera się na dobrodziejstwach natury, więc turyści często decydują się na zakup produktów do pielęgnacji ciała. Łatwo dostępną, a zarazem tanią i praktyczną pamiątką są naturalne mydła na bazie oliwy z oliwek. Bywają wzbogacane także o lawendę, aloes czy miód. Mają prosty skład, doskonale nawilżają skórę i kosztują niewiele, przez co sprawdzają się znakomicie jako drobne upominki dla bliskich.

Warto zwrócić uwagę także na kosmetyki, które w swoim składzie zawierają mastyks. To unikalna, aromatyczna żywica pozyskiwana z drzew pistacji kleistej, rosnących na wyspie Chios. Ciekawym pomysłem na zabranie ze sobą kawałka Grecji jest zakup naturalnych gąbek morskich, pochodzących z okolic wyspy Kalimnos. Są trwałe, świetnie nadają się do delikatnego złuszczania martwego naskórka i stanowią pierwszorzędną alternatywę dla plastikowych myjek.

Grecki talizman jako pamiątka z wakacji

Oto przedmioty, których w Grecji nie przeoczysz. Na jedno trzeba uważać 123RF/PICSEL

Przemierzając greckie miasteczka w poszukiwaniu upragnionych pamiątek, z pewnością zauważysz charakterystyczne niebieskie koraliki z symbolem oka proroka, znane jako mati. Wkomponowane są w bransoletki, wisiorki, kolczyki i breloki. Nie tylko wyglądają bardzo ozdobnie, ale przede wszystkim noszą w sobie moc chroniącą właściciela przed "złym spojrzeniem" i zawiścią.

Co ważne, według popularnych wierzeń oka proroka nie należy kupować dla samego siebie. Być może trzeba namówić towarzysza podróży, by sprawił ci taki prezent? Nawet jeśli nie do końca wierzysz w siłę tego rodzaju symboli, jedno szybkie spojrzenie na suwenir wystarczy, by przypomnieć sobie wakacyjny czas.

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„Polacy za granicą”: To jedyne takie miejsce w Grecji Polsat Play Polsat Play