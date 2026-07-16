Spis treści: Transport i poruszanie się po Salonikach w budżetowej wersji Ile kosztuje nocleg w Salonikach? Czy Saloniki naprawdę są tak brzydkie, jak często się o nich mówi? Saloniki bez plaży? To nie problem Co jeszcze zobaczyć w okolicy Salonik?

Transport i poruszanie się po Salonikach w budżetowej wersji

Saloniki należą do jednych z bardziej przystępnych cenowo miast w Grecji - także pod względem dojazdu. Dużym atutem są stosunkowo tanie loty. Jeszcze w lipcu można znaleźć połączenia od około 389 zł, a w sierpniu ceny zaczynają się od około 442 zł z Krakowa. Loty z Poznania bywają zazwyczaj droższe jedynie o kilkadziesiąt złotych. Najkorzystniejsze oferty pojawiają się oczywiście poza szczytem sezonu. We wrześniu można trafić na atrakcyjne ceny, gdyż bilety w dwie strony z Warszawy lub Krakowa można znaleźć już za około 320 zł.

Lotnisko w Salonikach znajduje się około 17 kilometrów od centrum miasta, a dojazd zajmuje mniej więcej 30 minut. Osoby przylatujące w ciągu dnia mogą skorzystać m.in. z autobusu 79K, który zapewnia wygodne połączenie z miastem. Cena pojedynczego biletu zależy od wybranej linii i wynosi około 0,60-2 euro. Jeśli planujemy częściej korzystać z komunikacji miejskiej, warto rozważyć zakup pakietu 10 przejazdów, którego koszt wynosi około 5,80-7,80 euro.

Jeżeli jednak chcemy zobaczyć więcej niż samo miasto, dobrym rozwiązaniem może być wynajem samochodu na kilka dni. Auto przyda się szczególnie podczas wycieczki na Półwysep Chalkidiki, słynący z pięknych plaż i malowniczych zatok. Warto jednak dokładnie porównać oferty i nie decydować się na pierwszą propozycję, nawet jeśli jest przedstawiana jako "wyjątkowa okazja". Często korzystniejsze ceny można znaleźć w lokalnych wypożyczalniach, a rekomendacje mogą mieć także właściciele apartamentów czy hoteli. Przed wynajmem samochodu dobrze sprawdzić wszystkie szczegóły umowy - czy jest obowiązek zablokowania określonej kwoty na karcie, jaki jest zakres ubezpieczenia oraz jakie są zasady dotyczące paliwa. Należy również dokładnie obejrzeć auto i wykonać zdjęcia przed rozpoczęciem jazdy, aby uniknąć późniejszych nieporozumień dotyczących ewentualnych uszkodzeń. Choć Grecja jest krajem bardzo przyjaznym turystom, jak wszędzie warto zachować ostrożność i dokładnie sprawdzać warunki usług.

Widok na Saloniki. Czy są tak brzydkie jak mówią? 123RF/PICSEL

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Ile kosztuje nocleg w Salonikach?

Ceny zakwaterowania w Salonikach również mogą pozytywnie zaskoczyć. Na platformie Booking można znaleźć apartament dla dwóch osób na 6 nocy w sierpniu już od około 846 zł, choć najtańsze opcje często znajdują się nieco dalej od ścisłego centrum - przykładowo około 2 kilometrów od najważniejszych atrakcji. Jeśli zależy nam na centralnej lokalizacji, ceny nadal pozostają rozsądne. Nocleg dla dwóch osób na podobny okres można znaleźć za około 1107 zł. Do końcowej kwoty warto jednak doliczyć ewentualny podatek turystyczny, który może być pobierany na miejscu.

W przypadku Airbnb ceny bywają często porównywalne z Bookingiem, dlatego warto sprawdzać obie platformy przed dokonaniem rezerwacji. Na obu można znaleźć dodatkowe obniżki. Booking oferuje m.in. zniżki w ramach programu Genius. Natomiast na Airbnb gospodarze czasem obniżają ceny, szczególnie gdy termin pobytu zbliża się, a obiekt nadal pozostaje wolny. Dzięki tanim połączeniom lotniczym, niedrogiej komunikacji i szerokiej ofercie noclegów Saloniki mogą być jednym z ciekawszych kierunków.

Czy Saloniki naprawdę są tak brzydkie, jak często się o nich mówi?

Czasami niska cena danego kierunku wynika z tego, że turyści po prostu go omijają. Czy tak jest w przypadku Salonik? Rzeczywiście można znaleźć opinie, że miasto nie zachwyca, jednak warto spojrzeć na nie z szerszej perspektywy. Saloniki to przecież drugie największe miasto Grecji, które łączy historię, lokalny klimat i znacznie bardziej autentyczne oblicze kraju niż popularne kurorty.

Najbardziej zadbana i turystyczna część miasta znajduje się w okolicach Białej Wieży oraz nadmorskiej promenady. To właśnie tutaj skupia się życie miasta - kawiarnie, restauracje, zabytki i miejsca, które wieczorami wypełniają mieszkańcy i turyści. Niektóre dalsze dzielnice mogą wyglądać mniej atrakcyjnie, ale jest to charakterystyczne dla wielu greckich miast. Kontrast między reprezentacyjnymi częściami a bardziej surowymi zakątkami pozwala jednak zobaczyć prawdziwe, codzienne życie mieszkańców.

Saloniki zdecydowanie nie są miejscem, w którym można się nudzić. Podczas zwiedzania miasta bez problemu można przejść kilkadziesiąt tysięcy kroków dziennie, odkrywając kolejne atrakcje. Nie brakuje tu zabytków. Warto zobaczyć m.in. Białą Wieżę, będącą symbolem miasta, Rotundę - jeden z najstarszych zachowanych obiektów, Łuk Galeriusza, Kościół św. Dymitra, Plac Arystotelesa, ruiny Forum Rzymskiego oraz Muzeum Archeologiczne.

Warto jednak wyjść poza typowe atrakcje i zobaczyć, jak wygląda życie mieszkańców. Popularnym miejscem odpoczynku są Pasha's Gardens, gdzie lokalni mieszkańcy spędzają czas na świeżym powietrzu, często organizując pikniki na kocach. To także dobre miejsce na chwilę relaksu po spacerze po górnej części miasta, zwłaszcza w upalne dni, gdy pokonywanie stromych ulic może być męczące. W takich sytuacjach pomocna okazuje się komunikacja miejska.

Biała Wieża i nadmorska promenada, Saloniki Int Seo 123RF/PICSEL

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Saloniki bez plaży? To nie problem

Jednym z powodów, dla których część turystów rezygnuje z Salonik, jest brak typowej plaży w samym mieście. Mało kto jednak wie, że z portu znajdującego się tuż przy promenadzie można łatwo dostać się nad morze. W sezonie kursują łodzie, którymi w około 50 minut można dotrzeć m.in. do Perei - jednej z najczęściej polecanych plaż w okolicy - oraz Agia Triada. Sam rejs jest dodatkową atrakcją i ciekawym sposobem na spędzenie czasu.

Rejs statkiem z portu w Salonikach na plażę Perea Karolina Burda Archiwum autora

Jeśli natomiast zdecydujemy się na wynajem samochodu na kilka dni, warto skierować się w stronę Półwyspu Chalkidiki. To prawdziwy raj dla miłośników pięknych plaż, turkusowej wody i malowniczych krajobrazów oddalonych o 1-1,5 h jazdy. Osoby podróżujące bez auta również mają możliwość dotarcia na Chalkidiki. Autobusy kursujące z dworca KTEL Chalkidiki pozwalają dostać się do najważniejszych miejscowości, takich jak Nea Moudania. Jak widać Saloniki są również przyjazne dla osób poruszających się komunikacją miejską.

Kassandra, Półwysep Chalkidiki 123RF/PICSEL

Co jeszcze zobaczyć w okolicy Salonik?

Warto również spojrzeć w drugą stronę i odwiedzić inne atrakcje położone poza miastem. Ciekawymi propozycjami są termy Pozar oraz spektakularne wodospady w Edessie. Jeśli nie mamy samochodu, można skorzystać ze zorganizowanych wycieczek grupowych dostępnych na platformach turystycznych.

Saloniki to więc znacznie więcej niż tylko promenada i dobre jedzenie. To miasto pełne historii, lokalnego klimatu i możliwości jednodniowych wyjazdów, które można odkrywać bez uszczuplania portfela. Dla osób szukających mniej oczywistej i bardziej budżetowej Grecji może okazać się naprawdę ciekawym kierunkiem.

Wodospad w Edessie 123RF/PICSEL

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