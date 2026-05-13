Spis treści: Rajska wyspa bez tłumów i wielkich kurortów São Miguel na Azorach. Zielone serce archipelagu Co robić na São Miguel? Najbardziej spektakularne miejsca Nie tylko São Miguel. Każda wyspa ma własny charakter Plaże inne niż wszystkie. Surowe piękno wybrzeża Azorów Jak dolecieć i kiedy najlepiej zaplanować podróż?

Rajska wyspa bez tłumów i wielkich kurortów

Azory to portugalski archipelag dziewięciu wulkanicznych wysp położonych na Atlantyku, około 1500 kilometrów od wybrzeży Portugalii kontynentalnej. Geograficznie znajdują się na styku trzech płyt tektonicznych: północnoamerykańskiej, euroazjatyckiej i afrykańskiej.

Choć leżą na oceanie i często bywają mylone z Wyspami Kanaryjskimi, Azory stanowią odrębny archipelag i są autonomicznym regionem Portugalii. Odkryte przez portugalskich żeglarzy w XV wieku, do dziś zachowały własny, niepowtarzalny charakter.

Archipelag dzieli się na trzy grupy wysp. Zachodnią tworzą Flores i Corvo, środkową Faial, Pico, São Jorge, Graciosa i Terceira, a wschodnią São Miguel oraz Santa Maria.

To właśnie oddalenie od kontynentu sprawiło, że miejsce zachowało swój dziewiczy charakter. Nie znajdziemy tu wielkich kompleksów hotelowych ani tłumów, które w szczycie sezonu zalewają inne europejskie wyspy.

São Miguel na Azorach. Zielone serce archipelagu

Azory nie bez powodu nazywane są "zielonymi Hawajami Europy". Tutejsze krajobrazy zachwycają soczystą roślinnością, stromymi klifami, wodospadami, jeziorami ukrytymi w kraterach dawnych wulkanów i surowym wybrzeżem obmywanym przez Atlantyk.

Najbardziej znaną wyspą jest São Miguel, nazywana zielonym sercem archipelagu. To właśnie tutaj znajduje się główny port lotniczy i to od niej większość turystów rozpoczyna swoją przygodę z Azorami.

Wyspa zachwyca różnorodnością. W jej centrum rozciąga się Lagoa do Fogo, najwyżej położone jezioro Azorów, ukryte w ogromnej kalderze wulkanicznej. Strome zbocza porośnięte dziką roślinnością sprawiają, że miejsce wygląda jak fragment tropikalnej dżungli przeniesionej na środek Atlantyku.

Do jeziora prowadzą liczne szlaki trekkingowe. To idealna propozycja dla osób szukających kontaktu z naturą i ciszy z dala od cywilizacji.

Azory to raj dla aktywnych. Znajdziemy tu całą masę malowniczych szlaków trekkingowych 123RF/PICSEL

Co robić na São Miguel? Najbardziej spektakularne miejsca

Symbolem wyspy pozostaje też Lagoa das Sete Cidades - dwa jeziora kraterowe połączone wąskim przesmykiem, których tafle przybierają intensywnie zielony i niebieski kolor. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Portugalii i stały punkt rankingów najpiękniejszych zakątków Europy.

Najlepszy widok na jeziora rozciąga się z punktów Vista do Rei oraz Miradouro da Boca do Inferno. Szczególnie ten drugi uchodzi za jedno z najbardziej spektakularnych miejsc widokowych na całych Azorach.

Równie niezwykłym zakątkiem jest Terra Nostra w miejscowości Furnas. To rozległy ogród botaniczny pełen egzotycznych roślin, romantycznych alejek i gorących źródeł termalnych. Znajdujący się tu basen z wodą bogatą w żelazo ma charakterystyczny rdzawy kolor i jest jedną z największych atrakcji wyspy.

Na uwagę zasługuje także Praia da Viola - kameralna plaża z czarnym, wulkanicznym piaskiem, otoczona zielonymi klifami i śladami dawnej zabudowy młynarskiej.

Nie tylko São Miguel. Każda wyspa ma własny charakter

Choć to właśnie São Miguel przyciąga najwięcej turystów, pozostałe wyspy również zachwycają swoim charakterem.

Flores i Corvo oferują dziewicze krajobrazy wodospadów, jezior i kraterów. Pico słynie z najwyższego szczytu Portugalii, wulkanicznych szlaków i wpisanych na listę UNESCO winnic. Z kolei Faial przyciąga żeglarzy z całego świata i uchodzi za jedno z najlepszych miejsc do obserwacji wielorybów.

Każda wyspa ma własną atmosferę i własne tempo życia. To właśnie ta różnorodność sprawia, że Azory trudno porównać z jakimkolwiek innym miejscem w Europie.

Wyspa Flores na Azorach zachwyca wodospadami, zielenią i krajobrazami jak z tropików 123RF/PICSEL

Plaże inne niż wszystkie. Surowe piękno wybrzeża Azorów

Azory nie są klasycznym kierunkiem dla osób marzących wyłącznie o leżeniu na piasku. Tutejsze plaże są przede wszystkim wulkaniczne - ciemne, surowe i spektakularne wizualnie. Jednak nie brakuje miejsc, gdzie możemy zrelaksować się czy też zażyć kąpieli w oceanie.

Jednym z najpiękniejszych miejsc jest Praia da Viola na São Miguel. Prowadzi do niej malowniczy szlak przez zielone wzgórza i pozostałości dawnych młynów. Na miejscu czeka cisza, szum fal i widok monumentalnych klifów opadających wprost do oceanu.

Dla rodzin świetnym wyborem będzie Praia do Areal de Santa Bárbara - jedna z najdłuższych plaż na wyspie z łagodnym zejściem do wody i miękkim, ciemnym piaskiem kontrastującym ze szmaragdowym Atlantykiem.

Jak dolecieć i kiedy najlepiej zaplanować podróż?

Głównym lotniskiem archipelagu jest port João Paulo II w Ponta Delgada na São Miguel. To właśnie tutaj trafia większość podróżnych, którzy później mogą korzystać z lokalnych połączeń lotniczych i promowych między wyspami.

Niestety obecnie z Polski na Azory nie znajdziemy żadnych bezpośrednich połączeń lotniczych. Konieczny jest lot z przesiadką, która najczęściej odbywa się w Lizbonie, jednak jest to wspaniała okazja na odwiedzenie stolicy Portugalii. Najtańsze bilety w obie strony z przesiadką znajdziemy już od 966 zł, szczególnie poza ścisłym sezonem. Często jednak pojawiają się promocje, a bilety lotnicze można znaleźć w jeszcze niższych cenach.

Klimat Azorów jest stosunkowo łagodny. Temperatury zimą wynoszą średnio 13 stopni Celsjusza, latem dochodzą do 24 stopni.

Najlepszy czas na wizytę przypada od czerwca do sierpnia. To wtedy warunki sprzyjają trekkingom, kąpielom i sportom wodnym, a wyspy toną w kwiatach hortensji. Trzeba jednak pamiętać, że nawet latem pogoda potrafi zmieniać się tu błyskawicznie - słońce może w kilka minut ustąpić miejsca mgłom i intensywnemu deszczowi.

Właśnie ta nieprzewidywalność sprawia jednak, że Azory pozostają tak autentyczne. To miejsce, które nie próbuje przypodobać się turystom - i właśnie dlatego zachwyca bardziej niż wiele modnych kierunków.

