Spis treści: Influencer ostrzega przed plagą pluskiew w Europie. Problem dotyczy także hoteli Gdzie najczęściej ukrywają się pluskwy? Ugryzienia po wakacjach? To nie zawsze komary Jak wygląda pluskwa? Co zrobić, jeśli podejrzewasz, że przywiozłeś pluskwy?

Influencer ostrzega przed plagą pluskiew w Europie. Problem dotyczy także hoteli

Pluskwy coraz częściej stają się zmorą turystów podróżujących po Europie. Przed problemem ostrzega Jan Wojtkowski, autor podróżniczego profilu na Instagramie @jandrzeusz. Jak podkreśla, nie jest to zjawisko kojarzone wyłącznie z odległymi kierunkami czy niskim standardem zakwaterowania. Insekty pojawiają się również w europejskich hotelach, apartamentach i pensjonatach.

Influencer zwraca uwagę, że z problemem boryka się wiele krajów. Dla przykładu we Francji pluskwy są na tyle powszechne, że według przywoływanych przez niego danych dotyczą nawet co dziesiątego domu. Jednocześnie obala popularny mit, że owady występują wyłącznie w zaniedbanych miejscach. Mogą pojawić się zarówno w tanim hostelu, jak i w luksusowym hotelu.

Zobacz również: W hotelu warto zapytać o ten rodzaj pokoju. Seniorzy mogą zyskać znacznie większy komfort

Gdzie najczęściej ukrywają się pluskwy?

Pluskwy potrafią skutecznie się maskować. Najczęściej chowają się w szwach materaca, za zagłówkiem łóżka, w szczelinach ramy łóżka, za listwami przypodłogowymi, a nawet w gniazdkach elektrycznych. Ponieważ są aktywne głównie nocą, ich obecność nie zawsze da się zauważyć od razu. Dlatego po wejściu do pokoju warto dokładnie sprawdzić miejsce noclegu, zanim rozpakujemy bagaż. Influencer zaleca, aby walizki nie kłaść na łóżku. Lepiej unikać również tapicerowanych mebli. Dobrym pomysłem jest również obejrzenie materaca, pościeli i wszystkich trudno dostępnych zakamarków, zanim położymy się spać.

Czy obawiasz się pluskiew podczas pobytu w hotelach? Tak Nie Nigdy o tym nie myślałem/am Zagłosuj

Ugryzienia po wakacjach? To nie zawsze komary

Swędzące ślady na skórze po powrocie z urlopu nie muszą oznaczać ukąszeń komarów. Ugryzienia pluskiew zwykle mają postać czerwonych, swędzących plamek, grudek lub niewielkich pęcherzyków, które najczęściej pojawiają się na odsłoniętych częściach ciała. U niektórych osób mogą wystąpić także zaczerwienienie i obrzęk. Rozpoznanie problemu bywa jednak trudne, ponieważ reakcja skóry nie zawsze pojawia się od razu. Objawy mogą wystąpić dopiero po 24-48 godzinach, a czasem nawet po kilku dniach od ugryzienia.

Pluskwy potrafią skutecznie się maskować. Najczęściej chowają się w szwach materaca 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Zobacz również: "Polskie Malediwy" zmieniły się nie do poznania. Turkusowa woda zniknęła

Jak wygląda pluskwa?

Dorosła pluskwa ma około 5 milimetrów długości i kształtem przypomina pestkę jabłka. Jej ciało jest owalne i spłaszczone, dzięki czemu bez trudu ukrywa się w wąskich szczelinach. Owad nie ma skrzydeł ani nie potrafi skakać, natomiast jego twardy pancerz utrudnia zgniecenie. Przed pobraniem krwi pluskwy są jasne i mało widoczne. Po żerowaniu ich odwłok wyraźnie się powiększa i przybiera brunatne zabarwienie.

Co zrobić, jeśli podejrzewasz, że przywiozłeś pluskwy?

Jan radzi, aby po powrocie z podróży jak najszybciej należy zająć się zawartością walizki. Ubrania najlepiej wyprać w temperaturze 60-90 stopni Celsjusza, a jeśli to możliwe, dodatkowo wysuszyć je w suszarce bębnowej. Wysoka temperatura skutecznie eliminuje zarówno dorosłe osobniki, jak i ich jaja. Jak zaznacza, lepiej poświęcić część rzeczy niż nieświadomie sprowadzić pluskwy do własnego domu, gdzie ich usunięcie może okazać się znacznie trudniejsze i bardziej kosztowne.

Jaja pluskiew. Dokładnie obejrz poszewski Canva Pro INTERIA.PL

Zobacz również: Jedziesz na wakacje? Uważaj na te pułapki cenowe w restauracjach

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL



