Galešnjak - wyspa, którą rozsławił internet

Wyspa, o której mowa, czyli malowniczy Galešnjak leży w Kanale Zadarskim, pomiędzy wyspą Pašman a stałym lądem, niedaleko miejscowości Turanj i około 20 kilometrów od Zadaru.

Choć dziś miejsce to zna niemal cały świat, przez długi czas pozostawało lokalną ciekawostką. Swoją popularność zdobyło dopiero w 2009 roku, gdy zdjęcia satelitarne wyspy publikowane w Google Earth obiegły internet i błyskawicznie stały się viralem. Internauci z całego świata nie mogli uwierzyć, że niemal idealny kształt serca nie jest dziełem grafika komputerowego. Galešnjak szybko ochrzczono mianem "Wyspy Miłości".

Co ciekawe, niezwykły zarys wyspy został odnotowany już na mapach z początku XIX wieku. Znajdował się nawet na dokumentach sporządzanych przez kartografów pracujących dla Napoleona.

Dziki zakątek bez hoteli i tłumów turystów

To, co wyróżnia Galešnjak, to nie tylko jej wygląd, ale także niemal całkowity brak infrastruktury turystycznej. Wyspa jest prywatną własnością rodziny Jureško, jednak zgodnie z chorwackim prawem dostęp do jej wybrzeża pozostaje otwarty dla odwiedzających.

Nie znajdziemy tu hoteli, restauracji, beach barów ani tłocznych promenad. Cały teren porasta śródziemnomorska makia, gdzieniegdzie rosną drzewa oliwne, a kamieniste brzegi skrywają niewielkie zatoczki z przejrzystą wodą.

To właśnie ta naturalność sprawia, że miejsce przyciąga osoby szukające ciszy i odpoczynku z dala od zatłoczonych kurortów. Dla wielu to jeden z ostatnich tak spokojnych zakątków chorwackiego wybrzeża.

Wyspa Galešnjak to prawdziwa oaza spokoju

Idealne miejsce na romantyczny dzień

Galešnjak bywa nazywana jedną z najbardziej romantycznych wysp Europy. Kameralne plaże i niewielkie zatoczki sprawiają, że to idealna przestrzeń na spokojny piknik, kąpiel w krystalicznie czystej wodzie czy snorkeling.

Wiele par wybiera to miejsce na zaręczyny lub wyjątkowe sesje zdjęciowe. Brak zabudowy i cisza przerywana jedynie szumem fal tworzą atmosferę, której trudno szukać w popularnych kurortach.

Choć powierzchnia wyspy to zaledwie około 13 hektarów, kilka godzin wystarczy, by poczuć jej wyjątkowy klimat.

Jak dotrzeć na wyspę?

Najpiękniejszy widok zobaczysz tylko z lotu ptaka

Najbardziej spektakularny widok na Galešnjak można podziwiać wyłącznie z powietrza. To właśnie podczas lotu panoramicznego najlepiej widać idealny zarys serca, który rozsławił wyspę na całym świecie. Takie loty organizowane są m.in. z lotniska w Zadar i często łączone są ze zwiedzaniem archipelagu Kornati.

Osoby chcące odwiedzić wyspę mogą dostać się tam również drogą morską. Najłatwiej wynająć niewielką łódź w pobliskich miejscowościach, takich jak Turanj, Sveti Filip i Jakov czy Biograd na Moru.

Coraz popularniejsze są także wyprawy kajakowe i wycieczki na deskach SUP. Odległość od lądu jest niewielka, dzięki czemu nawet aktywni turyści mogą samodzielnie dotrzeć na tę niezwykłą wyspę i przekonać się, że jedno z najbardziej romantycznych miejsc Europy naprawdę istnieje.

