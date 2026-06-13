Spis treści: Krzywa Wieża w Pizie: jeden z najsłynniejszych zabytków na świecie Symbol Bolonii. Asinelli i Garisenda: bliźniacze krzywe wieże "Śląska Piza", czyli krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich Reńska Piza Krzywa wieża na czeskim zamku. Nowy rekord? Holendrzy i Brytyjczycy swoje wieże mają

Jej popularność nie słabnie. Krzywa wieża w Pizie to jeden z najsłynniejszych zabytków na świecie. Co roku do Włoch przybywa nawet do 10 milionów turystów, którzy chcą zobaczyć ją na własne oczy. I zrobić sobie słynną, pamiątkową fotografię - odwiedzający ustawiają się tak, aby wyglądało, że podtrzymują Krzywą Wieżę. Zdarza się, że podczas zwiedzania lokalni przewodnicy służą radą, gdzie najlepiej zapozować, by zyskać odpowiednią perspektywę.

Krzywa Wieża w Pizie: jeden z najsłynniejszych zabytków na świecie

Krzywa Wieża to tak naprawdę dzwonnica katedralna i wchodzi w skład zabudowań w stylu romańskim na Campo dei Miracoli. W 1987 roku całość trafiła na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wieża jest zbudowana z białego marmuru, ma osiem kondygnacji i 54,98 m wysokości. Jej szacunkowa masa to 14 tys. ton. Obiekt zaprojektowali Guglielmo i Bonanno Pisano. Budowa rozpoczęła się w 1174 roku i przebiegała w trzech etapach. Ze względu na występujące między nimi długie przerwy, prace trwały 199 lat. Problemy zaczęły się przy drugim etapie, kiedy to w latach 1272-1278 wieża zaczęła się przechylać. Dla budowniczych nie stanowiło to jednak żadnego problemu i pomimo ryzyka zawalenia, w 1350 roku dobudowali ostatnie piętro, gdzie znalazło się miejsce dla dzwonów. Korekt mające zmniejszyć przechył dokonywali na bieżąco.

Katedra i krzywa wieża w Pizie 123RF/PICSEL

W latach 1990 - 2001 miały miejsce prace konserwatorskie, dzięki którym udało się zmniejszyć przechył. Jeszcze w 1990 roku wynosił on ok. 5,3 m. Obecnie odchylenie Krzywej Wieży w Pizie od pionu wynosi ok. 4,5 m.

Wspomniana wieża w Pizie na przestrzeni lat stała się jednym z najsłynniejszych zabytków. Nie oznacza to, że jest jedyną tego typu budowlą. Na całym świecie krzywych wież nie brakuje, a swoimi może poszczycić się nawet Polska.

Symbol Bolonii. Asinelli i Garisenda: bliźniacze krzywe wieże

Pozostańmy jeszcze na moment we Włoszech. Teraz udajemy się do Bolonii, gdzie nad miastem królują dwie bliźniacze krzywe wieże: Asinelli i Garisenda. "Due torri", czyli dwie wieże, stały się niekwestionowanym symbolem Bolonii.

Asinelli jest wysoka na ponad 97 m i odchylona od pionu o 2,2 m. Z kolei Garisenda liczy ok. 48 m, a jej odchylenie: 3,2 m. I to właśnie z mniejszą wieżą pojawiły się problemy.

Garisenda i Asinelli - dwie wieże to symbol Bolonii Natalia Grygny archiwum prywatne

Turyści odwiedzający Bolonię mogą się nieco zdziwić. Od dłuższego czasu teren wokół wież jest zamknięty dla ruchu i pieszych, o czym informują stosowne tablice. Powód? Garisenda grozi zawaleniem. Trzy lata temu rozpoczęły się prace mające ratować cenny zabytek. Burmistrz poinformował wówczas, że naprawa i stabilizacja potrwa co najmniej do 2028 roku. Obszar wokół dwóch wież jest objęty obserwacją - chociaż władze uważają, że wieża nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa, lepiej dmuchać na zimne. Powodem "żółtego alertu" było wykrycie kilka lat temu drgań w konstrukcji Garisendy. Zamontowano dodatkowe czujniki i od tego czasu zbierane są informacje o kondycji wieży.

"Śląska Piza", czyli krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich

Z Włoch udajemy się do Polski. Ząbkowice Śląskie są określane mianem "śląskiej Pizy". W mieście znajduje się krzywa wieża, której odchylenie od pionu wynosi 2,14 m. Wyraźnie widać to na zdjęciach, jest też odczuwalne po wejściu na szczyt. Budowla zyskała miano najbardziej krzywej wieży w naszym kraju.

Krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich Albin Marciniak East News

Według szacunków, powstała na przełomie XIV i XV wieku jako część średniowiecznego zamku, przeznaczoną do celów obronnych. Z czasem zaczęła pełnić funkcję dzwonnicy kościoła św. Anny. Przyczyną pochylenia mają być wstrząsy tektoniczne z 1590 roku. Wieża miała też zostać wzniesiona na grząskim gruncie, co ma zły wpływ na fundamenty. Inna wersja głosi, że została zbudowana w takiej formie z premedytacją. Taki zamysł miał mieć architekt Johannes Gleiss.

Kolejna znana krzywa wieża znajduje się w Toruniu. Jej odchylenie od pionu to 146 cm. Powstała w XIV wieku, ma 15 m wysokości i wchodzi w skład murów obronnych miasta. Na liście tego typu obiektów w Polsce znajdują się również krzywa wieża w Świeciu czy Baszta Kowalska w Złotoryi.

Reńska Piza

U naszych zachodnich sąsiadów również znajduje się krzywa wieża. Mowa o średniowiecznej budowli w miejscowości Gau-Weinheim. Wieża obronna znajduje się obecnie w gronie najbardziej przechylonych na świecie. Znajduje się w samym centrum wsi, a mieszkańcy mówią na nią "reńska Piza". W Niemczech trwa dyskusja, że zabytek może być jeszcze bardziej przechylony niż wieża we Włoszech. Pomiary mówią jasno: w 2022 roku nachylenie wynosiło ok. 5,43 stopnia. To więcej niż w przypadku wieży w Pizie (4,5 m po pracach konserwatorskich).

Niemcy. Krzywa wieża w Gau-Weinheim Von Erwin Gottschlich - Eigenes Werk Wikipedia

Instytut Rekordów w Niemczech już uznał oficjalnie obiekt w Gau-Weinheim za najbardziej przechyloną wieżę świata w kategorii budowli powstałych bez celowego przechylenia. Wcześniejszy rekord dotyczył wieży kościoła w Suurhusen w północnych Niemczech. Niektórzy eksperci wytykają jednak, że istnieją budowle o znacznie większych przechyleniach, a nie zawsze są klasyfikowane w takiej samej kategorii. Teraz o wspomniany tytuł zawzięcie walczą Czesi.

Krzywa wieża na czeskim zamku. Nowy rekord?

Ostatnio w centrum zainteresowania znalazła się wieża zamku Michalovice w Czechach. Lokalni geodeci informują, że jej nachylenie wynosi nawet 6,51 stopnia. Portal irozhlas.cz wskazuje, że to właśnie wspomniany zamek ma najbardziej pochyloną wieżę na świecie. Czyli więcej niż niemiecki zabytek.

Rozwiń

Firma Geodézie Hradiště wykonała odpowiednie pomiary i oceniła, że rekordzistka znajduje się w miejscowości Mlada Boleslav. Zamek Michalovice może być więc poważnym kandydatem do pobicia rekordu w tej samej kategorii co budowla w Gau-Weinheim. Portal boleslavsky.denik.cz podał, że wieża będzie mogła ubiegać się o wpis do Księgi Rekordów Guinnessa lub Czeskiej Księgi Rekordów.

"Rada miasta omawiała możliwość wpisu w zeszłym tygodniu" - powiedział radny Robin Povšík. w rozmowie z serwisem ČTK.

Według Povšíka, wcześniejsze pomiary nie zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Księgi Rekordów Guinnessa. Dlatego nie mogą być wykorzystane w oficjalnej rejestracji.

"Wprowadzimy wymiary wieży zgodnie z przepisami rejestracyjnymi. Po ich uzyskaniu zdecydujemy, co dalej" - przekazał Povšík. Koszty profesjonalnych pomiarów geodezyjnych to ponad 40 tys. koron.

Holendrzy i Brytyjczycy swoje wieże mają

Krzywą wieżą może się też poszczycić holenderskie miasteczko Bedum. Budowla została wzniesiona w XI wieku i mierzy prawie 36 m. Romańska konstrukcja to część kościoła Walfriduskerk. Jej odchylenie od pionu wynosi 2,61 m.

Bedum w Holandii. Krzywa wieża to znak rozpoznawczy miejscowości By A3diet at Dutch Wikipedia Wikipedia

Brytyjczycy również mają swoją krzywą wieżę. Znajduje się w wiosce Wybunbury w Chesire. Zaczęła się przechylać w 1750 roku, a w 1833 roku reszta kościoła pod wezwaniem św. Chada z Mercji została wyburzona. Odbudowano ją pod koniec XIX wieku, ale ponownie rozebrano w latach 70. XX wieku. O to, by wieża pozostała na swoim miejscu, walczyła lokalna społeczność.

Źródło: Interia/hub.pl/boleslavsky.denik.cz/ irozhlas.cz

Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje. Więcej na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL





Gdzie na majówkę, żeby było tanio i pięknie? Tych miejsc w Polsce wciąż nie doceniamy Polsat