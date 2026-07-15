Spis treści: Urlop bez paszportu. Czym właściwie jest staycation? "Jak to, nigdzie nie jedziecie?". Presja, która odbiera nam radość Kiedy podróż zamiast relaksu przynosi zmęczenie Dla kogo lokalny urlop będzie dobrą opcją? Cyfrowy detoks, czyli sztuka bycia "offline" Odrzucić oczekiwania

Urlop bez paszportu. Czym właściwie jest staycation?

Samo pojęcie brzmi nowocześnie, ale jego założenia są banalne. To po prostu spędzanie urlopu w domu lub najbliższej okolicy, lecz na zupełnie innych zasadach niż zwykle. Nie chodzi tu o nadrabianie zaległości w sprzątaniu czy malowanie przedpokoju. "Staycation" to czas, w którym świadomie rezygnujemy z codziennych obowiązków i wchodzimy w tryb wakacyjny. Możemy spać do późna, wybrać się na śniadanie do nowej kawiarni, odwiedzić lokalne muzeum, do którego zawsze było nam nie po drodze, czy po prostu spędzić popołudnie z książką w parku. Chodzi o zmianę nastawienia i umiejętność dostrzeżenia uroku w miejscach, które mijamy na co dzień.

"Jak to, nigdzie nie jedziecie?". Presja, która odbiera nam radość

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zagraniczne wyjazdy były przywilejem nielicznych. Kiedy ktoś ruszał w świat, było to wydarzenie, o którym mówiło się tygodniami. Dziś, w dobie tanich lotów i wszechobecnego internetu, podróżowanie stało się łatwo dostępne, a wraz z tym pojawiła się społeczna presja. Jeśli w sezonie urlopowym zostajesz w domu, w oczach wielu możesz uchodzić za osobę nudną lub taką, której zwyczajnie nie stać na wyjazd. Rzadko zastanawiamy się nad tym, że nie każdy musi czuć potrzebę ciągłego przemieszczania się i odkrywania nowych miejsc. Brak chęci do dalekich wypraw nie jest niczym złym - to po prostu kwestia indywidualnych potrzeb i temperamentu, do których każdy z nas ma pełne prawo.

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Kiedy podróż zamiast relaksu przynosi zmęczenie

Dlaczego coraz więcej osób decyduje się na rezygnację z wyjazdów? Odpowiedź często kryje się w zmęczeniu samym procesem podróżowania. Planowanie logistyki, pakowanie, lotniskowe procedury, tłumy w popularnych kurortach i wysokie ceny potrafią skutecznie odebrać radość z wolnego czasu. Zdarza się, że po powrocie z wymarzonych wakacji potrzebujemy kolejnych kilku dni, aby dojść do siebie. W przypadku "staycation" nie musimy martwić się o bagaż, rezerwacje czy aklimatyzację. Odpoczynek zaczyna się dokładnie w tym momencie, w którym zamykamy służbowy laptop.

Dla kogo lokalny urlop będzie dobrą opcją?

Taka forma spędzania wolnego czasu przynosi korzyści wielu z nas. To rozsądne rozwiązanie dla osób na co dzień przebodźcowanych, które w czasie wolnym potrzebują przede wszystkim ciszy i przewidywalności, a nie kolejnych stymulujących doświadczeń w nowym otoczeniu. "Staycation" doceniają także rodzice małych dzieci, dla których długa podróż bywa dużym wyzwaniem logistycznym, oraz opiekunowie zwierząt chcący uniknąć stresu związanego z rozłąką lub transportem pupila. To również ulga dla domowego budżetu - środki zaoszczędzone na transporcie i noclegach można przeznaczyć na drobne, lokalne przyjemności.

Staycation. Na czym polega ten sposób spędzania urlopu? 123RF/PICSEL

Cyfrowy detoks, czyli sztuka bycia "offline"

Największym wyzwaniem podczas urlopu w domu jest pokusa, by stale sprawdzać pocztę, nadrabiać zaległości w obowiązkach czy bezcelowo przeglądać media społecznościowe. Kiedy z każdej strony jesteśmy bombardowani powiadomieniami, bardzo trudno o prawdziwy relaks. Aby staycation przyniosło ulgę, warto wprowadzić proste, ale twarde zasady. Na czas wolny wyłączmy powiadomienia w telefonie, schowajmy laptopa do szuflady i zrezygnujmy z relacjonowania każdej wolnej chwili w sieci. Zamiast tego skupmy się na doświadczaniu momentu - bez presji, by udowadniać komukolwiek, że spędzamy czas w atrakcyjny sposób.

Odrzucić oczekiwania

Warto czasem zatrzymać się i zadać sobie pytanie: po co właściwie bierzemy urlop? Czy chodzi o zbieranie kolejnych punktów na mapie i pokazywanie ich światu, czy o realną regenerację sił? Prawdziwy odpoczynek nie wymaga przekraczania granic państwowych. Czasami najwięcej daje nam po prostu powrót do prostoty - chwila oddechu, odejście od codziennej rutyny, czas na dłuższą rozmowę z bliskimi czy spokojny sen. "Staycation" uczy nas doceniać to, co mamy blisko, i przypomina, że udany urlop to przede wszystkim stan umysłu, a nie punkt na mapie.

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