Spis treści: Kameralna miejscowość z wyjątkowym klimatem Plaża bez tłumów i spektakularne klify Wąwóz Chłapowski - przyrodnicza wizytówka regionu Ślady dawnej rybackiej osady. Kaszubski klimat w Chłapowie Idealna baza do odkrywania całego wybrzeża

Kameralna miejscowość z wyjątkowym klimatem

Chłapowo leży w województwie pomorskim, w powiecie puckim, na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Jeszcze do 2014 roku administracyjnie należało do Władysławowa, dziś funkcjonuje jako samodzielna wieś, zachowując swój spokojny charakter.

Choć znajduje się zaledwie kilka minut od jednego z najpopularniejszych kurortów nad Bałtykiem, panuje tu nieco inna atmosfera. Nie ma tłocznych deptaków ani wszechobecnego zgiełku. Zamiast tego są kameralne pensjonaty, cisza i bliskość natury, które przyciągają osoby chcące odpocząć w spokoju.

To miejsce szczególnie doceniają rodziny z dziećmi, seniorzy i wszyscy ci, którzy wolą poranny spacer brzegiem morza od nocnych imprez.

Plaża bez tłumów i spektakularne klify

Największym atutem Chłapowa jest jego plaża. Rozciąga się tu szeroki pas jasnego piasku, a przestrzeni do wypoczynku zwykle nie brakuje. Co prawda w szczycie sezonu, gdy pogoda nad Bałtykiem szczególnie dopisuje, na plażach robi się tłoczno, jednak wówczas nad polskim wybrzeżem ciężko uniknąć tłumów. Latem działają tu strzeżone kąpieliska, co sprawia, że Chłapowo to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek dla całych rodzin.

Wyjątkowego charakteru okolicy dodaje malowniczy Klif Chłapowski. To właśnie stąd można podziwiać jedne z najpiękniejszych wschodów i zachodów słońca nad polskim morzem. Widok rozświetlonego Bałtyku oglądanego z wysokości robi ogromne wrażenie o każdej porze roku.

Naturalny krajobraz dodatkowo chroni Nadmorski Park Krajobrazowy, dzięki czemu okolica zachowała swój dziki i autentyczny charakter.

Widok z klifów jest naprawdę spektakularny GERARD East News

Wąwóz Chłapowski - przyrodnicza wizytówka regionu

Jedną z największych atrakcji miejscowości jest Wąwóz Chłapowski, nazywany przez Kaszubów "Rudnikiem". To niezwykły jar przecinający klif i prowadzący w stronę plaży. Spacer wśród stromych ścian porośniętych roślinnością pozwala na chwilę zanurzyć się w ciszy i wyjątkowej atmosferze tego miejsca,

Występują tu rzadkie gatunki roślin charakterystyczne dla nadmorskiego krajobrazu, między innymi rokitnik zwyczajny, jałowce czy żarnowiec miotlasty.

To idealne miejsce na spokojny spacer, zdjęcia i kontakt z naturą z dala od komercyjnych atrakcji.

Ślady dawnej rybackiej osady. Kaszubski klimat w Chłapowie

Chłapowo przez długie lata było typową kaszubską wioską rybacką i do dziś można poczuć tu klimat dawnych czasów.

W okolicy wciąż można zobaczyć kolorowe kutry rybackie oraz kupić świeże ryby prosto z porannego połowu. To atrakcja, której próżno szukać w bardziej komercyjnych miejscowościach.

Zachowały się również tradycyjne chałupy o konstrukcji szkieletowej, przypominające o historii tej części wybrzeża i lokalnej kulturze rybackiej.

Na plaży w Chłapowie jest niewielka przystań rybacka Artur Bogacki Agencja FORUM

Idealna baza do odkrywania całego wybrzeża

Chłapowo ma jeszcze jedną ogromną zaletę - świetne położenie.

Spacerem można dojść do centrum Władysławowa i dworca kolejowego, skąd łatwo zaplanować dalsze wycieczki. Blisko stąd do Jastrzębiej Góry, latarni morskiej w Rozewiu czy słynnego Lisiego Jaru.

W niewielkiej odległości znajdują się także Hel, Jurata, Gdynia, Sopot czy Słowiński Park Narodowy z ruchomymi wydmami.

To sprawia, że Chłapowo pozwala korzystać ze wszystkich atrakcji Pomorza, a jednocześnie wracać wieczorem do miejsca, w którym nadal słychać szum fal zamiast hałasu zatłoczonego kurortu.

