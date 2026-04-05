Zalew Poraj - sztuczne jezioro z rekreacyjnym potencjałem

Zalew Poraj, nazywany także Jeziorem Porajskim lub Zbiornikiem Poraj, to sztuczny akwen położony w województwie śląskim, niedaleko miejscowości Poraj. Powstał w 1978 roku w wyniku spiętrzenia wód rzeki Warty, a jego głównym zadaniem jest retencja wody oraz regulacja przepływu rzeki. Z czasem jednak miejsce to zyskało zupełnie nowy charakter - stało się jednym z najchętniej odwiedzanych terenów rekreacyjnych w okolicy.

Zbiornik ma powierzchnię około 5,5 km kwadratowych i jest największym akwenem w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Otaczają go miejscowości takie jak Poraj, Masłońskie, Jastrząb czy Kuźnica. Charakterystyczny, wydłużony kształt zalewu sprawia, że jego brzegi są zróżnicowane - znajdziemy tam zarówno dobrze zagospodarowane plaże, jak i te dzikie, porośnięte roślinnością odcinki.

Plaże, sporty wodne i aktywny wypoczynek

Najbardziej popularnym miejscem nad zalewem jest plaża w miejscowości Masłońskie, położona w południowo-wschodniej części zbiornika. Piaszczysty odcinek o długości około 600 metrów przyciąga latem wielu turystów. Na miejscu można wypożyczyć kajaki, łódki czy rowerki wodne, a w sezonie działają także punkty gastronomiczne.

Dodatkowym atutem jest dobra komunikacja - w pobliżu znajduje się stacja kolejowa Masłońskie Natalin, z której łatwo dotrzeć m.in. do Częstochowy czy Katowic. Choć w niektórych miejscach, zwłaszcza przy zaporze, woda bywa zanieczyszczona, wystarczy oddalić się nieco wzdłuż brzegu, by znaleźć znacznie czystsze fragmenty do kąpieli.

Miejsce to sprzyja również aktywnemu wypoczynkowi. Można go objechać rowerem - szczególnie wygodna jest utwardzona ścieżka biegnąca północno-wschodnim brzegiem. W innych miejscach trasa wymaga jednak zjechania na lokalne drogi. Okoliczne lasy i ścieżki spacerowe zachęcają także do pieszych wycieczek i obserwacji przyrody.

Zalew Poraj to raj dla miłośników żeglarstwa Jacenty Dedek/Reporter East News

Spokojniejsze zakątki i mniej znane miejsca

Nie wszystkie części zalewu są równie dobrze zagospodarowane. Zachodni brzeg pozostaje w dużej mierze dziki i trudno dostępny, co może być atutem dla osób szukających ciszy i kontaktu z naturą. Znajdują się tam tereny porośnięte bujną roślinnością, a także prywatne działki, które jednak w pewnym stopniu ograniczają dostęp do wody.

W okolicach Jastrzębia działa ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, który przyciąga miłośników żeglarstwa - cumują tu liczne łodzie, a część z nich można wypożyczyć. Na miejscu dostępna jest także infrastruktura rekreacyjna, w tym place zabaw, pomosty oraz punkty gastronomiczne. Nieco dalej można natrafić na dzikie plaże i pole kempingowe, które pozwalają na bardziej kameralny wypoczynek.

Ciekawym punktem jest również charakterystyczny "półwysep" z wysokim słupem energetycznym, przez który poprowadzono linie na drugi brzeg zalewu. To nietypowy element krajobrazu, który przyciąga uwagę spacerowiczów.

