Spis treści: Narty nad morzem? Szczecińska Gubałówka czeka na turystów Lodowisko, wypożyczalnia i bacówka w górskim stylu Szczecińska Gubałówka - godziny otwarcia Ceny i inne praktyczne informacje

Narty nad morzem? Szczecińska Gubałówka czeka na turystów

Szczecińska Gubałówka to kompleks sportowo-rekreacyjny położony w północnej części miasta, tuż przy Puszczy Wkrzańskiej. Lokalizacja sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, łącząc zimowe sporty z bliskością natury. Na terenie obiektu działają dwie sztucznie naśnieżane trasy narciarskie, dostosowane do różnych poziomów zaawansowania.

Łatwiejsza, niebieska trasa o długości około 360 metrów idealnie sprawdzi się dla osób początkujących oraz dzieci uczących się jazdy na nartach. Nieco bardziej wymagająca, czerwona trasa liczy 280 metrów i przeznaczona jest dla tych, którzy mają już pewne doświadczenie.

Całość obsługuje nowoczesny wyciąg talerzykowy o przepustowości 700 osób na godzinę, dzięki czemu kolejki nie są uciążliwe nawet w weekendy. Oba stoki są oświetlone, co umożliwia jazdę także po zmroku.

Szczecińska Gubałówka to dobre miejsce zarówno do nauki, jak i do doskonalenia techniki. Na miejscu na początkujących narciarzy i snowboardzistów czekają instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe.

Lodowisko, wypożyczalnia i bacówka w górskim stylu

Zimą stok narciarski to niejedyna atrakcja dostępna na terenie kompleksu. Tuż obok działa zadaszone lodowisko, z którego można korzystać niezależnie od warunków atmosferycznych. W obiekcie znajdziemy wypożyczalnię łyżew oraz specjalne pomoce dla najmłodszych, ułatwiające pierwsze kroki na lodzie.

Po intensywnej aktywności warto zajrzeć do Iglo Baru, gdzie można napić się gorącej herbaty, kawy lub zjeść szybkie przekąski. Dodatkową atrakcją jest bacówka stylizowana na górską chatę pasterską. To miejsce stworzone z myślą o odpoczynku i ogrzaniu się po jeździe na nartach czy łyżwach.

Na Szczecińskiej Gubałówce działa także wypożyczalnia sprzętu. Bez problemu można tu wypożyczyć narty, deski snowboardowe, łyżwy, a także kaski ochronne - zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Zarówno na stoku narciarskim, jak i lodowisku można na miejscu wypożyczyć sprzęt Artur BARBAROWSKI East News

Szczecińska Gubałówka - godziny otwarcia

Szczecińska Gubałówka znajduje się przy ulicy Lisiej Góry 5 w dzielnicy Osowo i jest łatwo dostępna zarówno dla mieszkańców miasta, jak i osób przyjezdnych. Przed wizytą warto zapoznać się z godzinami otwarcia:

Stok narciarski

dni robocze: 11:00-22:00

weekendy, święta i ferie: 09:00-22:00

Lodowisko

poniedziałek-piątek: 14:00-22:00

weekendy, święta i ferie: 09:00-22:00

Przed wizytą w kompleksie warto sprawdzić godziny otwarcia Lukasz Szelemej East News

Ceny i inne praktyczne informacje

Ceny uzależnione są od liczby wjazdów wyciągiem.

Cennik wyciągu narciarskiego (przykładowe pakiety):

10 wjazdów: 50 zł w dni robocze, 65 zł w weekendy i święta

20 wjazdów: 90 zł w dni robocze, 120 zł w weekendy i święta

55 wjazdów: 220 zł w dni robocze, 275 zł w weekendy i święta

Dostępna jest również opcja wejścia na stok bez korzystania z wyciągu.

Warto pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa obowiązuje tu zakaz jazdy na sankach i innych ślizgach.

Szczecińska Gubałówka udowadnia, że zimowe sporty nie są zarezerwowane wyłącznie dla górskich kurortów. To miejsce, które pozwala aktywnie spędzić zimę w mieście, bez długich wyjazdów i kosztownych noclegów, a jednocześnie zapewnia namiastkę górskiego klimatu na Pomorzu Zachodnim.

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

Podróże osobiste: Pomysł na wycieczkę niedaleko Krakowa Karolina Burda INTERIA.PL