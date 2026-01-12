Nie trzeba jechać w góry, by pojeździć na nartach. Szczecińska Gubałówka gotowa na ferie
Nie trzeba jechać w góry, by zimą poczuć narciarski klimat i aktywnie spędzić czas na śniegu. Mieszkańcy Szczecina oraz turyści odwiedzający to miasto mogą przez cały sezon korzystać z lokalnego stoku narciarskiego - Szczecińskiej Gubałówki. To miejsce oferuje nie tylko trasy narciarskie, ale także dodatkowe atrakcje, dzięki którym zimowy dzień można zaplanować tu od rana do wieczora.
Spis treści:
- Narty nad morzem? Szczecińska Gubałówka czeka na turystów
- Lodowisko, wypożyczalnia i bacówka w górskim stylu
- Szczecińska Gubałówka - godziny otwarcia
- Ceny i inne praktyczne informacje
Narty nad morzem? Szczecińska Gubałówka czeka na turystów
Szczecińska Gubałówka to kompleks sportowo-rekreacyjny położony w północnej części miasta, tuż przy Puszczy Wkrzańskiej. Lokalizacja sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, łącząc zimowe sporty z bliskością natury. Na terenie obiektu działają dwie sztucznie naśnieżane trasy narciarskie, dostosowane do różnych poziomów zaawansowania.
Łatwiejsza, niebieska trasa o długości około 360 metrów idealnie sprawdzi się dla osób początkujących oraz dzieci uczących się jazdy na nartach. Nieco bardziej wymagająca, czerwona trasa liczy 280 metrów i przeznaczona jest dla tych, którzy mają już pewne doświadczenie.
Całość obsługuje nowoczesny wyciąg talerzykowy o przepustowości 700 osób na godzinę, dzięki czemu kolejki nie są uciążliwe nawet w weekendy. Oba stoki są oświetlone, co umożliwia jazdę także po zmroku.
Szczecińska Gubałówka to dobre miejsce zarówno do nauki, jak i do doskonalenia techniki. Na miejscu na początkujących narciarzy i snowboardzistów czekają instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe.
Lodowisko, wypożyczalnia i bacówka w górskim stylu
Zimą stok narciarski to niejedyna atrakcja dostępna na terenie kompleksu. Tuż obok działa zadaszone lodowisko, z którego można korzystać niezależnie od warunków atmosferycznych. W obiekcie znajdziemy wypożyczalnię łyżew oraz specjalne pomoce dla najmłodszych, ułatwiające pierwsze kroki na lodzie.
Po intensywnej aktywności warto zajrzeć do Iglo Baru, gdzie można napić się gorącej herbaty, kawy lub zjeść szybkie przekąski. Dodatkową atrakcją jest bacówka stylizowana na górską chatę pasterską. To miejsce stworzone z myślą o odpoczynku i ogrzaniu się po jeździe na nartach czy łyżwach.
Na Szczecińskiej Gubałówce działa także wypożyczalnia sprzętu. Bez problemu można tu wypożyczyć narty, deski snowboardowe, łyżwy, a także kaski ochronne - zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.
Szczecińska Gubałówka - godziny otwarcia
Szczecińska Gubałówka znajduje się przy ulicy Lisiej Góry 5 w dzielnicy Osowo i jest łatwo dostępna zarówno dla mieszkańców miasta, jak i osób przyjezdnych. Przed wizytą warto zapoznać się z godzinami otwarcia:
Stok narciarski
- dni robocze: 11:00-22:00
- weekendy, święta i ferie: 09:00-22:00
Lodowisko
- poniedziałek-piątek: 14:00-22:00
- weekendy, święta i ferie: 09:00-22:00
Ceny i inne praktyczne informacje
Ceny uzależnione są od liczby wjazdów wyciągiem.
Cennik wyciągu narciarskiego (przykładowe pakiety):
- 10 wjazdów: 50 zł w dni robocze, 65 zł w weekendy i święta
- 20 wjazdów: 90 zł w dni robocze, 120 zł w weekendy i święta
- 55 wjazdów: 220 zł w dni robocze, 275 zł w weekendy i święta
Dostępna jest również opcja wejścia na stok bez korzystania z wyciągu.
Warto pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa obowiązuje tu zakaz jazdy na sankach i innych ślizgach.
Szczecińska Gubałówka udowadnia, że zimowe sporty nie są zarezerwowane wyłącznie dla górskich kurortów. To miejsce, które pozwala aktywnie spędzić zimę w mieście, bez długich wyjazdów i kosztownych noclegów, a jednocześnie zapewnia namiastkę górskiego klimatu na Pomorzu Zachodnim.
