Spis treści: Polacy pokochali ten kierunek. Grecja notuje rekordowy wzrost Coraz lepsze hotele i dłuższe pobyty. Tak dziś wypoczywamy w Grecji Dlaczego właśnie Grecja? Nie chodzi tylko o pogodę Te miejsca Polacy wybierają najchętniej. Biją rekordy popularności

Polacy pokochali ten kierunek. Grecja notuje rekordowy wzrost

Według danych internetowego biura podróży eSky.pl Grecja jest jednym z najszybciej zyskujących na popularności kierunków wśród polskich turystów. W ciągu ostatnich miesięcy udział tego kraju w sprzedaży pakietów Lot+Hotel wzrósł z 11 do ponad 13 proc., dzięki czemu awansowała na trzecie miejsce w zestawieniu najchętniej wybieranych kierunków - tuż za Włochami i Hiszpanią.

Liczba rezerwacji wakacji w Grecji rośnie. W porównaniu z analogicznym okresem wzrosła ona aż o 23 proc.

Zmieniają się również preferencje samych podróżnych. Coraz częściej zamiast samodzielnego organizowania wyjazdu wybierają gotowe pakiety obejmujące przelot i hotel z pełnym wyżywieniem. Jak informuje Joanna Kwiatkowska, Product Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl:

"Obserwujemy, że w eSky coraz częstszym typem podróżnika jest klient charakterystyczny do tej pory dla tradycyjnych touroperatorów. Udział rezerwacji z opcją all-inclusive skoczył w ostatnim kwartale z 28 do 47 proc., co daje ponad 70 proc. wzrost."

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Coraz lepsze hotele i dłuższe pobyty. Tak dziś wypoczywamy w Grecji

Nie tylko liczba wyjazdów do Grecji rośnie. Z danych wynika również, że Polacy są skłonni wydać więcej na komfort podczas urlopu.

Coraz większą popularnością cieszą się obiekty o wyższym standardzie. Hotele cztero- i pięciogwiazdkowe odpowiadają już za ponad połowę wszystkich rezerwacji, a segment najbardziej luksusowych obiektów rozwija się wyjątkowo dynamicznie.

"Udział obiektów 4 i 5 gwiazdkowych w rezerwacjach do Grecji wzrósł z 50 do 54 proc., a sam segment pięciogwiazdkowy zyskał aż 44 proc." - informuje Joanna Kwiatkowska.

To pokazuje, że dla wielu osób liczy się dziś nie tylko cena wyjazdu, ale również wygoda, wysoki standard i możliwość pełnego wypoczynku.

Polacy coraz częściej interesują się pakietami all inclusive 123RF/PICSEL

Dlaczego właśnie Grecja? Nie chodzi tylko o pogodę

Popularność Grecji nie jest wyłącznie polskim trendem. Według badań Instytutu Stowarzyszenia Greckich Przedsiębiorstw Turystyki (INSETE), opartych na danych GWI Travel, kraj ten znalazł się w czołówce najchętniej wybieranych zagranicznych kierunków również wśród Niemców i Włochów. Dużym zainteresowaniem cieszy się także wśród turystów z Wielkiej Brytanii i Francji.

Trudno się temu dziwić. Grecja oferuje ponad 13000 km linii brzegowej, około 6000 wysp, słoneczny klimat oraz ogromną różnorodność krajobrazów. Do tego dochodzi bogata historia, zabytki, doskonała kuchnia i rozbudowana baza hotelowa dostosowana do różnych budżetów.

Co ważne, wakacje w Grecji pozostają konkurencyjne cenowo. Tygodniowy pobyt all inclusive w trzygwiazdkowym hotelu na Krecie można znaleźć już za około 2570 zł od osoby. To zaledwie nieco ponad 200 zł więcej niż najtańsze oferty w tureckich kurortach, które od lat uchodzą za jedne z najbardziej przystępnych cenowo.

Grecja od lat cieszy się zainteresowaniem turystów, również z Polski 123RF/PICSEL

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Te miejsca Polacy wybierają najchętniej. Biją rekordy popularności

Wśród greckich kierunków wyraźnie wyróżnia się kilka wysp. Liderem pozostaje Rodos, które wyprzedziło Ateny i region Attyki. Prawdziwym zaskoczeniem okazało się jednak Santorini.

"Rodos umocnił pozycję lidera, wyprzedzając Ateny i region Attyki. Zwyciężczynią ostatniego kwartału można jednak okrzyknąć Santorini, z niemal 3-krotnym wzrostem zainteresowania. Wyspa ta przez lata pozostawała trudnym kierunkiem dla klasycznych biur podróży, jednak obecnie - dzięki tańszym połączeniom lotniczym i elastycznym pakietom dynamicznym - stała się łatwo dostępna" - mówi Joanna Kwiatkowska.

Niezmiennie dużą popularnością cieszy się również Kreta, która przyciąga korzystnymi cenami i bogatą ofertą hoteli. Coraz więcej turystów wybiera także Korfu - nazywaną najbardziej zieloną grecką wyspą. Zachwyca nie tylko plażami i turkusową wodą, ale także bujną roślinnością oraz spokojniejszą atmosferą niż najbardziej oblegane kurorty. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku Grecja umocni swoją pozycję jednego z najważniejszych wakacyjnych kierunków wybieranych przez Polaków.

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