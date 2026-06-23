Nie Wenecja i nie Paryż. Jedno z najbardziej romantycznych miast w Polsce

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Jeśli ktoś robi listę romantycznych miast, to z całą pewnością na czele znajduje się Paryż i Wenecja. Wcale nie musimy udać się w zagraniczne wojaże, aby odbyć romantyczną podróż. Nocny Wrocław w ciepłą, letnią noc zachęca do spacerów i podziwiania iluminacji, których w stolicy Dolnego Śląska nie brakuje.

Oświetlony wieczorem most nad rzeką, odbijającą światła latarni, w tle katedra z dwiema wieżami we Wrocławiu.
Wrocław wieczorem wygląda romantycznieTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Spis treści:

  1. Barwne iluminacje i tańcząca fontanna
  2. "Manhattan" i efektowny most
  3. Ostrów Tumski z innej strony
  4. Wzdłuż Odry jest co oglądać
  5. Kolorowe refleksy wypełniają szczelnie neonowe podwórko

Jeśli wydaje się nam, że we Wrocławiu zobaczyliśmy już wszystko, warto powtórzyć spacer po zmroku, kiedy miasto rozświetlone jest reflektorami. Wtedy nie tylko wszystkie zabytki wyglądają zjawiskowo, ale refleksy tworzą romantyczny klimat. Wystarczy przejść przez rynek albo wzdłuż Odry, aby podziwiać poblask odbijających się świateł.

Barwne iluminacje i tańcząca fontanna

Fontanna multimedialna podświetlona na fioletowo na tle Hali Stulecia po zmroku, nad wodą widoczne kształty ludzi spacerujących wzdłuż brzegu.
Wrocławska Fontanna Multimedialna to teatr dźwięku, świateł i wodyTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Hala Stulecia w trakcie dnia budzi podziw. Monumentalna, ponad stuletnia budowla zachwyca do dzisiaj, a podziwiają ją nie tylko miłośnicy architektury i historii sztuki, ale wszyscy, którzy pierwszy raz mają styczność z modernistycznym kolosem. Cały otaczający Halę kompleks jest godny uwagi: nie tylko za dnia.

Oświetlony budynek z napisem 'Muzeum Sztuki Współczesnej', centralne wejście z kolumnami, duże okna w górnej części oraz baner informacyjny o jubileuszu po prawej stronie schodów.
Muzeum Sztuki Współczesnej umieszczone jest tuż obok Hali StuleciaTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Halę Stulecia warto obejść. O każdej pełnej godzinie odbywają się tam pokazy multimedialnej fontanny. Najbardziej spektakularne widowiska odbywają się tam jednak po zmroku. O 21.40 zaczyna się barwny spektakl, który łączy iluminację, dźwięk oraz efektowne rozbłyski fontanny.

Oświetlony neon z napisem „Wytwórnia Filmów Fabularnych” nad wejściem do budynku, otoczonym przez dwie wysokie drzewa po bokach.
We Wrocławiu znajduje się również Wytwórnia Filmów FabularnychTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Nocny spacer w tej części miasta nie może zakończyć się bez podziwiania okolicznych budowli. Tym razem Hala Stulecia schodzi na dalszy plan, ponieważ Pawilon Czterech Kopuł przykuwa uwagę podświetleniem. W budynkach dziś mieści się Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Wytwórnia Filmów Fabularnych.

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"Manhattan" i efektowny most

Most oświetlony nocą, odbijający się w wodzie rzeki, w tle nowoczesne budynki i drzewa, na pierwszym planie metalowa barierka i zielone krzewy.
Most Grunwaldzki i "sedesowce" wieczorową porąTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Plac Grunwaldzki to prężne centrum przesiadkowe, które za dnia tętni życiem i wyróżnia się swoją zabudową. Z jednej strony tutaj ulokowane są budynki Politechniki Wrocławskiej, a z drugiej wyróżnia się budynki mieszkalne. "Sedesowce", czyli awangardowe bloki najlepiej wyglądają w trakcie dnia i to właśnie ich obecność, wygląd oraz wysokość spowodowały, że ta część miasta została nazwana "Manhattanem".

"Manhattan" z centrum łączy m.in. Most Grunwaldzki - ponad stuletnia przeprawa przez Odrę. Wiszący, stalowy most z kamiennymi pylonami wygląda efektownie w trakcie dnia i nocy. Trudno - patrząc na niego z oddali - nie udać się przez niego na romantyczną przechadzkę.

Najpiękniejsze we Wrocławiu:
zdjęcieOstrów Tumski
zdjęcieWrocławskie krasnale
zdjęcieRynek
zdjęcieMuzeum „Pana Tadeusza” w Kamienicy Pod Złotym Słońcem
zdjęcieStare Jatki
zdjęcieMostek Pokutnic
zdjęcieUniwersytet Wrocławski (gmach główny)
zdjęcieKolorowe podwórka
zdjęciePanorama Racławicka
zdjęcieMuzeum Narodowe
zdjęcieRejs po Odrze
zdjęcieHydropolis
zdjęcieHala Stulecia
zdjęciePawilon Czterech Kopuł i Muzeum Sztuki Współczesnej
zdjęcieFontanna multimedialna w Pergoli
zdjęcieOgród Japoński
zdjęcieWrocławskie ZOO
zdjęcieKolejkowo
zdjęcieMuzeum Sztuki Cmentarnej. Stary cmentarz żydowski
zdjęcieDzielnica Czterech Wyznań (Świątyń)
zdjęcieGaleria Neonów (Neon Side)
zdjęciePałac Królewski
zdjęcieNarodowe Forum Muzyki
zdjęcieAula Leopoldina
zdjęcieKatedra wrocławska
zdjęcieBastion sakwowy
zdjęcieSky tower

Ostrów Tumski z innej strony

Oświetlona nocą katedra oraz kościół odbijające się w spokojnej tafli rzeki, otoczone niską zabudową miejską.
Ostrów Tumski i jego strzeliste wieże kościołówTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Romantyczna podróż po Wrocławiu nie może odbyć się bez wycieczki przez Ostrów Tumski. Nieważne, z której strony do niego się udamy, widoku nie będziemy żałować. To nie tylko moment na uchwycenie wspólnych chwil, ale także romantycznych kadrów. Od stron Odry, kiedy będziemy przechadzać się bulwarami, zobaczymy nie tylko oświetlone świątynie Ostrowa Tumskiego, ale także refleksy iluminacji na rzece.

Oświetlony most Tumski prowadzący w kierunku gotyckiej katedry z wysokimi wieżami, otoczony drzewami i zabytkowymi figurami po obu stronach wejścia.
Latarnik codziennie zapala ręcznie latarnie gazowe na Ostrowie Tumskim we WrocławiuTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Nie sposób również wejść na Ostrów Tumski od strony Wyspy Piaskowej, wieczorową porą w otoczeniu lamp rozświetlających otoczenie. Co prawda, najlepsze efekty widać nocą, ale warto tam się udać tuż przed zmierzchem - wtedy uda nam się spotkać latarnika, który codziennie ręcznie zapala gazowe latarnie.

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Wzdłuż Odry jest co oglądać

Oświetlone budynki w stylu barokowym odbijające się w spokojnej tafli rzeki nocą.
Gmach główny Uniwersytetu WrocławskiegoTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Kanały, mosty, wyspy - tak najłatwiej opisać okolice Odry, które sprzyjają romantycznym przechadzkom. Warto zgubić się w tym gąszczu w trakcie wizyty we Wrocławiu. Gmach Muzeum Narodowego porośnięty bluszczem, widoki katedry oraz budynek Panoramy Racławickiej o każdej porze dnia wyglądają interesująco.

Gmach Uniwersytetu Wrocławskiego jest podświetlony z każdej stronyTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Romantyczna przechadzka po wyspach odrzańskich? Zazwyczaj jest tutaj sporo ludzi, zwłaszcza wtedy, kiedy temperatury sprzyjają przebywaniu na świeżym powietrzu. Wyspa Słodowa jest kultowym miejscem, które przyciąga tubylców w celach towarzyskich, ale wieczorami to także częsty kierunek dla tych, którzy chcą podziwiać miasto nocną porą. Z tej perspektywy doskonale widać gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kolorowe refleksy wypełniają szczelnie neonowe podwórko

Wąska, klimatyczna uliczka z kolorowymi neonami, rozświetlona girlandami żarówek, prowadząca do tętniącego życiem miejsca ze stolikami i ludźmi, na końcu której widać efektowne szyldy klubów i barów.
Do Galerii Neonów można dojść od strony ul. RuskiejTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Galeria Neonów to znana już atrakcja turystyczna, która ochoczo odwiedzana jest przez turystów oraz Wrocławian. Trafić tam można przechodząc ul. Ruską i skręcając w jedno z podwórek, które otoczone jest kamienicami. Łatwo można znaleźć Galerię Neonów, ponieważ stamtąd słychać zawsze gwar.

Kolorowe neony z napisami w różnych stylach rozświetlają nocą miejskie podwórko, wokół którego gromadzą się ludzie siedzący w kawiarnianych ogródkach.
Niewielką przestrzeń szczelnie wypełniają autentyczne neonyTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Galeria Neonów prezentuje popularne za czasów PRL-u kolorowe reklamy świetlne. Część z nich autentycznie stolicę Dolnego Śląska, a inne zostały uratowane z różnych miejsc regionu. Miejsce na udaną randkę? Zaułek przy ulicy Ruskiej może być strzałem w dziesiątkę, ponieważ w feerii barw można siąść w jednej z klimatycznych knajpek.

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