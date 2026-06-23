Spis treści: Barwne iluminacje i tańcząca fontanna "Manhattan" i efektowny most Ostrów Tumski z innej strony Wzdłuż Odry jest co oglądać Kolorowe refleksy wypełniają szczelnie neonowe podwórko

Jeśli wydaje się nam, że we Wrocławiu zobaczyliśmy już wszystko, warto powtórzyć spacer po zmroku, kiedy miasto rozświetlone jest reflektorami. Wtedy nie tylko wszystkie zabytki wyglądają zjawiskowo, ale refleksy tworzą romantyczny klimat. Wystarczy przejść przez rynek albo wzdłuż Odry, aby podziwiać poblask odbijających się świateł.

Barwne iluminacje i tańcząca fontanna

Wrocławska Fontanna Multimedialna to teatr dźwięku, świateł i wody Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Hala Stulecia w trakcie dnia budzi podziw. Monumentalna, ponad stuletnia budowla zachwyca do dzisiaj, a podziwiają ją nie tylko miłośnicy architektury i historii sztuki, ale wszyscy, którzy pierwszy raz mają styczność z modernistycznym kolosem. Cały otaczający Halę kompleks jest godny uwagi: nie tylko za dnia.

Muzeum Sztuki Współczesnej umieszczone jest tuż obok Hali Stulecia Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Halę Stulecia warto obejść. O każdej pełnej godzinie odbywają się tam pokazy multimedialnej fontanny. Najbardziej spektakularne widowiska odbywają się tam jednak po zmroku. O 21.40 zaczyna się barwny spektakl, który łączy iluminację, dźwięk oraz efektowne rozbłyski fontanny.

We Wrocławiu znajduje się również Wytwórnia Filmów Fabularnych Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Nocny spacer w tej części miasta nie może zakończyć się bez podziwiania okolicznych budowli. Tym razem Hala Stulecia schodzi na dalszy plan, ponieważ Pawilon Czterech Kopuł przykuwa uwagę podświetleniem. W budynkach dziś mieści się Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Wytwórnia Filmów Fabularnych.

"Manhattan" i efektowny most

Most Grunwaldzki i "sedesowce" wieczorową porą Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Plac Grunwaldzki to prężne centrum przesiadkowe, które za dnia tętni życiem i wyróżnia się swoją zabudową. Z jednej strony tutaj ulokowane są budynki Politechniki Wrocławskiej, a z drugiej wyróżnia się budynki mieszkalne. "Sedesowce", czyli awangardowe bloki najlepiej wyglądają w trakcie dnia i to właśnie ich obecność, wygląd oraz wysokość spowodowały, że ta część miasta została nazwana "Manhattanem".

"Manhattan" z centrum łączy m.in. Most Grunwaldzki - ponad stuletnia przeprawa przez Odrę. Wiszący, stalowy most z kamiennymi pylonami wygląda efektownie w trakcie dnia i nocy. Trudno - patrząc na niego z oddali - nie udać się przez niego na romantyczną przechadzkę.

Najpiękniejsze we Wrocławiu: Ostrów Tumski Wrocławskie krasnale Rynek Muzeum „Pana Tadeusza” w Kamienicy Pod Złotym Słońcem Stare Jatki Mostek Pokutnic Uniwersytet Wrocławski (gmach główny) Kolorowe podwórka Panorama Racławicka Muzeum Narodowe Rejs po Odrze Hydropolis Hala Stulecia Pawilon Czterech Kopuł i Muzeum Sztuki Współczesnej Fontanna multimedialna w Pergoli Ogród Japoński Wrocławskie ZOO Kolejkowo Muzeum Sztuki Cmentarnej. Stary cmentarz żydowski Dzielnica Czterech Wyznań (Świątyń) Galeria Neonów (Neon Side) Pałac Królewski Narodowe Forum Muzyki Aula Leopoldina Katedra wrocławska Bastion sakwowy Sky tower Zagłosuj

Ostrów Tumski z innej strony

Ostrów Tumski i jego strzeliste wieże kościołów Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Romantyczna podróż po Wrocławiu nie może odbyć się bez wycieczki przez Ostrów Tumski. Nieważne, z której strony do niego się udamy, widoku nie będziemy żałować. To nie tylko moment na uchwycenie wspólnych chwil, ale także romantycznych kadrów. Od stron Odry, kiedy będziemy przechadzać się bulwarami, zobaczymy nie tylko oświetlone świątynie Ostrowa Tumskiego, ale także refleksy iluminacji na rzece.

Latarnik codziennie zapala ręcznie latarnie gazowe na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Nie sposób również wejść na Ostrów Tumski od strony Wyspy Piaskowej, wieczorową porą w otoczeniu lamp rozświetlających otoczenie. Co prawda, najlepsze efekty widać nocą, ale warto tam się udać tuż przed zmierzchem - wtedy uda nam się spotkać latarnika, który codziennie ręcznie zapala gazowe latarnie.

Wzdłuż Odry jest co oglądać

Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Kanały, mosty, wyspy - tak najłatwiej opisać okolice Odry, które sprzyjają romantycznym przechadzkom. Warto zgubić się w tym gąszczu w trakcie wizyty we Wrocławiu. Gmach Muzeum Narodowego porośnięty bluszczem, widoki katedry oraz budynek Panoramy Racławickiej o każdej porze dnia wyglądają interesująco.

Gmach Uniwersytetu Wrocławskiego jest podświetlony z każdej strony Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Romantyczna przechadzka po wyspach odrzańskich? Zazwyczaj jest tutaj sporo ludzi, zwłaszcza wtedy, kiedy temperatury sprzyjają przebywaniu na świeżym powietrzu. Wyspa Słodowa jest kultowym miejscem, które przyciąga tubylców w celach towarzyskich, ale wieczorami to także częsty kierunek dla tych, którzy chcą podziwiać miasto nocną porą. Z tej perspektywy doskonale widać gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kolorowe refleksy wypełniają szczelnie neonowe podwórko

Do Galerii Neonów można dojść od strony ul. Ruskiej Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Galeria Neonów to znana już atrakcja turystyczna, która ochoczo odwiedzana jest przez turystów oraz Wrocławian. Trafić tam można przechodząc ul. Ruską i skręcając w jedno z podwórek, które otoczone jest kamienicami. Łatwo można znaleźć Galerię Neonów, ponieważ stamtąd słychać zawsze gwar.

Niewielką przestrzeń szczelnie wypełniają autentyczne neony Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Galeria Neonów prezentuje popularne za czasów PRL-u kolorowe reklamy świetlne. Część z nich autentycznie stolicę Dolnego Śląska, a inne zostały uratowane z różnych miejsc regionu. Miejsce na udaną randkę? Zaułek przy ulicy Ruskiej może być strzałem w dziesiątkę, ponieważ w feerii barw można siąść w jednej z klimatycznych knajpek.

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