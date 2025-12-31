Spis treści: Szybkie randki w zimowym wydaniu Naklejka, która otwiera rozmowę Powrót do spotkań twarzą w twarz

Szybkie randki w zimowym wydaniu

Zimowe kurorty coraz częściej oferują atrakcje wykraczające poza same zjazdy na nartach czy snowboardzie. Jedną z najbardziej nietypowych propozycji tego sezonu jest speed dating na wyciągach narciarskich, skierowany do singli spędzających ferie na stoku. Akcja wystartowała 19 grudnia i realizowana jest w pięciu ośrodkach należących do Grupy Pingwina:

w Słotwinach Arenie w Krynicy-Zdroju,

Skolnitym w Wiśle,

Czarnym Groniu w Rzykach,

Kasinie w Kasinie Wielkiej

na Kurzej Górze w Kurzętniku na Mazurach.

Idea jest prosta - zamiast długich rozmów online i spotkań aranżowanych przez aplikacje, uczestnicy poznają się w naturalnych okolicznościach, podczas wspólnego przejazdu wyciągiem. Kilka minut w drodze na szczyt wystarcza, by zamienić parę zdań, pośmiać się i sprawdzić, czy rozmowa "się klei".

Naklejka, która otwiera rozmowę

Udział w akcji nie wymaga zapisów ani opłat. Wystarczy zgłosić się do kasy lub punktu informacyjnego i odebrać specjalną naklejkę - pingwina z czerwonym sercem. Umieszczona na kasku lub kurtce staje się jasnym sygnałem dla innych, że dana osoba jest otwarta na poznanie kogoś nowego.

To prosty, a jednocześnie bardzo czytelny sposób na przełamanie pierwszych lodów. Widząc charakterystyczny symbol, łatwiej rozpocząć rozmowę i zaproponować wspólny przejazd. Co istotne, inicjatywa nie jest nastawiona wyłącznie na poszukiwanie miłości. Organizatorzy podkreślają, że równie dobrze może chodzić o nawiązanie znajomości czy znalezienie towarzyszki lub towarzysza do wspólnej jazdy na stoku.

Speed dating na stoku to świetna okazja, by otworzyć się na nowe znajomości Andrzej Grygiel 123RF/PICSEL

Powrót do spotkań twarzą w twarz

Speed dating na wyciągu to alternatywa dla wirtualnych randek, które dla wielu osób stały się już nużące. Bezpośredni kontakt, naturalne emocje i brak presji długiej rozmowy sprzyjają autentycznym relacjom. Krótka chwila spędzona razem pozwala szybko ocenić, czy chce się spotkać ponownie - choćby na kolejnym zjeździe.

Jak przyznają przedstawiciele ośrodków, zainteresowanie akcją przerosło oczekiwania, a naklejki rozchodzą się błyskawicznie. Uczestnicy chętnie angażują się w inicjatywę, traktując ją jako ciekawy element zimowego wypoczynku. Speed dating na wyciągach potrwa do 14 lutego 2026 roku, dając jeszcze wiele okazji do zawarcia nowych znajomości - być może tych, które zostaną na dłużej.

