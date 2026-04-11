Spis treści: Dąbki - urokliwe i kameralne uzdrowisko o zachwycającym mikroklimacie Jakie schorzenia można leczyć w Dąbkach? Co warto zobaczyć w Dąbkach? Atrakcje w okolicy Dąbek

Dąbki - urokliwe i kameralne uzdrowisko o zachwycającym mikroklimacie

Dąbki to niewielka miejscowość położona w gminie Darłowo, w środkowej części Pobrzeża Słowińskiego, w województwie zachodniopomorskim. W 2007 r. zyskała status uzdrowiska i od tego czasu stale rozwija się tu baza hotelowa oraz infrastruktura rekreacyjno-lecznicza. Dąbki zachwycają unikalnym mikroklimatem. W powietrzu znajduje się nie tylko bryza morska bogata w jod, ale też olejki eteryczne z otaczających uzdrowisko lasów sosnowych. Dodatkowym atutem są liczne złoża torfu leczniczego, czyli borowiny. Wykorzystuje się ją do kąpieli i okładów, ale jest ona też drogocenna pod kątem powietrza. Torfowiska w połączeniu z lasami sosnowymi tworzą naturalne warunki inhalacyjne, które działają leczniczo na układ oddechowy.

Jakie schorzenia można leczyć w Dąbkach?

Warunki klimatyczne w Dąbkach są idealne do leczenia schorzeń dróg oddechowych, astmy czy alergii. Dłuższy pobyt wzmacnia odporność i korzystnie wpływa na cały organizm. W kilku ośrodkach uzdrowiskowych oferowane są zabiegi i terapie schorzeń laryngologicznych, pulmonologicznych, dermatologicznych i reumatologicznych. W tutejszych sanatoriach przyjmowani są także kuracjusze zmagający się z chorobami narządu ruchu, cukrzycą, otyłością, a także schorzeniami serca i układu pokarmowego.

Cisza, spokój i możliwość nieustannego kontaktu z naturą działają również kojąco na układ nerwowy i ułatwiają walkę ze stresem oraz zaburzeniami lękowymi.

Dąbki szybko zdobyły popularność wśród kuracjuszy i turystów, szczególnie tych, którzy szukają spokoju z dala od tłumów

Co warto zobaczyć w Dąbkach?

Dąbki to wymarzone uzdrowisko dla osób lubiących aktywny wypoczynek - spacery, wycieczki rowerowe czy uprawianie sportów wodnych. Do wędrówek zachęca przede wszystkim prowadząca wzdłuż całej miejscowości promenada leśna o długości 6 km. Gęsty sosnowy las i mech pod stopami, a w powietrzu wyjątkowy świeży zapach - czego chcieć więcej?

Kuracjusze mogą również odpoczywać w nadmorskim parku zdrojowym ze ścieżkami zdrowia, a także spacerować brzegiem morza. Ogromną atrakcją jest również otaczające miejscowość od południa jezioro Bukowo. Znajdziemy tu zarówno piaszczyste plaże, jak i nowoczesną przystań żeglarską oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego. W sezonie działa tu niewielka restauracja, a także szkoła windsurfingu. Jezioro jest połączone z Bałtykiem sztucznym kanałem, a prowadzi do niego leśna trasa idealna na wycieczkę rowerową czy dłuższy spacer. Kanał Szczuczy znajduje się mniej więcej w połowie Mierzei Bukowskiej.

Spore jezioro Bukowo to kolejna godna uwagi atrakcja w Dąbkach

W Dąbkach można również zobaczyć cztery zabytkowe chaty rybackie o zabudowie szachulcowej - charakterystyczne na Pomorzu domy w kratę.

Atrakcje w okolicy Dąbek

Z Dąbek prowadzą wygodne ścieżki rowerowe do pobliskiego Darłowa, a nawet samego Koszalina. W Darłówku warto zobaczyć przede wszystkim latarnię morską znajdującą się tuż przy ujściu rzeki Wieprzy. Ciekawą atrakcją jest tu również charakterystyczny most rozsuwany łączący Darłówko Wschodnie z Zachodnim. Koniecznie trzeba też zwiedzić zamek - Muzeum Książąt Pomorskich z XIV wieku znajdujący się w położonym bardziej w głąb lądu Darłowie. Odpocząć można tu w zabytkowym centrum miasta.

