Nieznane nadmorskie uzdrowisko. Bije na głowę zatłoczony Kołobrzeg

Magdalena Kowalska

Nadmorskie uzdrowiska cieszą się niesłabnącą popularnością. W rankingach nieprzerwanie króluje Kołobrzeg, ale też Świnoujście, Sopot czy Ustka. Jeśli jednak masz dość tłumów, szukasz ciszy i kontaktu z naturą, postaw na jedno z najmłodszych i kameralnych uzdrowisk w Polsce, które jest malowniczo położone między Bałtykiem a jeziorem. Szerokie plaże, przepiękne lasy i urokliwa promenada zachęcają do spacerów, a na kuracjuszy czeka kilka wysokiej jakości ośrodków uzdrowiskowych.

Dwie osoby w zimowych płaszczach stoją na niebieskim tarasie w Dąbkach, patrząc na morze i plażę.
Dąbki to kameralna i klimatyczna miejscowość uzdrowiskowa, w której uciekniesz od tłumów

Spis treści:

  1. Dąbki - urokliwe i kameralne uzdrowisko o zachwycającym mikroklimacie
  2. Jakie schorzenia można leczyć w Dąbkach?
  3. Co warto zobaczyć w Dąbkach?
  4. Atrakcje w okolicy Dąbek

Dąbki - urokliwe i kameralne uzdrowisko o zachwycającym mikroklimacie

Dąbki to niewielka miejscowość położona w gminie Darłowo, w środkowej części Pobrzeża Słowińskiego, w województwie zachodniopomorskim. W 2007 r. zyskała status uzdrowiska i od tego czasu stale rozwija się tu baza hotelowa oraz infrastruktura rekreacyjno-lecznicza. Dąbki zachwycają unikalnym mikroklimatem. W powietrzu znajduje się nie tylko bryza morska bogata w jod, ale też olejki eteryczne z otaczających uzdrowisko lasów sosnowych. Dodatkowym atutem są liczne złoża torfu leczniczego, czyli borowiny. Wykorzystuje się ją do kąpieli i okładów, ale jest ona też drogocenna pod kątem powietrza. Torfowiska w połączeniu z lasami sosnowymi tworzą naturalne warunki inhalacyjne, które działają leczniczo na układ oddechowy.

Jakie schorzenia można leczyć w Dąbkach?

Warunki klimatyczne w Dąbkach są idealne do leczenia schorzeń dróg oddechowych, astmy czy alergii. Dłuższy pobyt wzmacnia odporność i korzystnie wpływa na cały organizm. W kilku ośrodkach uzdrowiskowych oferowane są zabiegi i terapie schorzeń laryngologicznych, pulmonologicznych, dermatologicznych i reumatologicznych. W tutejszych sanatoriach przyjmowani są także kuracjusze zmagający się z chorobami narządu ruchu, cukrzycą, otyłością, a także schorzeniami serca i układu pokarmowego.

Cisza, spokój i możliwość nieustannego kontaktu z naturą działają również kojąco na układ nerwowy i ułatwiają walkę ze stresem oraz zaburzeniami lękowymi.

Piaszczysta plaża z łagodnie pieniącymi się falami Morza Bałtyckiego, po lewej stronie widoczne drzewa przy brzegu, jasne niebo z nielicznymi obłokami tworzy spokojny krajobraz.
Dąbki szybko zdobyły popularność wśród kuracjuszy i turystów, szczególnie tych, którzy szukają spokoju z dala od tłumów

Co warto zobaczyć w Dąbkach?

Dąbki to wymarzone uzdrowisko dla osób lubiących aktywny wypoczynek - spacery, wycieczki rowerowe czy uprawianie sportów wodnych. Do wędrówek zachęca przede wszystkim prowadząca wzdłuż całej miejscowości promenada leśna o długości 6 km. Gęsty sosnowy las i mech pod stopami, a w powietrzu wyjątkowy świeży zapach - czego chcieć więcej?

Kuracjusze mogą również odpoczywać w nadmorskim parku zdrojowym ze ścieżkami zdrowia, a także spacerować brzegiem morza. Ogromną atrakcją jest również otaczające miejscowość od południa jezioro Bukowo. Znajdziemy tu zarówno piaszczyste plaże, jak i nowoczesną przystań żeglarską oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego. W sezonie działa tu niewielka restauracja, a także szkoła windsurfingu. Jezioro jest połączone z Bałtykiem sztucznym kanałem, a prowadzi do niego leśna trasa idealna na wycieczkę rowerową czy dłuższy spacer. Kanał Szczuczy znajduje się mniej więcej w połowie Mierzei Bukowskiej.

drewniane molo z siedzącymi kaczkami prowadzi w stronę jeziora, na którym cumują rowerki wodne i łódki w pobliżu zalesionego brzegu; po prawej stronie widoczne są wodne rowery w kształcie łabędzi
Spore jezioro Bukowo to kolejna godna uwagi atrakcja w Dąbkach

W Dąbkach można również zobaczyć cztery zabytkowe chaty rybackie o zabudowie szachulcowej - charakterystyczne na Pomorzu domy w kratę.

Atrakcje w okolicy Dąbek

Z Dąbek prowadzą wygodne ścieżki rowerowe do pobliskiego Darłowa, a nawet samego Koszalina. W Darłówku warto zobaczyć przede wszystkim latarnię morską znajdującą się tuż przy ujściu rzeki Wieprzy. Ciekawą atrakcją jest tu również charakterystyczny most rozsuwany łączący Darłówko Wschodnie z Zachodnim. Koniecznie trzeba też zwiedzić zamek - Muzeum Książąt Pomorskich z XIV wieku znajdujący się w położonym bardziej w głąb lądu Darłowie. Odpocząć można tu w zabytkowym centrum miasta.

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują
Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują
