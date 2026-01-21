Spis treści: Czym jest Snowlandia? Niezwykła zimowa atrakcja pod Tatrami Lodowe rzeźby, żywe zwierzęta i wiele więcej Snowlandia - ceny biletów wstępu. Ile zapłacimy?

Czym jest Snowlandia? Niezwykła zimowa atrakcja pod Tatrami

Snowlandia w Zakopanem to zimowy park rozrywki położony u podnóża Tatr, w bezpośrednim sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego. To wyjątkowa kraina śniegu i lodu, stworzona przede wszystkim z myślą o najmłodszych, ale chętnie odwiedzana również przez dorosłych. Rodziny przyjeżdżają tu, by spacerować, bawić się i spędzać czas w pięknej, zimowej scenerii.

Główną atrakcją parku jest Śnieżny Labirynt, który po raz pierwszy powstał w sezonie zimowym 2015/2016. Zlokalizowany jest pod skocznią narciarską Wielka Krokiew i stanowi jedyną tego typu budowlę w Polsce. Co ciekawe, produkcja sztucznego śniegu oraz budowa całego labiryntu zajmują około dwóch miesięcy i są możliwe wyłącznie przy ujemnych temperaturach.

Na odwiedzających czeka jednak znacznie więcej zimowych atrakcji. Oprócz labiryntu śnieżnego dostępny jest m.in. tor saneczkowy, igloo z rzeźbami a także mini zoo.

Jak informuje organizator, otwarcie sezonu 2025/2026 planowane jest na koniec stycznia 2026 roku. Na ten moment działa jedynie górka saneczkowa, która umożliwia zjazdy na sankach, ślizgach czy też specjalnych materacach. Koszt godzinnej zabawy wynosi 25 zł od osoby.

Lodowe rzeźby, żywe zwierzęta i wiele więcej

Co roku Snowlandia zaskakuje nowymi rzeźbami lodowymi i śnieżnymi. W poprzednich sezonach można było podziwiać m.in. konie, ryby czy smoki. Dużym zainteresowaniem cieszy się sam spacer po labiryncie, w którym łatwo się zgubić. Odnalezienie wyjścia bywa nie lada wyzwaniem i stanowi doskonałe połączenie zabawy z ruchem na świeżym powietrzu.

Labirynt zazwyczaj składa się z 10 lub 11 komnat połączonych korytarzami wydrążonymi w ogromnej górze śniegu. W jego wnętrzu znajdują się efektowne rzeźby, które każdego roku mają inny motyw. Budowle Snowlandii uznawane są za jedne z największych tego typu obiektów w Europie.

W Parku Edukacyjnym można natomiast zobaczyć żywe zwierzęta, takie jak jelenie szlachetne, daniele, kozy karpackie, owce górskie, lisy, świstaki, króliki, a także ptaki - puchacze czy orły stepowe.

W wybudowanym pod Wielką Krokwią igloo możemy podziwiać niezwykłe rzeźby z lodu i śniegu Pawel Murzyn East News

Snowlandia - ceny biletów wstępu. Ile zapłacimy?

Snowlandia nie jest atrakcją bezpłatną. Z aktualnego cennika dostępnego na stronie organizatora wynika, że bilet obejmujący wszystkie atrakcje kosztuje:

84 zł (normalny)

72 zł (ulgowy).

Dostępne są również bilety rodzinne, których ceny zaczynają się od 157 zł. Osoby zainteresowane jedynie wybraną atrakcją, np. samym labiryntem, zapłacą mniej, decydując się na bilet częściowy.

