Spis treści: Albania tańsza niż Chorwacja? Tu wakacje są znacznie tańsze Noclegi od 70 zł za noc? Takie ceny wciąż znajdziemy w Albanii Ile kosztują wakacje all inclusive w Albanii? Sprawdzamy oferty biur podróży Jaki kurort w Albanii wybrać? Najlepsze miejsca na wakacje

Albania tańsza niż Chorwacja? Tu wakacje są znacznie tańsze

Przez lata to właśnie niskie ceny były jednym z największych atutów Albanii i głównym powodem, dla którego coraz więcej Polaków wybierało ten kierunek na wakacje. Choć również tam koszty stopniowo rosną, Albania nadal pozostaje wyraźnie tańsza od Chorwacji, szczególnie po wprowadzeniu euro przez Chorwatów i wzroście cen usług turystycznych.

Różnice widać niemal na każdym kroku. Za kawę, obiad w restauracji czy wynajem leżaków na plaży w Albanii zapłacimy zazwyczaj znacznie mniej niż w popularnych chorwackich kurortach. Szczególnie odczuwalne jest to w przypadku rodzin podróżujących z dziećmi, dla których codzienne wydatki na jedzenie i atrakcje stanowią znaczną część wakacyjnego budżetu.

Nie oznacza to jednak, że Albania wciąż jest tak tania jak jeszcze kilka lat temu. W najpopularniejszych miejscowościach, takich jak Ksamil, ceny wyraźnie podskoczyły wraz z rosnącą popularnością regionu. Mimo to poza najbardziej obleganymi kurortami wciąż można znaleźć niedrogie noclegi i restauracje oferujące lokalne potrawy w rozsądnych cenach.

Przewaga Albanii widoczna jest także w dodatkowych kosztach związanych z podróżą. Parkingi, bilety wstępu do atrakcji czy codzienne wydatki zwykle są tam niższe niż w Chorwacji. W efekcie całkowity koszt urlopu może być nawet o 30-40 proc. mniejszy.

Noclegi od 70 zł za noc? Takie ceny wciąż znajdziemy w Albanii

W ostatnich latach Albania przeszła prawdziwy boom turystyczny, co widać również po dynamicznym rozwoju bazy noclegowej. W popularnych kurortach, takich jak Durrës, Vlora czy Saranda, powstają nowoczesne hotele oferujące wysoki standard, często porównywalny z obiektami w Europie Zachodniej, ale w znacznie bardziej przystępnych cenach.

Albania wciąż pozostaje jednak krajem intensywnie rozwijającym swoją infrastrukturę. Obok luksusowych resortów można natknąć się na niedokończone inwestycje czy mniej zagospodarowane tereny. Dla części turystów jest to element lokalnego kolorytu, inni mogą odczuć pewien kontrast w porównaniu z bardziej uporządkowaną zabudową chorwackich kurortów.

Chorwacja ma natomiast przewagę wynikającą z wieloletniego doświadczenia w obsłudze ruchu turystycznego. Infrastruktura jest dobrze rozwinięta, a standard usług zazwyczaj przewidywalny. Przyjeżdżający mogą liczyć na sprawnie działającą sieć informacji turystycznej, dobre oznakowanie atrakcji oraz wysoki poziom obsługi.

Pod względem kosztów Albania nadal pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych kierunków w Europie. W Sarandzie prywatną willę blisko plaży dla dwóch osób można znaleźć już za około 150 zł za noc. W Himarze nocleg w trzygwiazdkowym hotelu z widokiem na góry kosztuje około 170 zł, a pobyt w resorcie z basenem i śniadaniem można zarezerwować za niespełna 230 zł za dobę. Osoby podróżujące z ograniczonym budżetem również nie powinny mieć problemu ze znalezieniem noclegu - najtańsze pokoje prywatne dostępne są już od około 70 zł za noc.

Jednym z najpiękniejszych kurortów w Albanii jest Ksamil 123RF/PICSEL

Ile kosztują wakacje all inclusive w Albanii? Sprawdzamy oferty biur podróży

Przyjrzyjmy się aktualnym cenom wyjazdów do Albanii oferowanym przez biura podróży. Jak zwykle najwięcej można zaoszczędzić, decydując się na oferty last minute. W takich przypadkach tygodniowy pobyt w czterogwiazdkowym hotelu z formułą all inclusive i przelotem w cenie można znaleźć nawet za 999 zł od osoby. Trzeba jednak liczyć się z bardzo krótkim czasem do wylotu - często wynoszącym zaledwie kilka dni.

Osoby, które wolą mieć wszystko zaplanowane z większym wyprzedzeniem, muszą przygotować nieco większy budżet. W szczycie sezonu najtańsze tygodniowe wakacje w Albanii kosztują obecnie około 2400 zł od osoby. W tej cenie zazwyczaj otrzymujemy pobyt w hotelu trzygwiazdkowym oraz dwa posiłki dziennie.

W ofercie biur podróży nie brakuje również wycieczek objazdowych. Tygodniowy program obejmujący przelot, zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwiedzanie najważniejszych atrakcji Albanii, w tym obiektów wpisanych na listę UNESCO, a także wyjazd do Macedonii Północnej, można znaleźć za około 2600 zł od osoby.

Nieco więcej zapłacą osoby marzące o wypoczynku w luksusowych warunkach. Tygodniowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu z formułą all inclusive, dużym basenem i dogodnym dostępem do plaży kosztuje obecnie od około 2800 zł za osobę.

Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem pozostają natomiast wyjazdy z dojazdem własnym. Szczególnie atrakcyjnie prezentują się oferty poza szczytem sezonu. Przykładowo tygodniowy pobyt w czterogwiazdkowym hotelu ze śniadaniami na początku października można zarezerwować już za około 750 zł od osoby. To dobra propozycja dla tych, którzy chcą ograniczyć wydatki, a jednocześnie nadal cieszyć się ciepłą pogodą nad Adriatykiem.

Najtańsze wakacje w Albanii kosztować nas będą jedyne 750 zł od osoby 123RF/PICSEL

Jaki kurort w Albanii wybrać? Najlepsze miejsca na wakacje

Albania oferuje bardzo zróżnicowane wybrzeże - od spokojnych, rodzinnych kurortów nad Adriatykiem po tętniące życiem miejscowości nad Morzem Jońskim. Wybór odpowiedniego miejsca zależy przede wszystkim od tego, czy szukamy relaksu na plaży, aktywnego zwiedzania, czy wakacyjnych rozrywek.

Shengjin - idealny kierunek dla rodzin

Położony na północy kraju Shengjin to jeden z najlepszych wyborów dla rodzin z dziećmi. Kurort słynie z szerokich, piaszczystych plaż i łagodnego wejścia do morza, co zapewnia komfortowy i bezpieczny wypoczynek.

To także świetna baza dla osób lubiących zwiedzać. W pobliżu znajduje się rezerwat przyrody Kunë-Vain-Tale, Jezioro Szkoderskie oraz Szkodra - największe miasto północnej Albanii. Stosunkowo blisko stąd również do czarnogórskiego Ulcinja.

Durrës i Golem - najpopularniejszy region wakacyjny

Durrës wraz z sąsiednim Golemem to najchętniej wybierany region wypoczynkowy na albańskim wybrzeżu Adriatyku. Turyści przyjeżdżają tu przede wszystkim dla długich, piaszczystych plaż oraz bogatej infrastruktury turystycznej.

W okolicy nie brakuje restauracji, kawiarni i sklepów, a samo Durrës oferuje również ciekawe zabytki z czasów starożytnych. Dodatkowym atutem jest bliskość Tirany, do której można łatwo dojechać podczas jednodniowej wycieczki. To uniwersalny kierunek, który sprawdzi się zarówno dla rodzin, jak i osób podróżujących w parach.

Spille - spokojne wakacje z dala od tłumów

Położone na południe od Durrës Spille to propozycja dla osób, które chcą odpocząć od gwaru dużych kurortów. Miejscowość słynie z szerokiej, piaszczystej plaży i spokojnej atmosfery.

To dobre miejsce dla turystów ceniących relaks, spacery i wypoczynek w kameralnym otoczeniu.

Vlora i Radhimë - tam, gdzie spotykają się dwa morza

Vlora należy do najważniejszych ośrodków turystycznych w Albanii. Miasto położone jest w miejscu, gdzie symbolicznie spotykają się Morze Adriatyckie i Morze Jońskie. Dzięki temu można znaleźć tu zarówno szerokie, piaszczyste plaże, jak i bardziej kameralne, kamieniste zatoczki.

Vlora przypadnie do gustu osobom lubiącym miejski klimat i dostęp do licznych atrakcji. Z kolei położona kilkanaście kilometrów dalej Radhimë przyciąga spokojniejszą atmosferą oraz krystalicznie czystą, turkusową wodą.

Borsh - dla miłośników natury i widoków

Niedaleko Himary znajduje się Borsh, niewielka miejscowość uznawana przez wielu turystów za jedno z najpiękniejszych miejsc na albańskiej riwierze. Choć plaże są tu głównie kamieniste i żwirowe, zachwycają malowniczym położeniem i przejrzystą wodą.

To doskonały wybór dla osób szukających kontaktu z naturą, spektakularnych krajobrazów oraz mniej zatłoczonych zakątków wybrzeża.

Saranda - serce albańskiej riwiery

Saranda to największy kurort południowej Albanii i jeden z najpopularniejszych kierunków w kraju. Miasto otoczone górami oferuje dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, liczne restauracje oraz promenadę pełną wakacyjnego życia.

To także świetna baza wypadowa do zwiedzania takich atrakcji jak źródło Blue Eye czy wpisany na listę UNESCO Butrint. Dużym atutem są również regularne rejsy na grecką wyspę Korfu.

Ksamil - albańskie Karaiby

Ksamil jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych kurortów w Albanii. Słynie z jasnych plaż, turkusowej wody i niewielkich wysepek rozsianych tuż przy wybrzeżu, dzięki czemu często bywa nazywany albańskimi Karaibami.

W sezonie miejscowość tętni życiem niemal przez całą dobę. To kierunek szczególnie polecany młodym turystom, osobom szukającym rozrywek oraz wszystkim, którzy marzą o wakacjach w najbardziej pocztówkowej części albańskiego wybrzeża.

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