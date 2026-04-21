Nowa atrakcja nad pięknym jeziorem. To będzie turystyczny hit?

Łukasz Piątek

Turyści wypoczywający nad Jeziorem Mucharskim będą mogli skorzystać z nowej atrakcji, tym razem w postaci wieży widokowej. Wysoka na 20 metrów konstrukcja stanęła w Dąbrówce (gmina Stryszów), a jej otwarcie zaplanowano na 1 maja br.

Stalowa wieża widokowa z drewnianymi elementami w Dąbrówce, schody, maszyny budowlane, góry w tle
Nowa wieża widokowa w Dąbrówce zostanie otwarta już 1 maja br. / fot. Urząd Gminy StryszówINTERIA.PL/Informacja prasowa

Nowa atrakcja turystyczna nad Jeziorem Mucharskim

Budowa wieży widokowej nad Jeziorem Mucharskim w Dąbrówce rozpoczęła się w lipcu 2024 r., a całkowita wysokość tej nowej atrakcji turystycznej to 20 metrów - poinformował Interię Urząd Gminy Stryszów.

Konstrukcja jest częścią centrum rekreacyjno-sportowego w Dąbrówce, w skład którego wchodzą m.in. plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej i ścieżki spacerowe.

Zadaszona wieża wykonana została ze stali, a na jej szczycie znajduje się platforma widokowa z zainstalowaną lunetą, co ma pozwolić turystom na podziwianie malowniczej panoramy. Z wieży można podziwiać Jezioro Mucharskie i Beskid Niski.

drewniany budynek z charakterystycznymi spadzistymi dachami po prawej stronie, widok na rozległe pole oraz jezioro otoczone pagórkami, w centralnej części barierka z panoramą i opisem krajobrazu, w tle wzgórza oświetlone światłem zachodzącego słońca
Z platformy widokowej można podziwiać malowniczą panoramę / fot. Urząd Gminy StryszówINTERIA.PL/Informacja prasowa

Wielkie otwarcie wieży widokowej coraz bliżej

Władze gminy poinformowały, że otwarcie wieży widokowej zaplanowano na 1 maja br. na godzinę 16.00. Wydarzeniu mają towarzyszyć liczne atrakcje. W programie związanym z uroczystym oddaniem wieży widokowej do użytku przewidziano m.in. występy uczniów SP w Dąbrówce, Chóru Międzypokoleniowego, zespołu regionalnego Mali Stronianie oraz orkiestry dętej OSP Łękawica.

Organizowane będą konkursy z upominkami, poczęstunek i specjalne strefy dla najmłodszych. Przewidziano również koncert zespołu grającego muzykę szanty.

Najnowsze