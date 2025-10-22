Spis treści: Tramwaj wodny nad Bałtykiem - alternatywa dla turystów Inwestycja za 3 miliony złotych. Ilu pasażerów pomieści? Odkryj uroki Pomorza z zupełnie nowej perspektywy

Tramwaj wodny nad Bałtykiem - alternatywa dla turystów

Pomysł uruchomienia komunikacji wodnej między miejscowościami nad Zatoką Pucką pojawił się już kilka lat temu. Teraz jednak inwestycja wchodzi w decydującą fazę - pierwszy kurs planowany jest na maj 2026 roku. Tramwaj po drodze zatrzyma się także w Swarzewie, jednak ominie popularne Władysławowo, gdzie od strony zatoki nie ma odpowiedniej przystani.

Nowa forma transportu ma być przede wszystkim alternatywą dla zakorkowanych dróg i zatłoczonych pociągów, szczególnie w szczycie sezonu wakacyjnego. Władze Pucka podkreślają, że elektryczny tramwaj wodny będzie nie tylko szybki i wygodny, ale też przyjazny środowisku.

Cicho, bezemisyjnie i z niezapomnianym widokiem

Inwestycja za 3 miliony złotych. Ilu pasażerów pomieści?

Jednostka została zbudowana przez firmę Aluminex Gdynia i kosztowała lokalny samorząd ponad 3 miliony złotych. Zgodnie z zapowiedziami, tramwaj pomieści 50 pasażerów, w tym osoby z niepełnosprawnościami, a także rowery. W ten sposób władze regionu chcą stworzyć nowe możliwości integracji transportu wodnego i rowerowego, co jest szczególne istotne w regionie chętnie odwiedzanym przez cyklistów.

Obsługą połączenia zajmie się PKS Gdynia, który od lat odpowiada za lokalne przewozy w województwie pomorskim. Na razie nie podano jeszcze dokładnych cen biletów, jednak samorządowcy zapowiadają, że mają one być "atrakcyjne i dostępne dla każdego".

Połączenia z Pucka do Chałup ruszą najprawdopodobniej już w przyszłym roku ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Odkryj uroki Pomorza z zupełnie nowej perspektywy

Tramwaj wodny to nie tylko ciekawa atrakcja turystyczna, ale też krok w stronę zrównoważonego rozwoju transportu nad Bałtykiem. Projekt wpisuje się w trend poszukiwania ekologicznych alternatyw dla samochodów i autokarów, które w sezonie letnim powodują duże korki i emisję spalin.

Jeśli przedsięwzięcie zakończy się sukcesem, podobne połączenia mają szansę pojawić się również w innych częściach wybrzeża. Dla turystów będzie to szansa, by odkrywać uroki Pomorza z zupełnie nowej perspektywy - prosto z pokładu cichego, elektrycznego tramwaju sunącego po spokojnych wodach Zatoki Puckiej.

