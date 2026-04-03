Nowa wieża widokowa w Małopolsce już otwarta

Wieża widokowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Chełmku została już oddana do użytkowania, ale uroczyste otwarcie nowej atrakcji w Małopolsce planowane jest na koniec kwietnia br. - poinformowała Gazeta Krakowska.

"To wyjątkowe miejsce pozwala spojrzeć na okolicę z zupełnie nowej perspektywy zobaczyć krajobrazy, jakich dotąd nie było: rozległe panoramy, zmieniające się światło dnia, detale natury i przestrzeń, która z góry nabiera zupełnie innego wymiaru. To idealna okazja, by zatrzymać się na chwilę i doświadczyć piękna najbliższego otoczenia w sposób niecodzienny" - informuje Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, który zarządza wieżą, choć właścicielem atrakcji jest Gmina Chełmek.

Z 360-metrowej platformy można podziwiać panoramę okolicy / fot. Paweł Waligóra / MOKSiR Chełmek INTERIA.PL/Informacja prasowa

Korzystanie z wieży jest bezpłatne i możliwe przez cały rok, a konstrukcja objęta jest monitoringiem. Wieża nie jest obsługiwana przez personel, natomiast jednorazowo może przebywać na niej maksymalnie 30 osób. Z platformy wysokiej na 36 metrów można dostrzec m.in. Kotlinę Oświęcimską, Wyżyn e Śląsko-Krakowską, a przy odpowiednich warunkach atmosferycznych podobno nawet pasma Karpat.

Korzystanie z wieży im. rotmistrza Witolda Pileckiego możliwe jest obecnie w godzinach od 9:00 do 18:00.

"Osoby mające lęk wysokości lub przestrzeni, a także osoby z problemami zdrowotnymi (dolegliwości sercowe, zaburzenia równowagi, dysfunkcje narządów ruchu) nie powinny korzystać z wieży" - wskazano w regulaminie. Ponadto na wieżę nie można wchodzić podczas wyładowań atmosferycznych, silnego wiatru, burzy, oblodzenia, intensywnych opadów deszczu, gradu lub śniegu, gęstej mgły i innych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.

Wieża pełni również rolę edukacyjną, przybliżając postać i historię rotmistrza Witolda Pileckiego / fot. Paweł Waligóra / MOKSiR Chełmek INTERIA.PL/Informacja prasowa

Wieża turystyczna dla upamiętnienia rotmistrza Witolda Pileckiego

Wybudowanie platformy widokowej to pomysł władz Gminy Chełmek na upamiętnienie rotmistrza Witolda Pileckiego. Wieża pełni również rolę edukacyjną, przybliżając jego postać i historię.

Budowa wieży była częścią projektu "Najodważniejszy z odważnych - budowa wieży widokowej im. Rtm. Witolda Pileckiego", który pochłonął ok. 5 mln 280 tys. zł, z czego 2 mln 910 tys. zł pokryte zostało z dofinansowania w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, którego gmina Chełmek jest jednym z uczestników - dodaje Gazeta Krakowska.

