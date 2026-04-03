Nowa atrakcja turystyczna Małopolski. Z lękiem wysokości lepiej nie wchodzić
W Małopolsce powstała kolejna atrakcja turystyczna w postaci 36-metrowej wieży widokowej, która stanęła wzgórzu Skała w Chełmku. Korzystanie z wieży jest możliwe przez cały rok w godzinach od 9:00 do 18:00, a jednorazowo może przebywać na niej maksymalnie 30 osób.
Nowa wieża widokowa w Małopolsce już otwarta
Wieża widokowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Chełmku została już oddana do użytkowania, ale uroczyste otwarcie nowej atrakcji w Małopolsce planowane jest na koniec kwietnia br. - poinformowała Gazeta Krakowska.
"To wyjątkowe miejsce pozwala spojrzeć na okolicę z zupełnie nowej perspektywy zobaczyć krajobrazy, jakich dotąd nie było: rozległe panoramy, zmieniające się światło dnia, detale natury i przestrzeń, która z góry nabiera zupełnie innego wymiaru. To idealna okazja, by zatrzymać się na chwilę i doświadczyć piękna najbliższego otoczenia w sposób niecodzienny" - informuje Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, który zarządza wieżą, choć właścicielem atrakcji jest Gmina Chełmek.
Czytaj także: Ulubione miejsce Ślązaków. Przyjeżdżają w każdy weekend
Korzystanie z wieży jest bezpłatne i możliwe przez cały rok, a konstrukcja objęta jest monitoringiem. Wieża nie jest obsługiwana przez personel, natomiast jednorazowo może przebywać na niej maksymalnie 30 osób. Z platformy wysokiej na 36 metrów można dostrzec m.in. Kotlinę Oświęcimską, Wyżyn e Śląsko-Krakowską, a przy odpowiednich warunkach atmosferycznych podobno nawet pasma Karpat.
"Osoby mające lęk wysokości lub przestrzeni, a także osoby z problemami zdrowotnymi (dolegliwości sercowe, zaburzenia równowagi, dysfunkcje narządów ruchu) nie powinny korzystać z wieży" - wskazano w regulaminie. Ponadto na wieżę nie można wchodzić podczas wyładowań atmosferycznych, silnego wiatru, burzy, oblodzenia, intensywnych opadów deszczu, gradu lub śniegu, gęstej mgły i innych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.
Wieża turystyczna dla upamiętnienia rotmistrza Witolda Pileckiego
Wybudowanie platformy widokowej to pomysł władz Gminy Chełmek na upamiętnienie rotmistrza Witolda Pileckiego. Wieża pełni również rolę edukacyjną, przybliżając jego postać i historię.
Budowa wieży była częścią projektu "Najodważniejszy z odważnych - budowa wieży widokowej im. Rtm. Witolda Pileckiego", który pochłonął ok. 5 mln 280 tys. zł, z czego 2 mln 910 tys. zł pokryte zostało z dofinansowania w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, którego gmina Chełmek jest jednym z uczestników - dodaje Gazeta Krakowska.
Warto wiedzieć: Podróże osobiste: Zapomniane uzdrowisko na emeryturze. Dawniej przyjeżdżali tu królowie i szlachta