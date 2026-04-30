Otwarcie zapory w Świnnej Porębie na sezon turystyczny 2026

Budowa zapory w Świnnej Porębie, która rozpoczęła się w 1986 r. trwała aż 31 lat, przez co stała się jedną z najdłużej realizowanych inwestycji hydrotechnicznych w historii Polski. W 2015 r. miało miejsce uroczyste otwarcie zapory, choć należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie było jeszcze w 100 proc. ukończone. Inwestycję oddano do użytku w 2017 r.

Maksymalna wysokość zapory wynosi 54 metry, jej długość to 604 metry, z kolei szerokość korony zapory to 8 metrów.

Jak informuje w komunikacie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - już od 1 maja korona zapory w Świnnej Porębie zostanie udostępniona zwiedzającym. Spacery po zaporze możliwe w każdy weekend od 8.00 do 20.00. Sezon otwarty potrwa do 27 września br.

"Jak co roku w sezonie wiosenno-letnim korona zapory w Świnnej Porębie nad Jeziorem Mucharskim będzie otwarta na ruch turystyczny. Zapewniamy wyjątkowy widok na okolicę. Otwarte będą: brama górna przy punkcie widokowym i brama dolna od ścieżki rowerowej" - poinformowano.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym, na zaporze obowiązuje zakaz jeżdżenia rowerami i hulajnogami.

Nowa wieża widokowa w Dąbrówce zostanie otwarta już 1 maja br.

Nowa wieża widokowa nad Jeziorem Mucharskim

Na 1 maja zaplanowano również uroczyste otwarcie wieży widokowej nad Jeziorem Mucharskim w Dąbrówce. Jej budowa rozpoczęła się w lipcu 2024 r., a całkowita wysokość tej nowej atrakcji turystycznej to 20 metrów - poinformował Interię Urząd Gminy Stryszów.

Konstrukcja jest częścią centrum rekreacyjno-sportowego w Dąbrówce, w skład którego wchodzą m.in. plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej i ścieżki spacerowe.

Zadaszona wieża wykonana została ze stali, a na jej szczycie znajduje się platforma widokowa z zainstalowaną lunetą, co ma pozwolić turystom na podziwianie malowniczej panoramy. Z wieży można podziwiać m.in. Jezioro Mucharskie.

Otwarcie wieży widokowej zaplanowano na 1 maja br. na godzinę 16.00. Wydarzeniu mają towarzyszyć liczne atrakcje. W programie związanym z uroczystym oddaniem wieży widokowej do użytku przewidziano m.in. występy uczniów SP w Dąbrówce, Chóru Międzypokoleniowego, zespołu regionalnego Mali Stronianie oraz orkiestry dętej OSP Łękawica.

