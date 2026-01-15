Nowa wieża w Krynicy-Zdroju jest już gotowa i czeka na otwarcie. Jak poinformowali pracownicy PKL, będzie można z niej podziwiać piękną panoramę Krynicy oraz okolicznych gór z zupełnie nowej perspektywy. Wieża będzie czynna codziennie w godzinach pracy kolei.

Nowa atrakcja Krynicy-Zdroju. Wieża ruszy w weekend

Już 17 stycznia na Górze Parkowej rozpocznie się wielkie świętowanie nowej inwestycji. W programie liczne występy, pokazy fireshow, finałowy pokaz laserów i fajerwerków oraz nocna impreza taneczna, która potrwa aż do 1:00! Już tej nocy będzie można zwiedzić wieżę oraz Polanę Muzyki i Światła.

Na wieży znajduje się duży, zewnętrzny taras 360 stopni oraz przeszklona przestrzeń, umożliwiająca podziwianie widoków przez cały rok, niezależnie od pogody. Na szczycie powstał wykusz ze szklaną podłogą.

Wieżę będą mogły odwiedzić także osoby niepełnosprawne - umożliwi im to winda oraz otwarta zewnętrzna klatka schodowa.

Choć otwarcie wieży widokowej odbędzie się szybciej niż planowano, to jeszcze przez najbliższy rok prowadzone będą prace związane z demontażem starej konstrukcji masztu telekomunikacyjnego oraz zagospodarowaniem terenu. Po rozebraniu kratownicy wokół wieży pojawi się placyk z ławeczkami i roślinnością.

Wieża widokowa na Górze Parkowej jest już gotowa Marek Dybaś East News

Co warto zobaczyć na Górze Parkowej?

Góra Parkowa od dekad jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Krynicy. Na szeroki wierzchołek wwozi kolejka linowo-terenowa, której początki sięgają lat 30. XX wieku. Dla tych, którzy wolą spacer, czeka wygodna ścieżka, którą spokojnie można dostać się na szczyt.

Jedną z atrakcji jest tor saneczkowy, na którym obecnie zjeżdża się na specjalnych matach. Dla tych, którzy wolą nieco spokojniejszy odpoczynek, czekają piękne widoki na góry z możliwością odpoczynku na trawie lub ławeczkach. Niedawno otworzona została także Polana Muzyki i Świateł, która służy m.in. popularyzacji muzyki np. Jana Kiepury, słynnego tenora nieodłącznie kojarzonego z miastem i jego żony Márthy Eggerth.

