Nowa atrakcja turystyczna tuż przy granicy z Polską

Jak tłumaczy dyrekcja TANAP - celem nowego projektu jest przybliżenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i jego przyrody w sposób doświadczalny, aby odwiedzający nie tylko mogli zobaczyć piękno Tatr, ale także zrozumieć ich historię, naturalne funkcjonowanie przyrody i istotę jej ochrony.

W związku z tym turystom udostępniono nową trasę Zvornica, oferującą wyjątkowe wrażenia w postaci przejażdżki bryczką konną z profesjonalnym komentarzem ekspertów.

"Uczestnicy będą podróżować zabytkową bryczką konną, w towarzystwie doświadczonego woźnicy i profesjonalnego przewodnika, który zapewni interesujący i zrozumiały komentarz podczas przejazdu" - czytamy na stronie TANAP.

Pierwsza przejażdżka dla turystów odbędzie się w sobotę 24 stycznia 2026 r. w godzinach: 10:00, 11:15 i 12:30. Sobota jest zarezerwowana na wycieczki, konie będą przewozić gości trzy razy dziennie, a liczba osób na przejażdżkę jest ściśle ograniczona w celu ochrony obszaru - podkreślają władze TANAP.

Turyści mogą skorzystać z nowej atrakcji, dokonując rezerwacji za pośrednictwem internetowego systemu, który TANAP uruchomi w najbliższych dniach.

"Chcemy zaoferować ludziom wyjątkowe doświadczenie, łączące wiedzę, emocje i szacunek dla natury. Przejażdżka bryczką przez teren, który przez dziesięciolecia był niedostępny, to sposób na przybliżenie Tatr odwiedzającym w sposób, w jaki normalnie nie mają okazji ich poznać. Wierzę, że podczas tej podróży zrozumieją związki między historią, ochroną przyrody i życiem w tym regionie, a po jej zakończeniu wyjadą zafascynowani skarbami, jakie kryją Tatry" - powiedział Michal Babnič, pełniący obowiązki dyrektora administracji TANAP.

Którędy przebiega nowa trasa Zvernica?

Trasa rozpoczyna się w Jaworzynie Tatrzańskiej, ok. 2,5 km od przejścia granicznego na Łysej Polanie, niedaleko szlaku prowadzącego do Morskiego Oka. Przebiega ona m.in. przez teren służący do aklimatyzacji, obserwacji i ochrony dzikich zwierząt.

Cała wycieczka trwa ok. 60 minut, a trasa jest podzielona na kilka tematycznych przystanków. TANAP planuje stopniowo rozszerzać ofertę o różnorodne pakiety cenowe i tematyczne, skupione np. na historii, leśnictwie, dzikiej przyrodzie czy ochronie przyrody, które będą skierowane nie tylko do turystów indywidualnych, ale także do grup zorganizowanych.

