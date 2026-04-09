W skrócie Uruchomiono nowe połączenie lotnicze linii Wizz Air z Katowic do Braszowa oraz wkrótce loty z Lotniska Chopina w Warszawie, umożliwiające szybkie dotarcie do Transylwanii z Polski.

W Braszowie można zwiedzić m.in. Plac Rady, Czarny Kościół, ulicę Republiki, Strada Sforii, twierdzę miejską oraz wzgórze Tâmpa z widokiem na miasto.

W pobliżu Braszowa znajduje się Zamek Bran, nazywany często "zamkiem Drakuli", będący jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji regionu.

Spis treści: Nowe połączenia do Braszowa. Ile kosztują bilety? Braszów - co warto zobaczyć w sercu Transylwanii? "Zamek Drakuli" i tajemnice regionu

Nowe połączenia do Braszowa. Ile kosztują bilety?

Uruchomione niedawno połączenie linii Wizz Air z Katowic do Braszowa otwiera przed turystami zupełnie nowe możliwości. To pierwsza taka trasa z Polski, która umożliwia szybkie dotarcie do serca Transylwanii bez konieczności wielogodzinnej podróży samochodem. W praktyce wystarczy niecałe 1,5 godziny w powietrzu, aby dotrzeć do jednego z najciekawszych i najbardziej malowniczych regionów Rumunii.

Co więcej, w kwietniu ceny biletów są wyjątkowo niskie - za podróż w terminie 23-28 kwietnia zapłacimy obecnie jedyne 150 zł i to za loty w obie strony.

Połączenia do Braszowa realizowane są trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty - co daje elastyczność w planowaniu zarówno kilkudniowego city breaku, jak i dłuższego urlopu.

Na tym jednak nie koniec. Od 9 czerwca Braszów pojawi się również w siatce połączeń z Lotniska Chopina w Warszawie, co znacząco zwiększy dostępność tego regionu dla podróżnych z całego kraju.

To atrakcyjna propozycja na wiosnę dla osób poszukujących mniej oczywistych kierunków i doświadczeń innych niż w najpopularniejszych europejskich miastach, które od lat mierzą się z problemem nadmiernej turystyki.

Braszów - co warto zobaczyć w sercu Transylwanii?

Położony w otoczeniu gór i lasów Braszów uchodzi za jedno z najbardziej malowniczych miast Rumunii. Jego wizytówką są kolorowe kamienice z charakterystycznymi, spadzistymi dachami oraz dobrze zachowane fragmenty dawnych murów obronnych.

Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od Placu Rady - tętniącego życiem rynku, wokół którego koncentruje się życie miasta. Tuż obok znajduje się Czarny Kościół w Braszowie, imponująca świątynia w stylu późnogotyckim. Jego nazwa nawiązuje do czarnych osmoleń, które pozostały na elewacji budynku po wielkim pożarze w 1689 roku, który strawił znaczną część miasta.

Spacerując dalej, warto udać się na reprezentacyjną ulicę Republiki, pełną kawiarni i zabytkowych kamienic z XVIII i XIX wieku. W pobliżu znajduje się także Strada Sforii - jedna z najwęższych ulic w Europie, mająca zaledwie 135 cm w najszerszym miejscu.

Miłośnicy historii powinni odwiedzić miejską twierdzę. Pierwsza wieża strażnicza istniała na wzgórzu górującym nad Braszowem już w XV wieku, natomiast obecny kształt fortyfikacje zyskały w XVII stuleciu. Charakterystyczne, narożne bastiony w stylu włoskim przypominają o jej dawnym, obronnym przeznaczeniu.

Na koniec warto dotrzeć na wzgórze Tâmpa, skąd możemy podziwiać imponujące widoki. Rozpoznawalnym elementem tego miejsca jest duży napis "BRASOV", stylizowany na słynny znak z Hollywood. Szczyt wznosi się na wysokość 960 m n.p.m., oferując szeroką panoramę miasta, Kotliny Braszowskiej oraz okolicznych pasm górskich. Na górę można dostać się pieszo lub skorzystać z kolejki linowej, która znacząco ułatwia dotarcie na jeden z punktów widokowych.

Braszów to niezwykle urokliwe miasteczko idealne na spokojny wypoczynek

"Zamek Drakuli" i tajemnice regionu

Jednym z największych atutów Braszowa jest jego lokalizacja - miasto stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania całej Transylwanii. Zaledwie 30 km dalej znajduje się jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Rumunii, czyli Zamek Bran.

Budowla, często nazywana "zamkiem Drakuli", przyciąga turystów swoją tajemniczą aurą i bogatą historią sięgającą XIII wieku. Choć powszechnie kojarzony jest z legendą o Drakuli, w rzeczywistości jego związek z Vladem Palownikiem ma głównie charakter symboliczny. Mimo to miejsce nie traci na popularności - wręcz przeciwnie, przyciąga zarówno miłośników historii, jak i fanów popkultury.

Nie zmienia to jednak faktu, że zamek stanowi jedną z najciekawszych atrakcji regionu. Obecnie pełni funkcję muzeum, prezentując zarówno historię dawnych właścicieli, jak i różne interpretacje legendy o słynnym wampirze.

Nowe połączenia lotnicze sprawiają, że Braszów i jego okolice stają się jednym z najbardziej dostępnych i jednocześnie mniej oczywistych kierunków podróży w Europie. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć atrakcyjną cenę z odkrywaniem miejsc o wyjątkowym charakterze.

